Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας
Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας
Ζητούμενο αποτελεί οι Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής να είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, όπως εξήγησε ο ΥΕΘΑ
Προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών, ήτοι των μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones), της Τεχνητής Νοημοσύνης και της πολυεπίπεδης αεράμυνας είναι το νέο εξοπλιστικό πακέτο, που ενέκρινε σήμερα το ΚΥΣΕΑ.
Παρουσιάζοντας αναλυτικά την νέα φιλοσοφία, τα οπλικά συστήματα αλλά και τους πυλώνες του νέου εξοπλιστικού προγράμματος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ανέφερε πως το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:
1. Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και antidrone θόλο («Ασπίδα του Αχιλλέα»)
2. Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών
3. Σύστημα μη επανδρωμένων σκαφών HERON 1
4. Μικρούς δορυφόροι SAR (Synthetic Aperture Radar) με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο
Παρουσιάζοντας αναλυτικά την νέα φιλοσοφία, τα οπλικά συστήματα αλλά και τους πυλώνες του νέου εξοπλιστικού προγράμματος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ανέφερε πως το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:
1. Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και antidrone θόλο («Ασπίδα του Αχιλλέα»)
2. Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών
3. Σύστημα μη επανδρωμένων σκαφών HERON 1
4. Μικρούς δορυφόροι SAR (Synthetic Aperture Radar) με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο
5. Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα CLASS IΙ με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστήματα μη επανδρωμένων τύπου V-BAT
6. Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης βασικό τμήμα της στολής μαχητή
7. Τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millenium. Αφορά στην απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών Embraer με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτούνται με διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα μαχητικών αεροσκαφών (ιπτάμενα τάνκερ)
8. Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων εκ των όποιων τα οκτώ θα κατασκευάσουν στο Σκαμαραγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο
9. Αναβάθμιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα
10. Πύραυλοι HELLFIRE με καθοδήγηση laser για την αναβάθμιση επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache
11. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ για ανάπτυξη δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα και την τεχνητή νοημοσύνη.
Ζητούμενο αποτελεί οι Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής να είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας, ενώ αναφερόμενος στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» υποστήριξε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου» με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σήμερα «εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της “Ατζέντας 2030”», ωστόσο «δεν ολοκληρώσαμε», όπως είπε, τοποθετώντας τον Σεπτέμβριο την παρουσίαση της δεύτερης φάσης της νέας Δομής Δυνάμεων, μαζί με την νέα φάση του μακροπρόθεσμου εξοπλισμού προγράμματος για το διάστημα 2027-2037.
Νέο κύμα αλλαγών από το Σεπτέμβρη
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