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Πέθανε ο μουσικοσυνθέτης και καθηγητής πανεπιστημίου Γιώργος Σταυριανός
Πέθανε ο μουσικοσυνθέτης και καθηγητής πανεπιστημίου Γιώργος Σταυριανός
Έφυγε από τη ζωή στα 77 του
Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο μουσικοσυνθέτης και πανεπιστημιακός Γιώργος Σταυριανός.
Η είδηση θανάτου του έγινε γνωστή την Πέμπτη 23 Ιουλίου μέσω ανάρτησης στο Facebook. «Αντίο αγαπημένε φίλε και συνεργάτη Γιώργο Σταυριανέ. Δύσκολος ο αποχαιρετισμός» έγραψε ο Θανάσης Συλιβός.
Δείτε την ανάρτησή του
Τα τελευταία χρόνια, o Γιώργος Σταυριανός ζούσε στη Φλώρινα, όπου δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διατηρώντας παράλληλα ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της περιοχής.
Ο Γιώργος Σταυριανός γεννήθηκε το 1948 στο Ηράκλειο Κρήτης και σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη σύγχρονη Φιλοσοφία, ενώ τον Οκτώβριο του 1991 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Νανσύ, στη Γαλλία.
Η πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση έγινε το καλοκαίρι του 1982 με τον δίσκο «Έρημη πόλη», στον οποίο συμμετείχαν η Μαρία Δημητριάδη, ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Κώστας Θωμαΐδης.
Στη συνέχεια ακολούθησαν περισσότερες από δέκα δισκογραφικές δουλειές, στις οποίες συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Νότης Μαυρουδής.
Κατά τη διάρκεια της πορείας του συνεργάστηκε με καλλιτέχνες, όπως η Μαρία Δημητριάδη, η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία, η Νένα Βενετσάνου, η Αναστασία Μουτσάτσου, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Λέκκας, ο Παντελής Θεοχαρίδης και πολλοί ακόμη.
Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια του συγκαταλέγονται τα «Η Ελένη», «Ήσουνα φεγγάρι», «Ώρες μου χρωματιστές», «Ο καημός της φυσαρμόνικας», «Στα ξανθά σου μαλλιά», «Το πιο μεγάλο ψέμα» και «Μα εσύ γελάς».
Η είδηση θανάτου του έγινε γνωστή την Πέμπτη 23 Ιουλίου μέσω ανάρτησης στο Facebook. «Αντίο αγαπημένε φίλε και συνεργάτη Γιώργο Σταυριανέ. Δύσκολος ο αποχαιρετισμός» έγραψε ο Θανάσης Συλιβός.
Δείτε την ανάρτησή του
Τα τελευταία χρόνια, o Γιώργος Σταυριανός ζούσε στη Φλώρινα, όπου δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διατηρώντας παράλληλα ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της περιοχής.
Ο Γιώργος Σταυριανός γεννήθηκε το 1948 στο Ηράκλειο Κρήτης και σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη σύγχρονη Φιλοσοφία, ενώ τον Οκτώβριο του 1991 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Νανσύ, στη Γαλλία.
Η πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση έγινε το καλοκαίρι του 1982 με τον δίσκο «Έρημη πόλη», στον οποίο συμμετείχαν η Μαρία Δημητριάδη, ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Κώστας Θωμαΐδης.
Στη συνέχεια ακολούθησαν περισσότερες από δέκα δισκογραφικές δουλειές, στις οποίες συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Νότης Μαυρουδής.
Κατά τη διάρκεια της πορείας του συνεργάστηκε με καλλιτέχνες, όπως η Μαρία Δημητριάδη, η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία, η Νένα Βενετσάνου, η Αναστασία Μουτσάτσου, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Λέκκας, ο Παντελής Θεοχαρίδης και πολλοί ακόμη.
Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια του συγκαταλέγονται τα «Η Ελένη», «Ήσουνα φεγγάρι», «Ώρες μου χρωματιστές», «Ο καημός της φυσαρμόνικας», «Στα ξανθά σου μαλλιά», «Το πιο μεγάλο ψέμα» και «Μα εσύ γελάς».
Οι εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφόρησαν δύο μυθιστορήματα με την υπογραφή του, τις «Μητροπόλεις» (1996) και «Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου» (1998), οι εκδόσεις Ηρόδοτος τις «Πόρτες μισάνοιχτες» (2003), την «Η αλήθεια της νύχτας» (2014), και τις μονογραφίες «Η δυναμική των πολιτισμών» (2007), και «Η νέα αφήγηση του κόσμου» (2012).
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