Αυτά είναι τα 10 προγράμματα του νέου εξοπλιστικού: Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέει ο Δένδιας

Ζητούμενο αποτελεί οι Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής να είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, όπως εξήγησε ο ΥΕΘΑ