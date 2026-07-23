Βάσεις 2026: Ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες υποχώρησαν, οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι νέες τάσεις στις επιλογές των υποψηφίων
Βάσεις 2026: Ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες υποχώρησαν, οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι νέες τάσεις στις επιλογές των υποψηφίων
Οι εκπλήξεις από τις ανακοινώσεις των βάσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ και πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες μεταβολές
Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι οι Ιατρικές, οι Πολυτεχνικές και οι σχολές Πληροφορικής εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν, ενώ οι μεγαλύτερες εκπλήξεις καταγράφονται σε δεκάδες τμήματα της περιφέρειας, όπου σημειώνονται εντυπωσιακές αυξήσεις αλλά και σημαντικές πτώσεις.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, με την εισαγωγή του οκταψήφιου κωδικού υποψηφίου και των προσωπικών τους στοιχείων. Όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην υπηρεσία ενημέρωσης με SMS λαμβάνουν το αποτέλεσμα απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ οι πίνακες επιτυχόντων έχουν ήδη αναρτηθεί και στα λύκεια όλης της χώρας.
Η πρώτη εικόνα από τις βάσεις δείχνει ότι οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν, την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται με σαφήνεια και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
Ο εκπαιδευτικός αναλυτής και μαθηματικός Γιάννης Ζαμπέλης προχωρά σε μια πρώτη αποτίμηση των φετινών βάσεων για το protothema.gr, επισημαίνοντας ότι οι μεταβολές που καταγράφονται αποτυπώνουν τόσο τον βαθμό δυσκολίας των εξετάσεων όσο και τις στρατηγικές επιλογές των υποψηφίων.
Οι Ιατρικές σχολές εξακολουθούν να αποτελούν τον πλέον ανταγωνιστικό προορισμό για τους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.
Οι βάσεις διαμορφώνονται κάθε χρόνο από έναν συνδυασμό παραγόντων: τον αριθμό των αριστούχων, τις επιδόσεις των υποψηφίων, τις διαθέσιμες θέσεις εισακτέων και τη διαχρονικά υψηλή ζήτηση που συγκεντρώνουν οι σπουδές στην Ιατρική.
(Ακολουθεί πίνακας με τις μεταβολές ανά Ιατρική Σχολή.)
Τμήματα Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνητής Νοημοσύνης, Κυβερνοασφάλειας, Επιστήμης Δεδομένων και Ψηφιακών Εφαρμογών εξακολουθούν να συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι υποψήφιοι αξιολογούν ολοένα περισσότερο τις προοπτικές απασχόλησης που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι κλάδοι.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, με την εισαγωγή του οκταψήφιου κωδικού υποψηφίου και των προσωπικών τους στοιχείων. Όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην υπηρεσία ενημέρωσης με SMS λαμβάνουν το αποτέλεσμα απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ οι πίνακες επιτυχόντων έχουν ήδη αναρτηθεί και στα λύκεια όλης της χώρας.
Η πρώτη εικόνα από τις βάσεις δείχνει ότι οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν, την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται με σαφήνεια και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
Οι σχολές που διατήρησαν την πρωτοκαθεδρίαΣτην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι Ιατρικές, οι Νομικές και οι Πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα Ψυχολογίας και Πληροφορικής, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για επιστημονικά πεδία με έντονη ζήτηση και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.
Ο εκπαιδευτικός αναλυτής και μαθηματικός Γιάννης Ζαμπέλης προχωρά σε μια πρώτη αποτίμηση των φετινών βάσεων για το protothema.gr, επισημαίνοντας ότι οι μεταβολές που καταγράφονται αποτυπώνουν τόσο τον βαθμό δυσκολίας των εξετάσεων όσο και τις στρατηγικές επιλογές των υποψηφίων.
Οι Ιατρικές σχολές εξακολουθούν να αποτελούν τον πλέον ανταγωνιστικό προορισμό για τους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.
Ιατρικές: Υψηλός ανταγωνισμός και σταθερή ζήτηση
Οι βάσεις διαμορφώνονται κάθε χρόνο από έναν συνδυασμό παραγόντων: τον αριθμό των αριστούχων, τις επιδόσεις των υποψηφίων, τις διαθέσιμες θέσεις εισακτέων και τη διαχρονικά υψηλή ζήτηση που συγκεντρώνουν οι σπουδές στην Ιατρική.
(Ακολουθεί πίνακας με τις μεταβολές ανά Ιατρική Σχολή.)
Πολυτεχνικές και σχολές τεχνολογίας: Η αγορά εργασίας ανεβάζει τις βάσειςΑπό τα πιο χαρακτηριστικά συμπεράσματα της φετινής εικόνας είναι η διαρκής ενίσχυση των σχολών που σχετίζονται με την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Τμήματα Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνητής Νοημοσύνης, Κυβερνοασφάλειας, Επιστήμης Δεδομένων και Ψηφιακών Εφαρμογών εξακολουθούν να συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι υποψήφιοι αξιολογούν ολοένα περισσότερο τις προοπτικές απασχόλησης που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι κλάδοι.
Η ανοδική πορεία αρκετών από αυτά τα τμήματα επιβεβαιώνει μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και συνδέεται άμεσα με τη ζήτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην ελληνική και διεθνή αγορά.
(Ακολουθούν πίνακες για τις Πολυτεχνικές Σχολές και τα Τμήματα Πληροφορικής.)
Οι Νομικές σχολές εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πλέον δημοφιλείς επιλογές των υποψηφίων, διατηρώντας το υψηλό κύρος και τη μεγάλη απήχησή τους.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια πιο συγκρατημένη δυναμική, καθώς η αύξηση του αριθμού των αποφοίτων, ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και η ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση οδηγούν πολλούς νέους να εξετάζουν πιο προσεκτικά τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου πριν καταλήξουν στις επιλογές τους.
Παρά τις εξελίξεις αυτές, η Νομική εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον περιζήτητες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στις σταθερές πρωταγωνίστριες των τελευταίων ετών συγκαταλέγονται και οι σχολές Ψυχολογίας.
Η αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας, η αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης απέναντι στα επαγγέλματα φροντίδας και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης έχουν ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον των υποψηφίων.
Οι υψηλές βάσεις που διαμορφώνονται στα σχετικά τμήματα αποτυπώνουν με σαφήνεια τη συγκεκριμένη τάση.
Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η δυσκολία των θεμάτων, οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, οι μεταβολές στις προτιμήσεις κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, αλλά και οι αλλαγές στις προοπτικές απασχόλησης που αντιλαμβάνονται οι νέοι.
(Ακολουθούν οι πίνακες με τις 10 μεγαλύτερες αυξήσεις και τις 10 μεγαλύτερες πτώσεις των βάσεων για το 2026.)
Οι σχολές στις οποίες καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα κενά είναι οι εξής:
Η φετινή ανακοίνωση των βάσεων επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές των υποψηφίων δεν καθορίζονται πλέον αποκλειστικά από το κύρος μιας σχολής, αλλά ολοένα περισσότερο από τις επαγγελματικές προοπτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Η ενίσχυση των τμημάτων τεχνολογίας και πληροφορικής, η σταθερή δυναμική των Ιατρικών και των Ψυχολογικών Σχολών, αλλά και η διατήρηση των Νομικών και Πολυτεχνικών στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων συνθέτουν το βασικό τοπίο των βάσεων εισαγωγής του 2026, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης τις επόμενες ημέρες, καθώς θα εξετάζονται αναλυτικά οι μεταβολές σε όλα τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για ακόμη μία χρονιά, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση του στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση καθώς αποτελεί πόλο έλξης των υποψηφίων με τις υψηλότερες επιδόσεις. H Ιατρική και η Νομική Σχολή του καταλαμβάνουν και φέτος κορυφαίες θέσεις στις βάσεις εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπιστοσύνη των υποψηφίων προς το Ίδρυμα. Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει και η ζήτηση και για τα Τμήματα Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Ψυχολογίας, Βιολογίας, Χημείας και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τα οποία συνεχίζουν να προσελκύουν αριστούχους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη συνολική δυναμική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ενισχύει τη θέση του ως του κορυφαίου ακαδημαϊκού ιδρύματος της χώρας.
Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διατηρεί και φέτος τη θέση της ως ένα από τα πλέον περιζήτητα Τμήματα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη βάση εισαγωγής να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των σχολών της χώρας, φτάνοντας τα 18.900 μόρια. Αντίστοιχα, η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία επιλογή των υποψηφίων στον χώρο των θεωρητικών επιστημών, διατηρώντας την ηγετική της θέση με βάση εισαγωγής 17.875 μόρια.
Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις αντανακλούν το υψηλό επίπεδο των σπουδών, την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας, τη μακρόχρονη ακαδημαϊκή παράδοση και το διεθνές κύρος που χαρακτηρίζουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ – οι Πρυτανικές Αρχές, το Συμβούλιο Διοίκησης, η Σύγκλητος, τα μέλη ΔΕΠ, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες – συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια, αφοσίωση και όραμα, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον που προάγει τη γνώση, την καινοτομία, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά. Η σταθερή προτίμηση των υποψηφίων προς τις Σχολές και τα Τμήματα του ΕΚΠΑ αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει το Ίδρυμα, αλλά και της καθοριστικής συμβολής του στην παραγωγή νέας γνώσης, στην επιστημονική πρόοδο και στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τη χώρα τα επόμενα χρόνια.
Ο Πρύτανης καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος σε δήλωσή του τονίζει πως «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συγχαίρει θερμά όλους τους επιτυχόντες και όλες τις επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες που επέλεξαν να φοιτήσουν στις Σχολές και τα Τμήματά του. Με συνέπεια στην αποστολή του, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστημιο της Ελλάδας δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου, πρωτοποριακή έρευνα και ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα στηρίζει τη νέα γενιά επιστημόνων».
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Ονομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2025 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2024 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2025 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας έχουν λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε ώρες αυξημένης κίνησης ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην αποστολή των μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο.
Οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια, αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.
(Ακολουθούν πίνακες για τις Πολυτεχνικές Σχολές και τα Τμήματα Πληροφορικής.)
Οι Νομικές σχολές εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πλέον δημοφιλείς επιλογές των υποψηφίων, διατηρώντας το υψηλό κύρος και τη μεγάλη απήχησή τους.
Νομικές: Παραμένουν στις πρώτες επιλογές, αλλά με νέα δεδομένα
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια πιο συγκρατημένη δυναμική, καθώς η αύξηση του αριθμού των αποφοίτων, ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και η ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση οδηγούν πολλούς νέους να εξετάζουν πιο προσεκτικά τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου πριν καταλήξουν στις επιλογές τους.
Παρά τις εξελίξεις αυτές, η Νομική εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον περιζήτητες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στις σταθερές πρωταγωνίστριες των τελευταίων ετών συγκαταλέγονται και οι σχολές Ψυχολογίας.
Ψυχολογία: Η ψυχική υγεία διατηρεί ψηλά το ενδιαφέρον
Η αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας, η αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης απέναντι στα επαγγέλματα φροντίδας και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης έχουν ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον των υποψηφίων.
Οι υψηλές βάσεις που διαμορφώνονται στα σχετικά τμήματα αποτυπώνουν με σαφήνεια τη συγκεκριμένη τάση.
Οι μεγάλες μεταβολές του 2026Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σχολές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις αλλά και τις σημαντικότερες πτώσεις στις βάσεις εισαγωγής.
Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η δυσκολία των θεμάτων, οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, οι μεταβολές στις προτιμήσεις κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, αλλά και οι αλλαγές στις προοπτικές απασχόλησης που αντιλαμβάνονται οι νέοι.
(Ακολουθούν οι πίνακες με τις 10 μεγαλύτερες αυξήσεις και τις 10 μεγαλύτερες πτώσεις των βάσεων για το 2026.)
Οι σχολές στις οποίες καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα κενά είναι οι εξής:
Η φετινή ανακοίνωση των βάσεων επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές των υποψηφίων δεν καθορίζονται πλέον αποκλειστικά από το κύρος μιας σχολής, αλλά ολοένα περισσότερο από τις επαγγελματικές προοπτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Η συνολική εικόνα
Η ενίσχυση των τμημάτων τεχνολογίας και πληροφορικής, η σταθερή δυναμική των Ιατρικών και των Ψυχολογικών Σχολών, αλλά και η διατήρηση των Νομικών και Πολυτεχνικών στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων συνθέτουν το βασικό τοπίο των βάσεων εισαγωγής του 2026, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης τις επόμενες ημέρες, καθώς θα εξετάζονται αναλυτικά οι μεταβολές σε όλα τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για ακόμη μία χρονιά, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση του στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση καθώς αποτελεί πόλο έλξης των υποψηφίων με τις υψηλότερες επιδόσεις. H Ιατρική και η Νομική Σχολή του καταλαμβάνουν και φέτος κορυφαίες θέσεις στις βάσεις εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπιστοσύνη των υποψηφίων προς το Ίδρυμα. Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει και η ζήτηση και για τα Τμήματα Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Ψυχολογίας, Βιολογίας, Χημείας και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τα οποία συνεχίζουν να προσελκύουν αριστούχους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Στην κορυφή των βάσεων για ακόμη μια χρονιά η Ιατρική και η Νομική του ΕΚΠΑ
Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη συνολική δυναμική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ενισχύει τη θέση του ως του κορυφαίου ακαδημαϊκού ιδρύματος της χώρας.
Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διατηρεί και φέτος τη θέση της ως ένα από τα πλέον περιζήτητα Τμήματα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη βάση εισαγωγής να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των σχολών της χώρας, φτάνοντας τα 18.900 μόρια. Αντίστοιχα, η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία επιλογή των υποψηφίων στον χώρο των θεωρητικών επιστημών, διατηρώντας την ηγετική της θέση με βάση εισαγωγής 17.875 μόρια.
Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις αντανακλούν το υψηλό επίπεδο των σπουδών, την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας, τη μακρόχρονη ακαδημαϊκή παράδοση και το διεθνές κύρος που χαρακτηρίζουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ – οι Πρυτανικές Αρχές, το Συμβούλιο Διοίκησης, η Σύγκλητος, τα μέλη ΔΕΠ, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες – συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια, αφοσίωση και όραμα, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον που προάγει τη γνώση, την καινοτομία, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά. Η σταθερή προτίμηση των υποψηφίων προς τις Σχολές και τα Τμήματα του ΕΚΠΑ αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει το Ίδρυμα, αλλά και της καθοριστικής συμβολής του στην παραγωγή νέας γνώσης, στην επιστημονική πρόοδο και στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τη χώρα τα επόμενα χρόνια.
Ο Πρύτανης καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος σε δήλωσή του τονίζει πως «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συγχαίρει θερμά όλους τους επιτυχόντες και όλες τις επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες που επέλεξαν να φοιτήσουν στις Σχολές και τα Τμήματά του. Με συνέπεια στην αποστολή του, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστημιο της Ελλάδας δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου, πρωτοποριακή έρευνα και ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα στηρίζει τη νέα γενιά επιστημόνων».
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Ονομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).
Βάσεις 2026: Πού μπορείτε να τις δείτε
ΣτατιστικάΒΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2024 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2025 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2024 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2025 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας έχουν λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε ώρες αυξημένης κίνησης ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην αποστολή των μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο.
Οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια, αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.
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