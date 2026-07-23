Βάσεις 2026: Ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες υποχώρησαν, οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι νέες τάσεις στις επιλογές των υποψηφίων



Νομικές: Παραμένουν στις πρώτες επιλογές, αλλά με νέα δεδομένα



Ψυχολογία: Η ψυχική υγεία διατηρεί ψηλά το ενδιαφέρον

Οι μεγάλες μεταβολές του 2026



Η συνολική εικόνα



Στην κορυφή των βάσεων για ακόμη μια χρονιά η Ιατρική και η Νομική του ΕΚΠΑ



Βάσεις 2026: Πού μπορείτε να τις δείτε

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση

πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Ονομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Στατιστικά

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας έχουν λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε ώρες αυξημένης κίνησης ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην αποστολή των μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο.

Οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια, αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Η ανοδική πορεία αρκετών από αυτά τα τμήματα επιβεβαιώνει μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και συνδέεται άμεσα με τη ζήτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην ελληνική και διεθνή αγορά.(Ακολουθούν πίνακες για τις Πολυτεχνικές Σχολές και τα Τμήματα Πληροφορικής.)Οι Νομικές σχολές εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πλέον δημοφιλείς επιλογές των υποψηφίων, διατηρώντας το υψηλό κύρος και τη μεγάλη απήχησή τους.Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια πιο συγκρατημένη δυναμική, καθώς η αύξηση του αριθμού των αποφοίτων, ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και η ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση οδηγούν πολλούς νέους να εξετάζουν πιο προσεκτικά τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου πριν καταλήξουν στις επιλογές τους.Παρά τις εξελίξεις αυτές, η Νομική εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον περιζήτητες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Στις σταθερές πρωταγωνίστριες των τελευταίων ετών συγκαταλέγονται και οι σχολές Ψυχολογίας.Η αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας, η αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης απέναντι στα επαγγέλματα φροντίδας και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης έχουν ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον των υποψηφίων.Οι υψηλές βάσεις που διαμορφώνονται στα σχετικά τμήματα αποτυπώνουν με σαφήνεια τη συγκεκριμένη τάση.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σχολές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις αλλά και τις σημαντικότερες πτώσεις στις βάσεις εισαγωγής.Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η δυσκολία των θεμάτων, οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, οι μεταβολές στις προτιμήσεις κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, αλλά και οι αλλαγές στις προοπτικές απασχόλησης που αντιλαμβάνονται οι νέοι.(Ακολουθούν οι πίνακες με τις 10 μεγαλύτερες αυξήσεις και τις 10 μεγαλύτερες πτώσεις των βάσεων για το 2026.)Οι σχολές στις οποίες καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα κενά είναι οι εξής:Η φετινή ανακοίνωση των βάσεων επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές των υποψηφίων δεν καθορίζονται πλέον αποκλειστικά από το κύρος μιας σχολής, αλλά ολοένα περισσότερο από τις επαγγελματικές προοπτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.Η ενίσχυση των τμημάτων τεχνολογίας και πληροφορικής, η σταθερή δυναμική των Ιατρικών και των Ψυχολογικών Σχολών, αλλά και η διατήρηση των Νομικών και Πολυτεχνικών στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων συνθέτουν το βασικό τοπίο των βάσεων εισαγωγής του 2026, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης τις επόμενες ημέρες, καθώς θα εξετάζονται αναλυτικά οι μεταβολές σε όλα τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Για ακόμη μία χρονιά, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση του στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση καθώς αποτελεί πόλο έλξης των υποψηφίων με τις υψηλότερες επιδόσεις. H Ιατρική και η Νομική Σχολή του καταλαμβάνουν και φέτος κορυφαίες θέσεις στις βάσεις εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπιστοσύνη των υποψηφίων προς το Ίδρυμα. Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει και η ζήτηση και για τα Τμήματα Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Ψυχολογίας, Βιολογίας, Χημείας και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τα οποία συνεχίζουν να προσελκύουν αριστούχους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη συνολική δυναμική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ενισχύει τη θέση του ως του κορυφαίου ακαδημαϊκού ιδρύματος της χώρας.Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διατηρεί και φέτος τη θέση της ως ένα από τα πλέον περιζήτητα Τμήματα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη βάση εισαγωγής να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των σχολών της χώρας, φτάνοντας τα 18.900 μόρια. Αντίστοιχα, η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία επιλογή των υποψηφίων στον χώρο των θεωρητικών επιστημών, διατηρώντας την ηγετική της θέση με βάση εισαγωγής 17.875 μόρια.Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις αντανακλούν το υψηλό επίπεδο των σπουδών, την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας, τη μακρόχρονη ακαδημαϊκή παράδοση και το διεθνές κύρος που χαρακτηρίζουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ – οι Πρυτανικές Αρχές, το Συμβούλιο Διοίκησης, η Σύγκλητος, τα μέλη ΔΕΠ, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες – συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια, αφοσίωση και όραμα, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον που προάγει τη γνώση, την καινοτομία, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά. Η σταθερή προτίμηση των υποψηφίων προς τις Σχολές και τα Τμήματα του ΕΚΠΑ αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει το Ίδρυμα, αλλά και της καθοριστικής συμβολής του στην παραγωγή νέας γνώσης, στην επιστημονική πρόοδο και στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τη χώρα τα επόμενα χρόνια.Ο Πρύτανης καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος σε δήλωσή του τονίζει πως «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συγχαίρει θερμά όλους τους επιτυχόντες και όλες τις επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες που επέλεξαν να φοιτήσουν στις Σχολές και τα Τμήματά του. Με συνέπεια στην αποστολή του, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστημιο της Ελλάδας δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου, πρωτοποριακή έρευνα και ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα στηρίζει τη νέα γενιά επιστημόνων».