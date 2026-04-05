Καληφώνη για Μάστορα: Όταν σε μία σχέση είναι και οι δύο πετυχημένοι, είναι δύσκολο να κάνουν υποχωρήσεις μεταξύ τους



Όταν ρωτήθηκε εάν ο Χρήστος Μάστορας είναι το πρώτο της τηλεφώνημα όταν κάτι πάει λάθος, απάντησε: «Γενικά στον Χρήστο δεν θα πω πολλά για τη δουλειά μου, δεν θα τον αγχώσω. Τα διαχωρίζω. Θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα αν γίνει κάτι με μία φίλη μου και θέλω μία γνώμη ή αν γίνει κάτι με τον μπαμπά μου».

Για το μέλλον τους, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δήλωσε έπειτα: «Είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσαμε να πορευτούμε μαζί στο για πάντα. Γελάμε πάρα πολύ, έχει πλάκα, έχουμε μία ωραία σύνδεση».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, το μοντέλο μίλησε για την επιρροή που έχει στα social media: «Είναι ένα κομμάτι άγχους το ότι με παρακολουθούν νέα παιδιά, γι' αυτό έχω μαζευτεί πλέον», είπε.



Τέλος, όσον αφορά στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την τηλεόραση, επισήμανε: «Ανήκω στο YouTube. Δηλαδή δε θα μπορούσα να φανταστώ να κάνω αυτό στην τηλεόραση, ποτέ. Νομίζω ότι την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές με την τηλεόραση.

Γιατί όσες φορές μου έχουν πει να κάνω μία δήλωση, που δεν έχω πει και ποτέ κάτι να σχολιαστεί τόσο αυστηρά, τις περισσότερες φορές έχει σχολιαστεί, όχι απλά αυστηρά, με έχουν βάλει σε τοίχο και πετάνε βελάκια οριακά. Δηλαδή βρίσκουν και τα κάνουν κιόλας. Και σε εμένα έβρισκαν πολλοί και τα έκαναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε λέω δε θα δώσω άλλο αυτό το δικαίωμα» για να καταλήξει: «Δεν θα με έβλεπα στην τηλεόραση, είναι πολύ τοξική».