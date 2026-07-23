Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Ηδη οι παραγωγοί έχουν εισπράξει το κόστος της απαιτητικής παραγωγής. Σκηνές που σου κόβουν την ανάσα. Και προσοχή: να την απολαύσετε σε αίθουσες που διαθέτουν τεχνολογία IMAX. Αλλιώτικα η γενική εικόνα…κουτσή. Οσο για τις επιλογές αυτού του επταήμερου. Πρώτο και ανώτερο «μια θέση στον ήλιο» το καλύτερο μελόδραμα όλων των εποχών. Μην το προσπεράσετε. Ακολουθεί πολλές επιφυλάξεις, η μαύρη κομεντί «Επτά ψυχοπαθείς». Με πλήθος γνωστών ονομάτων, όπως Κόλιν Φάρελ, Γούντι Χάρελσον, Τομ Γουέιτς, Ολγκα Κουριλένκο. Να αποφύγετε την «δίκη της κόλασης». Μακριά. Και από τις επαναλήψεις «σταυροί στο μέτωπο», ταινιάρα με τα όλα της. Καθώς και η απνευστί κινηματογράφηση, σε πραγματικό χρόνο, της γερμανικής ιστορίας «τρέξε Λόλα τρεξε». Με την μηχανή στο χέρι. Εχουμε και λέμε:Είναι ασπρόμαυρη. Το σενάριο προέρχεται από το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Αμερικανική τραγωδία» του Θίοντορ Ντάιζερ. Και τα επίπεδα πολλά. Αν και εκ πρώτης όψεως το στόρι είναι απλό. Ένας φτωχός νέος ζητά τη βοήθεια του πλούσιου θείου του ο οποίος τον προσλαμβάνει στην εταιρία του. Ετσι ξεκινά με μια μικρή θέση στην εταιρία και γνωρίζεται με την εργάτρια την Αλις με την οποία συνάπτει σχέσεις. Αρχικά, νομίζοντας ότι ο θείος του δεν πρόκειται να τον βοηθήσει παραπάνω, φαίνεται ευτυχισμένος μαζί της. Όταν όμως παίρνει την επιθυμητή προαγωγή και γνωρίζει την πανέμορφη, πλούσια και κακομαθημένη Άντζελα χάνει κάθε ενδιαφέρον για την Άλις. Εκείνη όμως κρατά ένα μυστικό, με το οποίο μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του. Γι αυτό τον εκβιάζει να τη νυμφευθεί. Αδιέξοδο. Και τότε αποφασίζει να «απαλλαγεί» απ αυτήν-το καλύτερο μελόδραμα όλων των εποχών!Παραλίγο. Δυστυχώς μέτριο. Αν και το story ξεκαρδιστικό: Ο Μάρτι, ένας συγγραφέας που προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην, ονειρεύεται πως μια μέρα θα τελειώσει το σενάριο που γράφει. Ο καλύτερός του φίλος, ο Μπίλι, ένας άνεργος ηθοποιός και ενίοτε κλέφτης σκυλιών, θέλει να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χανς είναι ο συνεργός του Μπίλι, ένας θρήσκος με βίαιο παρελθόν. Ο Τσάρλι είναι ένας ψυχοπαθής γκάνγκστερ, του οποίου το σκυλί έκλεψαν ο Μπίλι με τον Χανς. Με τέτοιους χαρακτήρες να τον περιτριγυρίζουν, ο Μάρτι πρόκειται να αποκτήσει την έμπνευση που χρειάζεται, αλλά για να γράψει το σενάριο, πρέπει πρώτα να κατορθώσει να μείνει ζωντανός—έτσι κι έτσι!Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, από Δανία, σκηνοθέτης του εντυπωσιακού «The Neon Demon». Εδώ με δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί Αμερικανό στρατιώτη που, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπεισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Η δεύτερη επικεντρώνεται σε νεαρή ανερχόμενη σταρ που καταρρέει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας: ο πατέρας της πρόκειται να παντρευτεί την πρώην κολλητή της φίλη. Κατάληξη; Χάος--Ούτε σενάριο μα ούτε σκηνοθεσία

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Η ρήση του Οσκαρ Ουάιλντ, η ουσία αυτής της υποδειγματικής, εξαιρετικής μαύρης κομεντί. Περίπου έλεγε «για να είσαι πάντα ερωτευμένος δεν πρέπει να παντρευτείς». Δηλαδή ο γάμος «σκοτώνει» τον έρωτα. Η ιστορία μέσα στο διαμέρισμα ενός ζευγαριού. Η Αντζελα και ο Τζο. Εκείνος «πτώμα». Εκείνη του αναγγέλλει πως όπου να ναι θα έρθει για δείπνο, το ζευγάρι από τον επάνω όροφο. Ο Τζο διαμαρτύρεται. Ωσπου η Πίνα, η Ισπανίδα, εμφανίζεται. Παρέα με τον Χοκ. Και το γλέντι αρχίζει. «Πόσες φορές κάνετε έρωτα;» Η Πίνα κατευθείαν στο ψητό. Ο Τζο τα χάνει. Η Αντζελα απαντάει «πριν ένα χρόνο»! Η συνέχεια ξεπερνάει κάθε φαντασία. Όλα στο «τραπέζι». Από το ομαδικό sex μέχρι την «διπλή διείσδυση» που γουστάρει η Ισπανίδα. Καθώς και strap on. Όλα μέσα—το γεγονός του καλοκαιριού, μη το χάσετε!

Ο Νόρμαν Μπέιτς, η κεντρική φιγούρα είναι η επιτομή του Οιδιπόδειου του Φρόιντ. Εντελώς διχασμένος. Από τη μια η επιθυμία του να φλερτάρει και από την άλλη η μάνα του να ωρύεται και να «σκοτώνει» τις ορμές του. Κάπως έτσι, ένα βράδυ στο απομονωμένο Motel Bates ορμάει με μαχαίρι και κατακρεουργεί την Μάριον Κρέιν που εκείνη τη στιγμή έκανε ντους, αποφασισμένη να επιστρέψει την επομένη τις σαράντα χιλιάδες δολάρια που είχε κλέψει από το αφεντικό της. Η συνέχεια συναρπαστική. Το 1992 το αριστούργημα του Χίτσκοκ (1899-1980) χαρακτηρίστηκε από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο κινηματογράφου των ΗΠΑ και το 1998 έλαβε την 18η θέση ως μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου--Απλώς αριστούργημα!

Επανακυκλοφορία, σε ψηφιακή κόπια, της θρυλικής, ρομαντικής και μαγευτικής κομεντί, δηλαδή της Αμελί. Γυρισμένη πριν από 25 χρόνια. Με πέντε υποψηφιότητες Οσκαρ. Μέχρι σήμερα αξεπέραστη. Η Αμελί, μια συνεσταλμένη, καλοπροαίρετη, εύθραυστη νεαρή σερβιτόρα, γυρίζει στους δρόμους της Μονμάρτης προσπαθώντας να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω της, δίχως να συνειδητοποιεί ότι και η δική της ζωή χρειάζεται λίγη βελτίωση. Κάπως έτσι πέφτει πάνω στο αγόρι των ονείρων της. Πρέπει όμως να τον τεστάρει--Και η μαγεία αρχίζει!

Ισως ό, τι καλύτερο έχει σκηνοθετήσει ο Φρανσουά Οζόν. Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί (1913-1960). Το είχε γυρίσει και ο Βισκόντι το 1967 με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Από τις ελάχιστες αποτυχίες του. Η πρώτη φράση περιγράφει τον χαρακτήρα ενός αδιάφορου, νεαρού Γάλλου στην κατεχόμενη Αλγερία του 1930 «σήμερα πέθανε η μητέρα μου η μήπως χτες η προχθές;» Η αδιαφορία του το στίγμα της αποικιοκρατίας. Ο τυφλός φόνος που διαπράττει η λευκή ανωτερότητά του--Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Όλα πίσω από τις γραμμές!

Στο κέντρο του φιλμικού σύμπαντος αυτής της ιστορίας, δύο πλάσματα. Από τη μια ένας ταλαιπωρημένος ποιητής. Που επειδή δεν έχει καλή σχέση με δημόσιες σχέσεις αλλά και επειδή έχει στερέψει από έμπνευση καταλήγει στο περιθώριο.Εκεί μέσα στο αδιέξοδό του, ανακαλύπτει αυθεντικό ταλέντο. Ένα διαμάντι μέσα στα «σκουπίδια». Με το όνομα Γιουρλέιντι. Και συμβαίνει το μοναδικό και εντελώς, σε πρώτο επίπεδο, σουρεαλιστικό. Η Γιουρλέιντι να βάφει τα νύχια της και ταυτόχρονα να μετράει τα άστρα-υποκλίνομαι στο κορίτσι!

Διαμαντάκι. Δεν το περίμενα. Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Κάπου στη Θεσσαλία. Η Αργυρώ είναι κάτι σαν βοσκοπούλα. Το αρσενικό σ αυτό το δίδυμο. Η Αννέτα είναι το «γκομενάκι». Με μακριά, βαμμένα, νύχια. Με προκλητικά ρούχα. Και φυσικά με ψηλά τακούνια. Όμως στην πορεία η «αρσενική» Αργυρώ είναι που επιχειρεί να ενσωματωθεί στο βουκολικό περιβάλλον. Όμως το «γκομενάκι» που συντόμως πρόκειται να παντρευτεί έναν «μπάτσο» είναι το πλάσμα που επαναστατεί. Και ενώπιον όλων των κατοίκων αρπάζει το μικρόφωνο και λέει «είμαι καριόλα και θα κάνω ότι γουστάρω. Εριξα και το παιδί»--μπράβο!

Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

ΑΞΙΖΟΥΝ

Του 2000. Θρυλικό στους σκληρούς κύκλους των σινεφίλ. Ο Ούγγρος Μπέλα Ταρ θεωρείται κορυφαίος στην παγκόσμια κινηματογραφική πρωτοπορία. Μεγάλη η διάρκεια της ταινίας. Τη συνιστώ μόνο στους απαιτητικούς. Το story, εκ πρώτης όψεως πάει κάπως έτσι: Ένας αφελής νεαρός γίνεται μάρτυρας της κλιμάκωσης της βίας στη μικρή γενέτειρά του, μετά την άφιξη ενός μυστηριώδους τσίρκου. Τα μονοπλάνα και η δράση πίσω από τις «γραμμές» απαιτεί εγρήγορση του θεατή!

Πολύ πίσω. Ένας αιώνας και κάτι ψιλά. Από Δανία. Μιλάμε για βουβό σινεμά. Το 1924. Μια ταινία του πρωτοπόρου της εποχής του Καρλ Ντράγιερ. Αλησμόνητη η ταινία για την Ιωάννα της Λωραίνης. Εδώ λοιπόν το θέμα καυτό και για την εποχή του εντελώς απαγορευμένο. Ενας μεγάλος καλλιτέχνης ζωγραφίζει γοητευτικό νεαρό. Στην πραγματικότητα είναι ερωτευμένος με τον νεαρό. Προσπαθεί να συγκρατηθεί αλλά το πάθος του τρώει τα σωθικά. Μη ξεχάσετε η ταινία είναι του βωβού σινεμά!

Ο Νίκι χαρισματικός νεαρός κουρδιστής πιάνων με μια σπάνια ακουστική αντίληψη. Όταν εργολάβος υπηρεσιών ασφαλείας, ανακαλύπτει ότι η εξαιρετικά ευαίσθητη ακοή του Νίκι είναι πολύτιμη για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων, του προτείνει να αναλάβει μια επικίνδυνη παράνομη αποστολή. Όμως η δουλειά του Νίκι στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων απειλεί το ειδύλλιό του με τη Ρούθι και τον παρασύρει σε ολοένα και πιο δύσκολα μονοπάτια. Παγιδευμένος ανάμεσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την παρανομία, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο δίλημμα που θα ανατρέψει οριστικά τη ζωή του-θα το ξαναδώ!

Εξαιρετικό μείγμα βουκολικής ιστορίας και σύγχρονης μουσικής. Ο 15χρονος Αχμέτ ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα. Κι ενώ πιστεύει πως η μόνη του διαφυγή από την καταπιεσμένη καθημερινότητα είναι το πάθος του για τη μουσική, στον δρόμο του εμφανίζεται η νεαρή, και παγιδευμένη σε αναγκαστικό γάμο, φιλοξενούμενη του χωριού. Μαζί θα ανακαλύψουν τους χτύπους της καρδιάς τους!--συμπαθητικό

Επανακυκλοφορία σε φρέσκια κόπια, του κλασικού θρίλερ του Χιτς, παραγωγής 1954. Μοιάζει, και είναι, θεατρικό. Ένα παράσιτο της Αγγλικής αριστοκρατίας, σχεδιάζει να δολοφονήσει την ζάπλουτη και όμορφη σύζυγό του, Όχι ο ίδιος αλλά πρώην αξιωματικός του στρατού. Η πλοκή και η λύτρωση στηρίζονται στο κλειδί του διαμερίσματος. Όμως για κακή του τύχη η σύζυγος σκοτώνει τον εισβολέα με ψαλίδι. Τώρα τα στοιχεία την ενοχοποιούν και κινδυνεύει να βρεθεί στην γκιλοτίνα!—δεν είναι από τις top του Χιτς

Μαζί με την «πρόσκληση», οι δύο Top ταινίες του επταήμερου. Η δωδεκάχρονη Μαριέλ ανακαλύπτει πως μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των γονιών της και χάρη σ’ αυτή την αλλόκοτη υπερδύναμη, ξεδιπλώνεται μπροστά της ολόκληρο το φάσμα της ενήλικης απογοήτευσης: μικρά ψέματα, απωθημένα, προδοσίες, φόβοι. Πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει μια οικογένεια προτού καταρρεύσει; Το εύρημα της τηλεπάθειας λειτουργεί ευεργετικά. Αφού έτσι ξεγυμνώνονται οι γονείς της Μαριέλ και έτσι ο γάμος περίπατο—ο «καθρέφτης» μας!

Από την πρώτη σκηνή να πέφτεις χάμω από τα γέλια. Ο,τι πιο γελαστό είδα μέχρι σήμερα αυτό το καλοκαίρι. Θα κάνει θραύση. Και οι «λεπτομέρειες» για την παραγωγή του σε αφήνουν αποσβολωμένο. Το στόρι αρχίζει κάπως έτσι: ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα. Να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και μαζικής παράνοιας—χα χα χα

Ρώμη, 1970. Ένας πανίσχυρος αστυνομικός διευθυντής δολοφονεί την ερωμένη του και αφήνειπροκλητικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, θέλοντας να αποδείξει ότι η εξουσία που κατέχει τον καθιστά ανέγγιχτο από τον νόμο και κυριολεκτικά «υπεράνω πάσης υποψίας». Η παραγωγή του 1970—από τις κλασικές του Ιταλικού σινεμά

Αν στο μπλέντερ βάλετε το «E. T» και «Επαφές τρίτου τύπου», τότε μπορεί να προκύψει «Ημέρα αποκάλυψης». Οπου ο αειθαλής και αρχιμάστορας Στίβεν Σπίλμπεργκ, διασκελίζοντας το κατώφλι των ογδόντα Μαίων, σκηνοθετεί πορευόμενος σε οικεία μονοπάτια. Ποια είναι αυτά; Οτι δεν είμαστε μόνοι σ αυτό το απέραντο σύμπαν. Και ότι ανάμεσά μας υπάρχουν κάποια χαρισματικά πλάσματα. Όπως, λόγου χάριν, η Μάγκι και ο Ντάνιελ. Και οι δύο, μωρά στην κούνια συναντήθηκαν με ανώτερη εξωγήινη ευφυία. Κάπως έτσι η Μάγκι στα ξαφνικά, μπορεί να μιλάει Κινέζικα, Κορεάτικα αλλά και την γλώσσα των εξωγήινων. Καθώς επίσης γνωρίζει με το νι και με το σίγμα τη ζωή κάθε ανθρώπου. Αρκεί να τον κοιτάξει στα μάτια. Οσο για τον Ντάνι, εκείνος επειδή διαθέτει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινων καταδιώκεται από την κακή CIA!—ξαναζεσταμένο ποπ κορν

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Παρέξενο, μυστηριώδες και ενίοτε γοητευτικό. Αλλά και κουραστικό. Τίποτα δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Μετά από ένα τροχαίο όπου σκοτώνεται ο φίλος της, η Λάουρα, σπουδάστρια πιάνου, φιλοξενείται στο εξοχικό σπίτι της Μπέτι, μάρτυρα του ατυχήματος. Η ζωή με την οικογένεια της Μπέτι φέρνει ανακούφιση σε όλους, ωστόσο η Λάουρα αρχίζει να αμφισβητεί τα κίνητρά τους όσο περνάει ο καιρός-εγώ βαρέθηκα όμως εσένα μπορεί να σου αρέσει!

Το περίμενα. Ισπανικό, λέω, είναι, κωμωδία θα δω, τέλεια. Κι όμως η επανάληψη, η φλυαρία και το γκροτέσκο με απογοήτευσαν. Δεν είναι για πέταμα. Κάτι λέει. Να δεις που όσοι το δουν τα ίδια με εμένα θα αισθανθούν. Μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου, ο Φράνκο διοργανώνει δείπνο στο Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη, όμως οι μάγειροι είναι αντιστασιακοί!—και ναι και όχι

Η νεαρή Βαιάνα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και για πρώτη φορά στη ζωή της ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά με τον θρυλικό ημίθεο Μάουι σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Το animation της Disney είναι ριμέικ ενός από τα πιο αγαπημένα κλασικά έργα του στούντιο---καλών προθέσεων και λαικών ανησυχιών.

Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ καλείται επειγόντως στο γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ενας διακεκριμένος πρώην πρέσβης, έχει βρεθεί δολοφονημένος στο διαμέρισμά του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μαιγκρέ ανακαλύπτει ότι ο διπλωμάτης διατηρούσε επί πενήντα χρόνια μια κρυφή ερωτική αλληλογραφία με μια πριγκίπισσα της οποίας ο σύζυγος, κατά παράξενη σύμπτωση, πέθανε λίγες ημέρες νωρίτερα-αποτυχημένο!

Συμπαθές θριλεράκι. Ένα κοινωνικά αμήχανο νεαρό αγόρι προσπαθεί να αντεπεξέλθει στη σκληρή ιεραρχία μιας κατασκήνωσης πόλο, καθώς το άγχος τον κυριεύει όλο και περισσότερο—ούτε ναι ούτε όχι

Ταξίδι ωρίμανσης και αυτογνωσίας. Καμωμένο με ευαισθησία αλλά και φλυαρία. Η 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στην ατλαντική ακτή της Ισπανίας για να παραλάβει έγγραφα για σπουδές από την πατρική οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Η φαινομενικά απλή επίσκεψη αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά. Εξαιρετική η μικρή πρωταγωνίστρια Λιουσία Γκαρσία. Κρίμα που το σύνολο της ταινίας δεν την υποστηρίζει!--χμ

Τα παιχνίδια επιστρέφουν στo πέμπτο «Toy Story» των studios της Disney και της Pixar. Και αυτή τη φορά σε επαφή με την τεχνολογία. Ο Woody, ο Buzz Lightyear, η Jessie και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την Lilypad. Ενα ολοκαίνουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, την Bonnie. Είναι διασκεδαστικό--Το πρώτο εξακολουθεί να είναι αξεπέραστο

Η Ελσα, ηρωίδα του Ραούλ, του σκηνοθέτη, υποφέρει από ημικρανίες και κρίσεις πανικού. Γι αυτό και προσωρινά νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Τη συνοδεύει πάντα ο εραστής της, πυροσβέστης και στρίπερ. Τον οποίο γνώρισε τυχαία σε ένα μπατσελορέτ και χρησιμοποίησε σε ένα από τα διαφημιστικά που είχε γυρίσει στο παρελθόν – για εσώρουχα! Ο Μπονιφάσιο είναι το συναισθηματικό της αποκούμπι, πάντα παρών για να ανακουφίσει τις αγωνίες της, όπως ακριβώς και ο στωικός και συνετός σύντροφος του Ραούλ. Να προχωρήσω; Περιττό—από τις μέτριες του Πέδρο

Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπιμαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται, είναι ο αδερφός του. Ελα όμως που στο μεταξύ ο αδερφός έχει χάσει τη μνήμη του. Ασε το άλλο: είναι πεπεισμένος ότι αποτελεί μετεμψύχωση Τζον Λένον! Αλλόκοτη ιστορία. Με τον Μαντς Μίκελσεν, από τους κορυφαίους της Δανίας, να υποδύεται σαλεμένο τύπο--τη μια στιγμή καλή την άλλη επαναλαμβανόμενη και βαρετή!

Απογοητευτικό.Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης---Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ Τζάκσον

Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Αν και τα ονόματα είναι αλλαγμένα, το κυρίαρχο πρόσωπο ο Αριστοτέλης Ωνάσης μια ξέφρενη βραδιά στο πάρτι γενεθλίων της κόρης του. Φυσικά ο Αλέξανδρος νεκρός. Τι να σας πω, σκυλοβαρέθηκα. Μα τι είναι αυτό; Πάντως όχι σινεμά—άντε γεια!

Όταν ένας απροσδόκητος και αδίστακτος εχθρός χτυπά πολύ κοντά στο σπίτι της, η Κάρα Τζορ-Ελ, γνωστή και ως Supergirl, ενώνει απρόθυμα τις δυνάμεις της με έναν απίθανο σύντροφο σε ένα επικό, διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης-μία από τα ίδια

Θεωρείται, και είναι, φαινόμενο. Με εφτακόσιες χιλιάδες δολάρια και με διακόσια εκατομμύρια εισιτήρια. Και προχωράει. Καθόλου δεν με νοιάζει. Το στόρι γυρισμένο σε τέσσερις τοίχους. Οπου νεαρός ερωτευμένος με κάποια Νίκι. Και όπου εκείνη απρόβλεπτη, αυτοκαταστροφική, επιθετική και επικίνδυνη. Κάποια στιγμή, ορμάει και κοπανάει το κεφάλι μιας φίλης της επειδή εκείνη φλέρταρε με το αγόρι της. Κάπου εκεί, δέκα λεπτά πριν το φινάλε, σιχάθηκα και έφυγα. Ο καθείς με τα γούστα του--Τα δικά μου γούστα έχουν πάρει διαζύγιο απ αυτές τις βλακείες!

Μια ατελείωτη πασαρέλα. Το story απλοικό. Η Αν Χάθαγουει, απολυμένη. Από την εφημερίδα που είχε διαπρέψει. Και τότε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που διευθύνει η Μιράντα και η οποία τα χει κάνει θάλασσα, προσλαμβάνει την Χάθαγουει ως αρχισυντάκτρια για να «θεραπεύσει» τις μακακίες της Μιράντα. Εκείνη θυμώνει η Αντρέα διαπρέπει, ο ιδιοκτήτης πεθαίνει με αποτέλεσμα ο γιός του να αναλάβει. Με στόχο να πουλήσει το περιοδικό και η Μιράντα να καταλήξει στο σπίτι της.--Και τότε; Α χου δεν με νοιάζει

Γαλλική κωμωδία. Τόσο ξεκαρδιστική και τόσο πρωτότυπη που το γραφείο που την διακινεί εν Ελλάδι αποφάσισε να μην την δείξει στους κριτικούς. Βάλτε τώρα με το νου σας. Η ιστορία πάει κάπως έτσι: Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για την καταγωγή τους, χάρη σε τεστ DNA δύο οικογένειες αποφασίζουν να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου και να οργανώσουν επιτέλους τον γάμο των παιδιών τους. Όμως τίποτα δεν είναι τόσο απλό—προσοχή μπας και απογοητευτείτεΟ τίτλος από Ισπανική παροιμία «θρέψε κοράκια και θα σου βγάλουν τα μάτια». Είναι του 1976 ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Φράνκο με σκηνοθέτη τον Κάρλος Σάουρα. Το στόρι μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας: η οχτάχρονη Άννα πιστεύει ότι σκότωσε τον πατέρα της, υπεύθυνο στα µάτια της για τον θάνατο της αγαπηµένης µητέρας της. Μαζί µε τις δυο αδελφές της, υπό την κηδεµονία µιας απόµακρης θείας, επικοινωνεί µε το φάντασµα της µητέρας, αντιδρά στα πάντα και στους πάντες κι αναπτύσσει µια ξεχωριστή εµµονή µε την ιδέα του θανάτου-μπερδεμένοΤου 1999 και του Γερμανού Τομ Τίκβερ. Το στόρι συναρπαστικό. Όταν προβλήθηκε επηρέασε πλήθος σκηνοθετών. Όλα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο. Η Λόλα, μια νέα και απελπισμένη, σε μια φρενήρη διαδρομή είκοσι λεπτών μέσα στο Βερολίνο. Σε μια αγωνιώδη προσπάθειά να σώσει τον αγαπημένο της. Ο χρόνος πιέζει, οι πιθανότητες μεταβάλλονται διαρκώς και κάθε μικρή απόφαση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η μηχανή στο χέρι. Η Φράνκα Ποτέντε να τρέχει και κάθε επεισόδιο είναι εμπόδιο για τη σωτηρία του αγαπημένου της-με κομμένη την ανάσαΑπό το ομότιτλο μυθιστόρημα του Ρίτσαρντ Κομπ. Του 1957. Σκέτο αριστούργημα. Επανέρχεται σε ψηφιακή μορφή. Είναι ασπρόμαυρο. Και είναι το πιο μεγάλο «κατηγορώ» εναντίον πολεμοκάπηλων και φανατικών. Στην πρώτη γραμμή του μετώπου στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τρεις στρατιώτες οδηγούνται προς εκτέλεση επειδή δεν συμμετείχαν σε μια έφοδο καταδικασμένη σε αποτυχία με χιλιάδες θύματα. Ο διοικητής τους, ο συνταγματάρχης Νταξ, πρώην δικηγόρος, αναλαμβάνει την υπεράσπισή τους απέναντι σε συντριπτικές πιθανότητες αποτυχίας—το μονοπλάνο στα χαρακώματα σκέτο διαμάντι!Είναι Ομηρος; Είναι. Και κάτι περισσότερο. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, επεκτείνει, ερμηνεύει, «διορθώνει». Τον Ομηρο; Ναι. Και το μνημειώδες κείμενο γίνεται καλύτερο. Και κάτι ακόμα. Η καλύτερη, μεγαλύτερη και φτηνότερη διαφήμιση για την Ελλάδα. Φανταστείτε κόστισε διακόσια πενήντα εκατομμύρια δολάρια. Τα γυρίσματα έγιναν στην Πελοπόννησο και στην Ιταλία στο Μαρόκο και αλλού. Και τα εισιτήρια θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Εν Ελλάδι υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν το ένα εκατομμύριο. Ισως και περισσότερα. Μερικές σκηνές θα μείνουν ανεξίτηλες. Μοναδικές. Πίνακες ζωγραφικής. Όπως η σκηνή στην παραλία με βυθισμένο τον Δούρειο Ιππο. Η παλίρροια το είχε παρασύρει και το είχε βυθίσει στην άμμο—ακόμα κάθεστε;