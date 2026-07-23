Την Παρασκευή η κηδεία της Μαίρης Λίντα

Ο Κωνσταντίνος Σολδάτος εξομολογήθηκε πως όλοι στο γηροκομείο έχουν επηρεαστεί από την απώλεια της τραγουδίστριας: «Η αλήθεια είναι ότι η επόμενη μέρα της απώλειας αυτής μας βρίσκει όλους σε αμηχανία και μας δημιουργεί κι ένα κενό. Τη Μαίρη Λίντα τη ζήσαμε σαν άνθρωπο της οικογένειάς μας», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «

Από την πρώτη στιγμή με εντυπωσίασε η δοτικότητά της. Μέχρι πολύ πρόσφατα τραγουδούσε, με κάθε αφορμή. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος».

Κλείνοντας, επισήμανε πως είναι επιθυμία όλων να την τιμήσουν με την παρουσία τους στην εξόδιο ακολουθία της: «Είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, άφησε ένα κενό εδώ γενικά στο Γηροκομείο. Είναι όλοι πολύ στεναχωρημένοι. Όλοι οι άνθρωποι εδώ θέλουν να έρθουν αύριο στην εξόδιο ακολουθία και θα το φροντίσουμε, να είναι όλοι εκεί», είπε.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών για την κηδεία, η Μαίρη Λίντα επιθυμούσε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο μέρος όπου έμενε το τελευταίο διάστημα της ζωής της: «Σε συνέχεια της αναγγελίας της απώλειας της αξέχαστης ερμηνεύτριας Μαίρης Λίντα, ανακοινώνεται ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 10:00΄, στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών. Επιθυμία της οικογένειας της εκλιπούσης, αντί στεφάνου, να κατατεθούν δωρεές υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών (eea–gp.gr)».