Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Φορτηγό στον Ασπρόπυργο έχασε τον έλεγχο και μπήκε σε πίστα καρτ, δείτε βίντεο
Φορτηγό στον Ασπρόπυργο έχασε τον έλεγχο και μπήκε σε πίστα καρτ, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ δεν υπήρχαν επισκέπτες
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, όταν φορτηγό κατέληξε μέσα σε πίστα καρτ που βρίσκεται στο σημείο.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9:00 το πρωί, όταν το βαρύ όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες βγήκε από τον δρόμο και μπήκε για δεκάδες μέτρα μέσα στον χώρο της πίστας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thriassio.gr, την ώρα του ατυχήματος η πίστα καρτ δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επισκέπτες στον χώρο και να μην σημειωθεί τραυματισμός.
Στο τμήμα από το οποίο φαίνεται να πέρασε το φορτηγό δεν διακρίνεται προστατευτικό τοιχίο ή άλλο ισχυρό μέσο ανάσχεσης παρά μόνο στοιβαγμένα λάστιχα τα οποία είναι σχεδιασμένα για ανάσχεση των καρτ και μόνο. Παράλληλα, όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό σε εκείνα τα σημεία το επίπεδο του δρόμου εκτιμάται ότι βρίσκεται περίπου 20 εκατοστά ψηλότερα από την πίστα.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9:00 το πρωί, όταν το βαρύ όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες βγήκε από τον δρόμο και μπήκε για δεκάδες μέτρα μέσα στον χώρο της πίστας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thriassio.gr, την ώρα του ατυχήματος η πίστα καρτ δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επισκέπτες στον χώρο και να μην σημειωθεί τραυματισμός.
Στο τμήμα από το οποίο φαίνεται να πέρασε το φορτηγό δεν διακρίνεται προστατευτικό τοιχίο ή άλλο ισχυρό μέσο ανάσχεσης παρά μόνο στοιβαγμένα λάστιχα τα οποία είναι σχεδιασμένα για ανάσχεση των καρτ και μόνο. Παράλληλα, όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό σε εκείνα τα σημεία το επίπεδο του δρόμου εκτιμάται ότι βρίσκεται περίπου 20 εκατοστά ψηλότερα από την πίστα.
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