Καληφώνη για Μάστορα: Όταν σε μία σχέση είναι και οι δύο πετυχημένοι, είναι δύσκολο να κάνουν υποχωρήσεις μεταξύ τους
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εμάς στις αρχές, συμπλήρωσε το μοντέλο
Όταν σε μία σχέση είναι και οι δύο είναι πετυχημένοι, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη θεωρεί πως είναι δύσκολο να κάνουν υποχωρήσεις μεταξύ τους, σύμφωνα με όσα δήλωσε για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.
Το μοντέλο, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή 5 Απριλίου, ανέφερε πως το ξεκίνημα της σχέσης με τον τραγουδιστή δεν ήταν εύκολο. Παρόλα αυτά, όσο περνάει ο καιρός χάνεται ο εγωισμός και μεγαλώνει η εμπιστοσύνη, επομένως κυριαρχεί η ηρεμία ανάμεσά τους. Όπως επισήμανε, ο Χρήστος Μάστορας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την κάνει να σκέφτεται το «για πάντα».
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανέφερε πως πλέον μετρά τέσσερα χρόνια σχέσης με τον τραγουδιστή: «Είμαστε τέσσερα χρόνια μαζί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εμάς στις αρχές. Γιατί όταν είναι και οι δύο άνθρωποι σε αυτό που κάνουν πετυχημένοι, είναι και δύσκολο να κάνεις και κάποια υποχώρηση στο μεταξύ σας. Υπάρχει και ένας εγωισμός, λίγο μεγαλύτερος από ό, τι θα έπρεπε ίσως. Η σχέση γίνεται πολύ καλύτερη όταν μεγαλώνει και η εμπιστοσύνη και όταν μπαίνει και το φιλικό κομμάτι», είπε.
Όταν ρωτήθηκε εάν ο Χρήστος Μάστορας είναι το πρώτο της τηλεφώνημα όταν κάτι πάει λάθος, απάντησε: «Γενικά στον Χρήστο δεν θα πω πολλά για τη δουλειά μου, δεν θα τον αγχώσω. Τα διαχωρίζω. Θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα αν γίνει κάτι με μία φίλη μου και θέλω μία γνώμη ή αν γίνει κάτι με τον μπαμπά μου».
Για το μέλλον τους, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δήλωσε έπειτα: «Είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσαμε να πορευτούμε μαζί στο για πάντα. Γελάμε πάρα πολύ, έχει πλάκα, έχουμε μία ωραία σύνδεση».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, το μοντέλο μίλησε για την επιρροή που έχει στα social media: «Είναι ένα κομμάτι άγχους το ότι με παρακολουθούν νέα παιδιά, γι' αυτό έχω μαζευτεί πλέον», είπε.
Τέλος, όσον αφορά στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την τηλεόραση, επισήμανε: «Ανήκω στο YouTube. Δηλαδή δε θα μπορούσα να φανταστώ να κάνω αυτό στην τηλεόραση, ποτέ. Νομίζω ότι την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές με την τηλεόραση. Γιατί όσες φορές μου έχουν πει να κάνω μία δήλωση, που δεν έχω πει και ποτέ κάτι να σχολιαστεί τόσο αυστηρά, τις περισσότερες φορές έχει σχολιαστεί, όχι απλά αυστηρά, με έχουν βάλει σε τοίχο και πετάνε βελάκια οριακά. Δηλαδή βρίσκουν και τα κάνουν κιόλας. Και σε εμένα έβρισκαν πολλοί και τα έκαναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε λέω δε θα δώσω άλλο αυτό το δικαίωμα» για να καταλήξει: «Δεν θα με έβλεπα στην τηλεόραση, είναι πολύ τοξική».
