Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Συναγερμός στην Καστοριά για κρούσματα σαλμονέλας, νοσηλεύονται πάνω από δέκα άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά
Συναγερμός στην Καστοριά για κρούσματα σαλμονέλας, νοσηλεύονται πάνω από δέκα άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά
Σε αυξημένη ετοιμότητα συνεχίζει να βρίσκεται το νοσοκομείο της Καστοριάς καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα
Σε αυξημένη ετοιμότητα συνεχίζει να βρίσκεται το νοσοκομείο της Καστοριάς, που ξεκίνησε από το περασμένο Σάββατο, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων – ανάμεσά τους και πολλά παιδιά – με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, που τελικά αποδείχθηκε ότι είναι σαλμονέλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, περισσότερα από δέκα άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.
Αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πολύ υψηλό πυρετό, πάνω από 40 βαθμούς, κάτι που αύξησε την ανησυχία των γιατρών.
Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.
Πληροφορίες από γονείς και άλλες πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.
Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα.
Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τον ΕΟΔΥ να έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, περισσότερα από δέκα άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.
Αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πολύ υψηλό πυρετό, πάνω από 40 βαθμούς, κάτι που αύξησε την ανησυχία των γιατρών.
Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.
Πληροφορίες από γονείς και άλλες πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.
Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα.
Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τον ΕΟΔΥ να έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα.
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