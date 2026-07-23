Μάτι, οχτώ χρόνια μετά: Μνήμη, δικαιοσύνη και νέα νομικά μέτωπα για τους συγγενείς
Μάτι, οχτώ χρόνια μετά: Μνήμη, δικαιοσύνη και νέα νομικά μέτωπα για τους συγγενείς
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της πυρκαγιάς, με τους συγγενείς να επιμένουν στη λογοδοσία και να ζητούν πλήρη διερεύνηση νέων στοιχείων
Με σειρά εκδηλώσεων που κορυφώνονται σήμερα, τιμάται η μνήμη των 104 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στη φρίκη της πυρκαγιάς στο Μάτι. Οκτώ χρόνια μετά από την ανείπωτη τραγωδία και οι πληγές παραμένουν ανοικτές. Όχι μόνο για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες που έμειναν πίσω, αλλά για τις τραυματικές μνήμες εκείνης της βραδιάς, για την οποία 10 άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή.
Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν από την περασμένη Κυριακή, όταν και πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι. Χθες, τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στο σημείο όπου βρίσκεται το μνημείο για τους νεκρούς της πυρκαγιάς, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά.
Σήμερα, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο χώρο της ανείπωτης τραγωδίας, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας, έως την Αργυρά Ακτή.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τον Σύλλογο για σήμερα προβλέπει:
-Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση.
- Στις 19:00 στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο νεκρών.
-Αμέσως μετά, οι συγκεντρωμένοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι.
- Στις 20:30 θα εκκινήσει η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.).
- Στις 21:15, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδώνος ως την Αργυρά Ακτή.
Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος των συγγενών των θυμάτων, αναφέρει: «Οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η Πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Γιατί το κληροδότημα των 177 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μιας τραγωδίας. Είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μη συνηθίσει την απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μη βιωθεί ξανά ποτέ… Σας περιμένουμε να ενώσουμε τις φωνές μας στη μνήμη, στην αλήθεια και στην ευθύνη».
Πάντως, οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά και παραμένουν πληγές ανοιχτές, ή ορθότερα, ανοιχτά μέτωπα. Μεγαλύτερο αυτό της νομικής «περιφρούρησης» (από τους συγγενείς των θυμάτων και τους εγκαυματίες) έκτισης της ποινής αυτών που κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις ή και τις παραλείψεις τους την ημέρα της τραγωδίας. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων επέβαλε στους 10 καταδικασθέντες συνολικές ποινές από 3 έως 340 έτη (εκτιτέα τα 5 έτη).
Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν από την περασμένη Κυριακή, όταν και πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι. Χθες, τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στο σημείο όπου βρίσκεται το μνημείο για τους νεκρούς της πυρκαγιάς, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά.
Σήμερα, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο χώρο της ανείπωτης τραγωδίας, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας, έως την Αργυρά Ακτή.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τον Σύλλογο για σήμερα προβλέπει:
-Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση.
- Στις 19:00 στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο νεκρών.
-Αμέσως μετά, οι συγκεντρωμένοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι.
- Στις 20:30 θα εκκινήσει η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.).
- Στις 21:15, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδώνος ως την Αργυρά Ακτή.
Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος των συγγενών των θυμάτων, αναφέρει: «Οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η Πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Γιατί το κληροδότημα των 177 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μιας τραγωδίας. Είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μη συνηθίσει την απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μη βιωθεί ξανά ποτέ… Σας περιμένουμε να ενώσουμε τις φωνές μας στη μνήμη, στην αλήθεια και στην ευθύνη».
Ανοιχτές πληγές
Πάντως, οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά και παραμένουν πληγές ανοιχτές, ή ορθότερα, ανοιχτά μέτωπα. Μεγαλύτερο αυτό της νομικής «περιφρούρησης» (από τους συγγενείς των θυμάτων και τους εγκαυματίες) έκτισης της ποινής αυτών που κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις ή και τις παραλείψεις τους την ημέρα της τραγωδίας. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων επέβαλε στους 10 καταδικασθέντες συνολικές ποινές από 3 έως 340 έτη (εκτιτέα τα 5 έτη).
Στη φυλακή οδηγήθηκαν και παραμένουν οι:
-Σωτήρης Τερζούδης (τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής),
-Βασίλης Ματθαιόπουλος (τότε υπαρχηγός της Π.Υ.),
-Ιωάννης Φωστιέρης (τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ)
-Ιωάννης Καπάκης (τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας)
Ποινές συνολικά 238 ετών, μετατρέψιμες προς 10 ευρώ ημερησίως επιβλήθηκαν στους
-Χρήστο Γκολφίνο, τότε διευθυντή του «199»,
-Φίλιππο Παντελεάκο, τότε διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας,
-Δαμιανό Παπαδόπουλο τότε διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού Νέας Μάκρης,
-Νίκο Παναγιωτόπουλο, τότε διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών και
-Χαράλαμπο Χιώνη, τότε διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.
-Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, κάτοικο Νταού Πεντέλης, από το κτήμα του οποίου ξεκίνησε η φωτιά, όταν ο ίδιος προσπάθησε να κάψει κλαδιά και ξερόχορτα που είχε κόψει.
Επιπλέον, ο Σύλλογος των Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, προσέφυγε, στις αρχές της εβδομάδας, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας «πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας».
Μεταξύ άλλων, ζητά να διερευνηθούν θέματα, όπως στοιχεία σχετικά με χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, στον οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανόν υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα, η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης, οι διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σορών, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία κ.α.
-Σωτήρης Τερζούδης (τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής),
-Βασίλης Ματθαιόπουλος (τότε υπαρχηγός της Π.Υ.),
-Ιωάννης Φωστιέρης (τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ)
-Ιωάννης Καπάκης (τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας)
Ποινές συνολικά 238 ετών, μετατρέψιμες προς 10 ευρώ ημερησίως επιβλήθηκαν στους
-Χρήστο Γκολφίνο, τότε διευθυντή του «199»,
-Φίλιππο Παντελεάκο, τότε διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας,
-Δαμιανό Παπαδόπουλο τότε διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού Νέας Μάκρης,
-Νίκο Παναγιωτόπουλο, τότε διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών και
-Χαράλαμπο Χιώνη, τότε διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.
-Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, κάτοικο Νταού Πεντέλης, από το κτήμα του οποίου ξεκίνησε η φωτιά, όταν ο ίδιος προσπάθησε να κάψει κλαδιά και ξερόχορτα που είχε κόψει.
Επιπλέον, ο Σύλλογος των Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, προσέφυγε, στις αρχές της εβδομάδας, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας «πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας».
Μεταξύ άλλων, ζητά να διερευνηθούν θέματα, όπως στοιχεία σχετικά με χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, στον οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανόν υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα, η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης, οι διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σορών, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία κ.α.
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