Κρατικός «Τειρεσίας»: Πώς θα λειτουργεί το νέο credit score για πολίτες και επιχειρήσεις

Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας δημιουργούν ενιαία πιστοληπτική εικόνα για πολίτες και επιχειρήσεις - Πώς θα «σκανάρεται» το οικονομικό προφίλ κάθε πολίτη και επιχείρησης - Πώς μπορεί να επηρεάσει δάνεια και άλλες συναλλαγές





Η νέα αξιολόγηση θα κατατάσσει τα φυσικά πρόσωπα σε έξι βαθμίδες και τις επιχειρήσεις σε δέκα, συνδυάζοντας στοιχεία από το Δημόσιο και τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης του ιδιωτικού τομέα. Η βαθμολογία θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσα σε 24 ώρες, θα ισχύει για τρεις μήνες και, με τη συναίνεση του ενδιαφερομένου, θα μπορεί να χρησιμοποιείται από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε συναλλαγές όπου απαιτείται αξιολόγηση της πιστοληπτικής εικόνας.







Το νέο πλαίσιο θεμελιώνεται με την κοινή υπουργική απόφαση 117113 ΕΞ 2026 (ΦΕΚ Β' 4422/20.07.2026), ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος καθορίζονται με την απόφαση 117786 ΕΞ 2026. Οι δύο αποφάσεις ορίζουν τις πηγές των δεδομένων, τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας, τις κατηγορίες αξιολόγησης, τη διαδικασία έκδοσης της ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης, καθώς και τους κανόνες διόρθωσης των στοιχείων και άσκησης των δικαιωμάτων των πολιτών.



Η αίτηση για την έκδοση της βαθμολογίας Η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της πιστοληπτικής του βαθμολογίας, παρέχοντας προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή του για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων τόσο από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου όσο και από τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης του ιδιωτικού τομέα. Χωρίς τη συναίνεση αυτή η διαδικασία δεν θα μπορεί να προχωρήσει.







Η αξιολόγηση θα ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες. Ο πολίτης ή η επιχείρηση θα ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο και θα μπορεί να το ανακτήσει μέσω της εφαρμογής, ενώ η ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης θα είναι διαθέσιμη και μέσω της θυρίδας πολίτη στο gov.gr. Η βαθμολογία θα ισχύει για τρεις μήνες και, μετά τη λήξη της, θα μπορεί να εκδίδεται νέα με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα.



Τι θα «βλέπει» ο κρατικός Τειρεσίας Η ενοποιημένη πιστοληπτική βαθμολογία δεν θα προκύπτει από μια απλή άθροιση στοιχείων ούτε θα εμφανίζει αναλυτικά τις οφειλές ή το ύψος των υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου. Αντίθετα, θα αποτυπώνει μια συνολική εκτίμηση της πιστοληπτικής του εικόνας, η οποία θα προκύπτει από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων.



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Οι αλγόριθμοι θα βασίζονται κυρίως στα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας διετίας και δεν θα εξετάζουν μόνο τη σημερινή οικονομική εικόνα του ενδιαφερομένου. Θα λαμβάνουν υπόψη τη διαχρονική εξέλιξη της οικονομικής του συμπεριφοράς, συγκρίνοντάς την με αντίστοιχες κατηγορίες πολιτών ή επιχειρήσεων, ώστε η τελική αξιολόγηση να αποτυπώνει όχι μόνο την τρέχουσα κατάσταση αλλά και τη συνέπεια που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια.



Τι θα εξετάζεται στο τεστ Για τον υπολογισμό της πιστοληπτικής βαθμολογίας θα αξιοποιούνται στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και ειδικότερα:



Τα δηλωθέντα εισοδήματα από τις φορολογικές δηλώσεις.

Μια ενιαία «ταυτότητα» πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς. Το νέο κρατικό credit score θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγυότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου.Η νέα αξιολόγηση θα κατατάσσει τα φυσικά πρόσωπα σε έξι βαθμίδες και τις επιχειρήσεις σε δέκα, συνδυάζοντας στοιχεία από το Δημόσιο και τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης του ιδιωτικού τομέα. Η βαθμολογία θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσα σε 24 ώρες, θα ισχύει για τρεις μήνες και, με τη συναίνεση του ενδιαφερομένου, θα μπορεί να χρησιμοποιείται από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε συναλλαγές όπου απαιτείται αξιολόγηση της πιστοληπτικής εικόνας.Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ενιαίος δείκτης αξιοπιστίας, ο οποίος θα συγκεντρώνει πληροφορίες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτες σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, προσφέροντας για πρώτη φορά μια συνολική εικόνα της οικονομικής συνέπειας κάθε πολίτη και επιχείρησης.Το νέο πλαίσιο θεμελιώνεται με την κοινή υπουργική απόφαση 117113 ΕΞ 2026 (ΦΕΚ Β' 4422/20.07.2026), ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος καθορίζονται με την απόφαση 117786 ΕΞ 2026. Οι δύο αποφάσεις ορίζουν τις πηγές των δεδομένων, τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας, τις κατηγορίες αξιολόγησης, τη διαδικασία έκδοσης της ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης, καθώς και τους κανόνες διόρθωσης των στοιχείων και άσκησης των δικαιωμάτων των πολιτών.Η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της πιστοληπτικής του βαθμολογίας, παρέχοντας προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή του για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων τόσο από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου όσο και από τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης του ιδιωτικού τομέα. Χωρίς τη συναίνεση αυτή η διαδικασία δεν θα μπορεί να προχωρήσει.Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου και η υπόθεση τίθεται σε επεξεργασία. Παράλληλα, το σύστημα αντλεί από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου, προκειμένου να τον ενημερώσει ηλεκτρονικά μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.Η αξιολόγηση θα ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες. Ο πολίτης ή η επιχείρηση θα ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο και θα μπορεί να το ανακτήσει μέσω της εφαρμογής, ενώ η ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης θα είναι διαθέσιμη και μέσω της θυρίδας πολίτη στο gov.gr. Η βαθμολογία θα ισχύει για τρεις μήνες και, μετά τη λήξη της, θα μπορεί να εκδίδεται νέα με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα.Η ενοποιημένη πιστοληπτική βαθμολογία δεν θα προκύπτει από μια απλή άθροιση στοιχείων ούτε θα εμφανίζει αναλυτικά τις οφειλές ή το ύψος των υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου. Αντίθετα, θα αποτυπώνει μια συνολική εκτίμηση της πιστοληπτικής του εικόνας, η οποία θα προκύπτει από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων.Στην «καρδιά» του συστήματος βρίσκονται σύγχρονοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, οι οποίοι επεξεργάζονται ιστορικά στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα και τη συνέπεια αποπληρωμής, καθώς και την πιθανότητα μελλοντικής αθέτησης υποχρεώσεων. Το μοντέλο συνδυάζει τη βαθμολογία που προκύπτει από τα στοιχεία του Δημοσίου με την αξιολόγηση των ιδιωτικών φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, μετατρέποντας το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πιστοληπτικής ικανότητας. Παράλληλα, προβλέπεται περιοδική επανεξέταση και βαθμονόμηση του μοντέλου, ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβολές της οικονομίας και της αγοράς.Οι αλγόριθμοι θα βασίζονται κυρίως στα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας διετίας και δεν θα εξετάζουν μόνο τη σημερινή οικονομική εικόνα του ενδιαφερομένου. Θα λαμβάνουν υπόψη τη διαχρονική εξέλιξη της οικονομικής του συμπεριφοράς, συγκρίνοντάς την με αντίστοιχες κατηγορίες πολιτών ή επιχειρήσεων, ώστε η τελική αξιολόγηση να αποτυπώνει όχι μόνο την τρέχουσα κατάσταση αλλά και τη συνέπεια που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια.Για τον υπολογισμό της πιστοληπτικής βαθμολογίας θα αξιοποιούνται στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και ειδικότερα:Τα δηλωθέντα εισοδήματα από τις φορολογικές δηλώσεις.

Η περιουσιακή κατάσταση και τα στοιχεία του ΕΝΦΙΑ.

Οι βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές.

Οι ρυθμίσεις οφειλών και η πορεία αποπληρωμής τους.

Η συνέπεια στις πληρωμές και τυχόν καθυστερήσεις.

Οι ασφαλιστικές οφειλές προς το ΚΕΑΟ.

Στοιχεία από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, όπως πτωχεύσεις και πλειστηριασμοί.

Ενδείξεις για μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.



Στόχος δεν είναι να αποτυπωθεί μόνο το ύψος των οφειλών, αλλά να αξιολογηθεί συνολικά η οικονομική συμπεριφορά, η δυνατότητα αποπληρωμής, η συνέπεια στις υποχρεώσεις και η πιθανότητα μελλοντικής αθέτησης πληρωμών.

Η βαθμολογία



Το νέο σύστημα θα αποδίδει διαφορετική κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Για τα φυσικά πρόσωπα θα χρησιμοποιούνται έξι βαθμίδες (ΑΑ, Α, ΒΒ, Β, Γ, Δ), ενώ για τις επιχειρήσεις δέκα βαθμίδες (ΑΑΑ, ΑΑ, Α, ΒΒΒ, ΒΒ, Β, CCC, CC, C και D).



Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο καλύτερη θα θεωρείται η πιστοληπτική εικόνα του ενδιαφερομένου, ενώ οι χαμηλότερες κατηγορίες θα αντανακλούν αυξημένη πιθανότητα αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων.



Η ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολογίας δεν θα περιλαμβάνει μόνο την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο ενδιαφερόμενος, αλλά και επεξήγηση του αποτελέσματος, καθώς και τη χρονική διάρκεια ισχύος της αξιολόγησης.



Διόρθωση στοιχείων και νέα αξιολόγηση Το νέο σύστημα προβλέπει και διαδικασία διόρθωσης ή συμπλήρωσης των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολογίας. Εφόσον ο πολίτης ή η επιχείρηση διαπιστώσει ότι τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μεταβληθεί ή περιλαμβάνουν ανακρίβειες, θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.



Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει δεκτό, το σύστημα θα αντλεί εκ νέου τα επικαιροποιημένα στοιχεία και θα εκδίδει νέα ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Παράλληλα, μετά τη λήξη της τρίμηνης ισχύος κάθε αξιολόγησης, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση, ώστε η βαθμολογία του να υπολογίζεται με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα.



Η συναίνεση προς τους ιδιωτικούς φορείς Η πρόσβαση τραπεζών και λοιπών ιδιωτικών φορέων στην πιστοληπτική βαθμολογία δεν θα γίνεται αυτόματα. Για κάθε αίτημα θα απαιτείται προηγούμενη, ρητή και ξεχωριστή συναίνεση του ενδιαφερομένου.

Όταν ένας ιδιωτικός φορέας ζητά την πιστοληπτική βαθμολογία πολίτη ή επιχείρησης, ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει ηλεκτρονική ειδοποίηση και θα καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει το συγκεκριμένο αίτημα μέσω των προσωπικών του κωδικών Taxisnet. Η συγκατάθεση θα ισχύει αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη αίτηση και δεν θα παρέχεται γενική ή μόνιμη εξουσιοδότηση πρόσβασης στα οικονομικά του στοιχεία.



Η απόφαση προβλέπει επίσης ειδική διαδικασία για την αμφισβήτηση της ορθότητας της αξιολόγησης. Το δικαίωμα αντίρρησης δεν θα ασκείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, αλλά θα ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εξέταση των σχετικών αιτημάτων.