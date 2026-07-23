Άδωνις Γεωργιάδης: «Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά, ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας για τη Novartis με αντάλλαγμα εκατομμύρια»

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε έγγραφα που κατέθεσε στις αρχές των ΗΠΑ ο κ. Σαλμάς - Ο ίδιος διαψεύδει και απαντά με μήνυση κατά Γεωργιάδη





Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στις πρόσφατες παρεμβάσεις του πρώην βουλευτή για την υπόθεση Novartis, υποστηρίζει ότι ο Σαλμάς ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη διαδικασία της υπόθεσης το 2016. «Ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασιδη και τρίτο πρόσωπο» αποκαλύπτει ο υπουργός Υγείας, αλλά όπως προσθέτει, «απορρίφθηκε από τις αμερικανικές αρχές ως αναξιόπιστος». Ο κ. Γεωργιάδης συνοδεύει μάλιστα την ανάρτησή του στο Χ με έγγραφα που κατατέθηκαν στις αμερικάνικες αρχές και υπογράφει ο κ. Σαλμάς ως δεύτερος πληροφοριοδότης (whistleblower B').







Αναλυτικά ο Αδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του επισημαίνει:



«Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο δικηγόρος της Μαραγγέλη (με τον κωδικό όνομα στην σκευωρία ως ΚΕΛΕΣΗ) κ Δούκας, για να αποδείξει, ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασιδη και τρίτο πρόσωπο, κατέθεσε αυτά τα έγγραφα. Τότε απεδείχθη λοιπόν αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί από την αρχή, ότι δηλαδή ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε την διαδικασία αυτής της σκευωρίας, με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κ. Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω. Στην συνέχεια ευρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του Σύριζα στο πρόσωπο του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Του το ξεπλήρωσαν λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μία σκανδαλώδη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΥ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.677,07€ προς τον ΕΟΠΥΥ από μία δυσώδη μεθόδευση του για κάποιου τύπου φωτογραφικές όπως κρίθηκαν μετά υπηρεσίες του. Αυτός ο άνθρωπος τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή! Αν είναι ποτέ δυνατόν; Αυτόν υπερασπίστηκε χθες το @pasok του @androulakisnick»













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Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο… pic.twitter.com/9inYiUjQFO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 23, 2026 Ο Σαλμάς απαντά με μήνυση στον Γεωργιάδη



Μερικές ώρες αργότερα, ο Μάριος Σαλμάς απάντησε στις αιτιάσεις του κ. Γεωργιάδη διαψεύδοντας όσα ανέφερε και δηλώνοντας ότι το πρωί θα καταθέσει μήνυση εναντίον του.



Νέες ευθείες βολές κατά του Μάριου Σαλμά , τον οποίο κατηγορεί ότι είχε κομβικό ρόλο στη «σκευωρία Novartis» και επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ προκειμένου να λάβει οικονομική αμοιβή πολλών εκατομμυρίων, εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στις πρόσφατες παρεμβάσεις του πρώην βουλευτή για την υπόθεση Novartis, υποστηρίζει ότι ο Σαλμάς ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη διαδικασία της υπόθεσης το 2016. «Ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασιδη και τρίτο πρόσωπο» αποκαλύπτει ο υπουργός Υγείας, αλλά όπως προσθέτει, «απορρίφθηκε από τις αμερικανικές αρχές ως αναξιόπιστος». Ο κ. Γεωργιάδης συνοδεύει μάλιστα την ανάρτησή του στο Χ με έγγραφα που κατατέθηκαν στις αμερικάνικες αρχές και υπογράφει ο κ. Σαλμάς ως δεύτερος πληροφοριοδότης (whistleblower B').«Ευρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του Σύριζα στο πρόσωπο του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας» τονίζει επίσης ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του και υποστηρίζει ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ «ξεπλήρωσε» τις υπηρεσίες του Μάριου Σαλμά λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μία σκανδαλώδη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΥ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.677,07€ προς τον ΕΟΠΥΥ.Αναλυτικά ο Αδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του επισημαίνει:«Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο δικηγόρος της Μαραγγέλη (με τον κωδικό όνομα στην σκευωρία ως ΚΕΛΕΣΗ) κ Δούκας, για να αποδείξει, ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασιδη και τρίτο πρόσωπο, κατέθεσε αυτά τα έγγραφα. Τότε απεδείχθη λοιπόν αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί από την αρχή, ότι δηλαδή ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε την διαδικασία αυτής της σκευωρίας, με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κ. Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω. Στην συνέχεια ευρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του Σύριζα στο πρόσωπο του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Του το ξεπλήρωσαν λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μία σκανδαλώδη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΥ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.677,07€ προς τον ΕΟΠΥΥ από μία δυσώδη μεθόδευση του για κάποιου τύπου φωτογραφικές όπως κρίθηκαν μετά υπηρεσίες του. Αυτός ο άνθρωπος τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή! Αν είναι ποτέ δυνατόν; Αυτόν υπερασπίστηκε χθες το @pasok του @androulakisnick»Δείτε τα έγγραφα που δημοσίευσε ο Αδωνις ΓεωργιάδηςΔείτε την ανάρτησή τουΟ Σαλμάς απαντά με μήνυση στον ΓεωργιάδηΜερικές ώρες αργότερα, ο Μάριος Σαλμάς απάντησε στις αιτιάσεις του κ. Γεωργιάδη διαψεύδοντας όσα ανέφερε και δηλώνοντας ότι το πρωί θα καταθέσει μήνυση εναντίον του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Σαλμά: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντί να απολογείται και να εξηγεί αν όντως είναι διαπλεκόμενος με αποδείξεις που κατέθεσα, προσφεύγει σε απίστευτα ψεύδη που μόνο ένας παλαβός, όπως ο ίδιος δήλωσε στο Action 24, θα μπορούσε να επικαλεστεί. Να ξεκαθαρίσω ορισμένα απίστευτα ψέματα που ο κύριος Γεωργιάδης δημοσίευσε χθες και σήμερα.



01 Στη δική που είχαμε τον κ. Μανιαδάκη δεν έχασα όπως ισχυρίστηκε αλλά κέρδισα και ο κύριος Μανιαδάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα.

02 Ουδέποτε συναντήθηκα με αμερικανούς και κανένας αμερικανός δεν αρνήθηκε να καταθέσω όπως ισχυρίστηκε, εκτός κι αν δημοσιοποίησει ποιος είναι αυτός στην οποίον αναφέρεται ή ποια αρχή είναι αυτή στην οποία αναφέρεται.

03 Είναι πρωτοφανές να παρουσιάζει ένας υπουργός μιας κυβέρνησης πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα στα οποία φέρομαι να υπέγραψα ως “Dr. Mario Salmasi” και να επισκέφτηκα ως προστατευόμενος μάρτυρας ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα του “Mr Petros Gavrilis”, που δεν υπάρχει ως πρόσωπο και ούτε υπάρχει τέτοιος δικηγόρος στην Αθήνα, εκτός αν μέσα σε δυο ώρες ο κ. Γεωργιάδης τον εμφανίσει για να αποφύγει το διασυρμό.



Όμως αυτό που δεν έκρυψα ποτέ είναι ότι μου προτάθηκε να καταθέσω τα πορίσματα μου στις αμερικανικές αρχές με τα οποία φαινόταν ότι η Novartis χρησιμοποιούσε αθέμιτες πρακτικές. Το έχω πει δημόσια σε δελτίο ειδήσεων στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου, όταν τις ίδιες αναφορές έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣυΡιζΑ κ. Κούλογλου..



Οι Αμερικανικές Αρχές μου ζήτησαν να καταθέσω και αρνήθηκα γιατί προτίμησα να ενημερώσω την χώρα μου, σε αντίθεση με τον Άδωνη που όταν τον συνάντησε ο κ. Σαράκης το 2016 τον παρέπεμψε στον Μανιαδάκη, και ενώ ήξερε από τότε ότι οι Αμερικανικές Αρχές ξεκινούν έρευνα στην Αμερική για αθέμιτες πρακτικές της εταιρίας στην Ελλάδα, το “έκανε γαργάρα”, ακριβώς γιατί ήταν μπλεγμένος. Εξ αυτού του λόγου γνώριζα το TCR, τον αριθμό του οποίου έδωσα στο iefimerida αρχές Δεκεμβρίου του 2016, και με βάση το δημοσίευμα αυτό ξεκίνησε η έρευνα στην Ελλάδα.



Αύριο καταθέτω μήνυση για να λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη. Για άλλη μία φορά δηλώνω ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος Novartis για τον κ. Γεωργιάδη ώστε να αποκαλυφθεί ο ρόλος του στην συγκεκριμένη υπόθεση. Για το υποτιθέμενο δώρο 100.000 που μου έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώσω ότι είναι ανυπόστατο και ουδέποτε συνέβη».