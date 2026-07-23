Συνταγματική αναθεώρηση: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά οι αποφάσεις μεταφέρονται στην επόμενη Βουλή

Η ουσιαστική πολιτική μάχη μετατίθεται για την επόμενη, Αναθεωρητική Βουλή, η οποία, μετά τις εθνικές εκλογές, θα καθορίσει το τελικό περιεχόμενο των αλλαγών