Η Μπάγια Αντωνοπούλου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, δείτε φωτογραφίες
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Μπάγια Αντωνοπούλου Εξιτήριο Μαιευτήριο

Η Μπάγια Αντωνοπούλου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, δείτε φωτογραφίες

Η δημοσιογράφος αποχώρησε με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση και τον νεογέννητο γιο τους

Η Μπάγια Αντωνοπούλου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Εξιτήριο πήρε η Μπάγια Αντωνοπούλου από το μαιευτήριο, όπου πριν από λίγες ημέρες γέννησε τον γιο της.

Η δημοσιογράφος αποχώρησε την Πέμπτη 16 Ιουλίου μαζί με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση και το νεογέννητο παιδί τους, από ιδιωτική κλινική της Αθήνας. Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, ενώ σε μερικά στιγμιότυπα εμφανίστηκε να φιλιέται. Η δημοσιογράφος απαθανατίστηκε με ένα μακρύ γαλάζιο φόρεμα, ενώ κρατούσε και μία ανθοδέσμη με κόκκινα λουλούδια.

Δείτε φωτογραφίες

Η Μπάγια Αντωνοπούλου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, δείτε φωτογραφίες
Η Μπάγια Αντωνοπούλου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, δείτε φωτογραφίες
Η Μπάγια Αντωνοπούλου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του Hernews.gr, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 12 Ιουλίου. Η Μπάγια Αντωνοπούλου δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Νίκο Κώτση την ημέρα των γενεθλίων της, στις 12 Οκτωβρίου του 2025 και στις 22 Φεβρουαρίου το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγο πριν υποδεχτεί το παιδί του.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Πέτρος Νικολαρέας
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

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