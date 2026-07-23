Το βίντεο της Κατερίνας Βρανά από το νοσοκομείο: Κατά καιρούς συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να τσεκάρω ότι είναι όλα καλά
Το βίντεο της Κατερίνας Βρανά από το νοσοκομείο: Κατά καιρούς συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να τσεκάρω ότι είναι όλα καλά
Δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε, τόνισε στην ανάρτησή της η stand-up comedian
Ένα βίντεο από το νοσοκομείο δημοσίευσε η Κατερίνα Βρανά στα social media, εξηγώντας πως κατά καιρούς βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστάσεις τις οποίες πρέπει να ελέγξει ώστε να είναι σίγουρη πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Η stand-up comedian, η οποία είχε υποστεί διάτρηση εντέρου κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία το 2017, που την οδήγησε σε σηπτικό σοκ, τόνισε πως δεν συνέβη κάτι σοβαρό και αντιμετώπισε με χιούμορ το περιστατικό, όπως φαίνεται στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Πέμπτη 23 Ιουλίου.
Στο βίντεο ανέφερε αναλυτικά: «Πού και πού συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο να τσεκάρω ότι όλα καλά. Σε μια τέτοια φάση με πετυχαίνετε. Μου έχουν βάλει πεταλούδα και μου έχουν βάλει ορό» και στα πλάνα φαίνεται να περιμένει με ανυπομονησία να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Βρανά συμπλήρωσε αστειευόμενη: «Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε)».
Δείτε το βίντεο
Η stand-up comedian, η οποία είχε υποστεί διάτρηση εντέρου κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία το 2017, που την οδήγησε σε σηπτικό σοκ, τόνισε πως δεν συνέβη κάτι σοβαρό και αντιμετώπισε με χιούμορ το περιστατικό, όπως φαίνεται στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Πέμπτη 23 Ιουλίου.
Στο βίντεο ανέφερε αναλυτικά: «Πού και πού συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο να τσεκάρω ότι όλα καλά. Σε μια τέτοια φάση με πετυχαίνετε. Μου έχουν βάλει πεταλούδα και μου έχουν βάλει ορό» και στα πλάνα φαίνεται να περιμένει με ανυπομονησία να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Βρανά συμπλήρωσε αστειευόμενη: «Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε)».
Δείτε το βίντεο
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