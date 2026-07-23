Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 36χρονος που κάρφωσε με τρίαινα άνδρα επειδή τον μπέρδεψε με άλλον

Νόμιζε ότι το θύμα ήταν ένας από τους «μπράβους» που τον είχαν δείρει





Η υπόθεση που απασχόλησε τη δικαιοσύνη θα μπορούσε εύκολα να είναι βγαλμένη από σενάριο ταινίας δράσης, καθώς η περιπέτεια του 36χρονου «πρωταγωνιστή» ξεκίνησε τρεις ημέρες πριν τραυματίσει με το εξάρτημα ψαρέματος έναν άγνωστο, του οποίου το μόνο «λάθος» ήταν ότι έμοιαζε εμφανισιακά με άλλο άτομο.







«Δεν μου είπε τίποτα, ήρθε πάνω μου και μου κάρφωσε την



«Πάθαμε σοκ, έμοιαζε καρμπόν»

δικαστήριο καθώς βρισκόταν μαζί του εκείνο το βράδυ, προσπάθησε να εξηγήσει στους δικαστές το «μπέρδεμα» που έγινε, αλλά και όσα έζησε μαζί με τον 36χρονο μερικά 24ωρα νωρίτερα, όταν επισκέφθηκαν για διακοπές τη Χαλκιδική και



«Ο 41χρονος έμοιαζε πάρα πολύ με ένα από τα άτομα που μας ξυλοκόπησαν άγρια και μας έσπασαν το αυτοκίνητο λίγες ημέρες νωρίτερα στη Χαλκιδική. Ήταν μαζί με άλλα έξι άτομα και μόλις τους είδαμε πάθαμε σοκ.



Νομίζαμε ότι μας περικύκλωσαν τα άτομα που μας επιτέθηκαν, έμοιαζαν «καρμπόν». Έτσι ο φίλος μου, που είναι ψαροντουφεκάς και είχε ξεχάσει την τρίαινα στο τσαντάκι του, την έβγαλε και τον χτύπησε κάνοντας έναν ελιγμό για να φύγουμε. Ειλικρινά νομίζαμε ότι βρισκόμαστε σε αυτοάμυνα. Είδαμε 6-7 άτομα όλα μαζί έξω από το κατάστημα και πάθαμε σοκ, γιατί ακόμα δεν έχει βρει η αστυνομία αυτούς που μας χτύπησαν. Τους έμοιαζαν, αλλά δεν μας έκαναν κάτι οι άνθρωποι. Μόλις καταλάβαμε ότι δεν ήταν αυτοί και αντιλήφθηκε ο φίλος μου ότι είναι λάθος άνθρωπος, του ζητήσαμε χίλια συγγνώμη», κατέθεσε ο μάρτυρας.



Κλείσιμο



«Οταν κατάλαβα ότι δεν είναι αυτός ζητούσα συνέχεια συγγνώμη»

«Πρόκειται για τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», είπε ξεκινώντας την απολογία του ο 36χρονος κατηγορούμενος. «Την πρώτη ημέρα που φτάσαμε από την Αθήνα στη Χαλκιδική ήταν όλα υπέροχα στις διακοπές μας. Μετά από εκεί όμως όλα άλλαξαν», συμπλήρωσε.



«Οι μπράβοι του μαγαζιού στη Χαλκιδική είναι αυτοί που τα ξεκίνησαν όλα. Έβγαλαν έξω εμένα και τον φίλο μου και μας χτύπησαν με γροθιές, αλυσίδες, σίδερα και ρόπαλα. Μας έσπασαν το αμάξι, χρειάστηκε να το πάρει οδική βοήθεια και δεν ξέρω πώς καταφέραμε να φύγουμε εμείς από εκεί και να γλιτώσουμε τη ζωή μας. Για τρεις ημέρες τρέχαμε στα τμήματα για να κάνουμε αναγνώριση των ατόμων που μας επιτέθηκαν. Ο φίλος μου ήταν σε χειρότερη κατάσταση από εμένα. Μόλις τελειώσαμε με τα νοσοκομεία, αποφασίσαμε να φύγουμε από εκεί και να μείνουμε λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε, περιγράφοντας όσα προηγήθηκαν πριν από το επίμαχο περιστατικό.



Ένα βήμα πριν τη φυλακή βρέθηκε 36χρονος που κάρφωσε με… τρίαινα άνδρα στη Θεσσαλονίκη , πιστεύοντας λανθασμένα ότι επρόκειτο για έναν από τους «μπράβους» κέντρου διασκέδασης που ξυλοκόπησαν εκείνον και τον φίλο του λίγες ημέρες νωρίτερα σε περιοχή της Χαλκιδικής.Η υπόθεση που απασχόλησε τη δικαιοσύνη θα μπορούσε εύκολα να είναι βγαλμένη από σενάριο ταινίας δράσης, καθώς η περιπέτεια του 36χρονου «πρωταγωνιστή» ξεκίνησε τρεις ημέρες πριν τραυματίσει με το εξάρτημα ψαρέματος έναν άγνωστο, του οποίου το μόνο «λάθος» ήταν ότι έμοιαζε εμφανισιακά με άλλο άτομο.«Πρώτη φορά τον έβλεπα στη ζωή μου», ανέφερε ξεκινώντας την κατάθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης ο 41χρονος που δέχθηκε το χτύπημα με την τρίαινα στον ώμο του, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, με συνέπεια να τραυματιστεί ελαφρά.«Δεν μου είπε τίποτα, ήρθε πάνω μου και μου κάρφωσε την τρίαινα . Αυτός και ο φίλος του είχαν μαλώσει αλλού, με άλλο άτομο, και μου επιτέθηκε επειδή με μπέρδεψαν. Μόλις κατάλαβε ότι ήμουν το λάθος άτομο, μου ζήτησε συγγνώμη και δε συνέχισε τα χτυπήματα. Όλο το περιστατικό έγινε έξω από ένα κατάστημα εστίασης όπου βρισκόμουν με την παρέα μου», περιέγραψε.Ο φίλος του κατηγορουμένου, που εξετάστηκε από τοκαθώς βρισκόταν μαζί του εκείνο το βράδυ, προσπάθησε να εξηγήσει στους δικαστές το «μπέρδεμα» που έγινε, αλλά και όσα έζησε μαζί με τον 36χρονο μερικά 24ωρα νωρίτερα, όταν επισκέφθηκαν για διακοπές τη Χαλκιδική και ξυλοκοπήθηκαν άγρια έξω από κέντρο διασκέδασης.«Ο 41χρονος έμοιαζε πάρα πολύ με ένα από τα άτομα που μας ξυλοκόπησαν άγρια και μας έσπασαν το αυτοκίνητο λίγες ημέρες νωρίτερα στη. Ήταν μαζί με άλλα έξι άτομα και μόλις τους είδαμε πάθαμε σοκ.Νομίζαμε ότι μας περικύκλωσαν τα άτομα που μας επιτέθηκαν, έμοιαζαν «καρμπόν». Έτσι ο φίλος μου, που είναι ψαροντουφεκάς και είχε ξεχάσει την τρίαινα στο τσαντάκι του, την έβγαλε και τον χτύπησε κάνοντας έναν ελιγμό για να φύγουμε. Ειλικρινά νομίζαμε ότι βρισκόμαστε σε αυτοάμυνα. Είδαμε 6-7 άτομα όλα μαζί έξω από το κατάστημα και πάθαμε σοκ, γιατί ακόμα δεν έχει βρει η αστυνομία αυτούς που μας χτύπησαν. Τους έμοιαζαν, αλλά δεν μας έκαναν κάτι οι άνθρωποι. Μόλις καταλάβαμε ότι δεν ήταν αυτοί και αντιλήφθηκε ο φίλος μου ότι είναι λάθος άνθρωπος, του ζητήσαμε χίλια συγγνώμη», κατέθεσε ο μάρτυρας.Συμπλήρωσε, δε, ότι εκτός από τους μώλωπες στο πρόσωπο και στα μάτια από τα χτυπήματα που δέχθηκαν από τα άτομα στη Χαλκιδική, βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση σοκ, καθώς δεν έχουν ξεπεράσει τον τρόμο που έζησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης εναντίον τους. «Μας επιτέθηκαν περισσότεροι από πέντε "μπράβοι" στη Χαλκιδική και μας έσπασαν το αυτοκίνητο. Και η αφορμή ήταν ότι γρατσουνίστηκε ένα μηχανάκι και μας ζητούσαν χρήματα αντί να φωνάξουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο προηγούμενο επεισόδιο.«Πρόκειται για τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», είπε ξεκινώντας την απολογία του ο 36χρονος κατηγορούμενος. «Την πρώτη ημέρα που φτάσαμε από την Αθήνα στη Χαλκιδική ήταν όλα υπέροχα στις διακοπές μας. Μετά από εκεί όμως όλα άλλαξαν», συμπλήρωσε.«Οι μπράβοι του μαγαζιού στη Χαλκιδική είναι αυτοί που τα ξεκίνησαν όλα. Έβγαλαν έξω εμένα και τον φίλο μου και μας χτύπησαν με γροθιές, αλυσίδες, σίδερα και ρόπαλα. Μας έσπασαν το αμάξι, χρειάστηκε να το πάρει οδική βοήθεια και δεν ξέρω πώς καταφέραμε να φύγουμε εμείς από εκεί και να γλιτώσουμε τη ζωή μας. Για τρεις ημέρες τρέχαμε στα τμήματα για να κάνουμε αναγνώριση των ατόμων που μας επιτέθηκαν. Ο φίλος μου ήταν σε χειρότερη κατάσταση από εμένα. Μόλις τελειώσαμε με τα νοσοκομεία, αποφασίσαμε να φύγουμε από εκεί και να μείνουμε λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε, περιγράφοντας όσα προηγήθηκαν πριν από το επίμαχο περιστατικό.

Απολογούμενος για το βράδυ που επιτέθηκε στον 41χρονο με την τρίαινα, υποστήριξε ότι έμοιαζε απίστευτα πολύ με τους μπράβους που τους χτύπησαν. «Η μόνη διαφορά, που το κατάλαβα μετά, ήταν ότι ο άνθρωπος δεν είχε τατουάζ. Όταν μπήκαμε μέσα στο μαγαζί για να πάρουμε φαγητό και τους είδα, άρχισα να τρέμω και σκεφτόμουν πώς θα βγούμε έξω. Ήμουν βέβαιος ότι κάτι θα γίνει. Ρώτησα τον φίλο μου και μου επιβεβαίωσε ότι είναι αυτός που μας χτύπησε. Έτσι νομίζαμε. Έτσι έβγαλα την τρίαινα για να καταφέρουμε να φύγουμε από εκεί. Ίσα που τον ακούμπησα λίγο. Όταν τον ρώτησα μετά αν είναι αυτός και μου είπε όχι, τα έχασα. Ζητούσα συνέχεια συγγνώμη. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Ποτέ δε θα μπορούσα να το κάνω αυτό», ανέφερε.



«Ήρθα να κάνω διακοπές και έγιναν όλα αυτά. Είμαι 36 ετών και ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ζήσει παρόμοια κατάσταση. Δεν έχω ηρεμήσει ούτε μία ώρα», κατέληξε.



Τελικά το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και επτά μηνών. Μάλιστα, διέταξε να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε, ωστόσο η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη και έτσι θα παραμείνει εκτός φυλακής τουλάχιστον μέχρι το εφετείο.