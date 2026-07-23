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Η Χάιντι Κλουμ πόζαρε τόπλες στην παραλία ενώ έτρωγε πατατάκια, δείτε βίντεο
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Χάιντι Κλουμ Τόπλες Παραλία

Η Χάιντι Κλουμ πόζαρε τόπλες στην παραλία ενώ έτρωγε πατατάκια, δείτε βίντεο

Το 53χρονο μοντέλο εμφανίστηκε με καπέλο, γυαλιά ηλίου και μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της

Η Χάιντι Κλουμ πόζαρε τόπλες στην παραλία ενώ έτρωγε πατατάκια, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Τόπλες στην παραλία πόζαρε η Χάιντι Κλουμ, τρώγοντας πατατάκια, ενώ ήταν καθισμένη στην άμμο.

Το 53χρονο μοντέλο δημοσίευσε την Πέμπτη 23 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας.

Η Κλουμ  συνεργάστηκε με γερμανική εταιρεία σνακ για μια συλλεκτική σειρά με πατατάκια, η συσκευασία των οποίων φέρει τη φωτογραφία της. Στο κλιπ, το μοντέλο εμφανίζεται να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και το κάτω μέρος του μαγιό της, κρύβοντας με τα χέρια της στο στήθος της.

Δείτε βίντεο


Μετά τη φωτογράφιση, η Κλουμ έκανε μια βουτιά στη θάλασσα μαζί με τον σκύλο της, εξακολουθώντας να είναι τόπλες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)


Η νέα της συνεργασία έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις της πως ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτς ήταν εκείνος που την ενθάρρυνε να αποδεχτεί μια πιο γεμάτη σιλουέτα, ύστερα από την πίεση που είχε δεχτεί για την εικόνα του σώματός της στον χώρο του μόντελινγκ.
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

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