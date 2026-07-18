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Γέννησε η Μαριάννα Πολυχρονίδη: Σ' ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα
Γέννησε η Μαριάννα Πολυχρονίδη: Σ' ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή της- Η ανάρτησή της με τα ποδαράκια του μωρού στο Instagram
Η Μαριάννα Πολυχρονίδη μοιράστηκε μία από τις πιο τρυφερές στιγμές της ζωής της, δημοσιεύοντας στο Instagramμια φωτογραφία με τα μικροσκοπικά ποδαράκια του μωρού της που έφερε στον κόσμο.
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή της, γράφοντας πως πλέον «χορεύει στον ρυθμό» των μικρών ποδιών του παιδιού και βλέπει τον κόσμο ξανά μέσα από τα μάτια του.
«Τον τελευταίο καιρό… Χορεύω στο ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών. Αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις. Βλέπω τον κόσμο απ' την αρχή μέσα απ' τα μάτια σου. Σ' ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα! Αγάπη μου @fil.mos σ’ ευχαριστώ που δίνεις βάθος και ουσία στο μαζί», έγραψε στο Instagram.
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή της, γράφοντας πως πλέον «χορεύει στον ρυθμό» των μικρών ποδιών του παιδιού και βλέπει τον κόσμο ξανά μέσα από τα μάτια του.
«Τον τελευταίο καιρό… Χορεύω στο ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών. Αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις. Βλέπω τον κόσμο απ' την αρχή μέσα απ' τα μάτια σου. Σ' ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα! Αγάπη μου @fil.mos σ’ ευχαριστώ που δίνεις βάθος και ουσία στο μαζί», έγραψε στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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