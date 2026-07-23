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Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΥΣΕΑ Ένοπλες Δυνάμεις Νίκος Δένδιας Εξοπλιστικά Ασπίδα του Αχιλλέα Αεράμυνα

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας

Ζητούμενο αποτελεί οι Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής να είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, όπως εξήγησε ο ΥΕΘΑ

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας
Γεωργία Σαδανά
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Προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών, ήτοι των μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones), της Τεχνητής Νοημοσύνης και της πολυεπίπεδης αεράμυνας είναι το νέο εξοπλιστικό πακέτο, που ενέκρινε σήμερα το ΚΥΣΕΑ.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά την νέα φιλοσοφία, τα οπλικά συστήματα αλλά και τους πυλώνες του νέου εξοπλιστικού προγράμματος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ανέφερε πως το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:

1. Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και antidrone θόλο («Ασπίδα του Αχιλλέα»)

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


2. Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


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3. Σύστημα μη επανδρωμένων σκαφών HERON 1

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


4. Μικρούς δορυφόροι SAR (Synthetic Aperture Radar) με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


5. Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα CLASS IΙ με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστήματα μη επανδρωμένων τύπου V-BAT

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


6. Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης βασικό τμήμα της στολής μαχητή

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


7. Τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millenium. Αφορά στην απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών Embraer με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτούνται με διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα μαχητικών αεροσκαφών (ιπτάμενα τάνκερ)

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


8. Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων εκ των όποιων τα οκτώ θα κατασκευάσουν στο Σκαμαραγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


9. Αναβάθμιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


10. Πύραυλοι HELLFIRE με καθοδήγηση laser για την αναβάθμιση επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


11. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ για ανάπτυξη δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας


Ζητούμενο αποτελεί οι Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής να είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας, ενώ αναφερόμενος στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» υποστήριξε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου» με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.


Νέο κύμα αλλαγών από το Σεπτέμβρη

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σήμερα «εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της “Ατζέντας 2030”», ωστόσο «δεν ολοκληρώσαμε», όπως είπε, τοποθετώντας τον Σεπτέμβριο την παρουσίαση της δεύτερης φάσης της νέας Δομής Δυνάμεων, μαζί με την νέα φάση του μακροπρόθεσμου εξοπλισμού προγράμματος για το διάστημα 2027-2037.
Γεωργία Σαδανά
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