Στέφανος Τσιτσιπάς: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του στην Ελβετία και η βραδινή έξοδός τους για φαγητό
GALA
σύντροφος Ελβετία

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του στην Ελβετία και η βραδινή έξοδός τους για φαγητό

Ο Έλληνας τενίστας είναι σε σχέση με την εικαστικό με καταγωγή από το Σικάγο, Κρίστεν Τομς

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του στην Ελβετία και η βραδινή έξοδός τους για φαγητό
Ιωάννα Μαρίνου
108 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες με τη σύντροφό του, Kρίστεν Τομς μοιράστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με το ζευγάρι να ποζάρει μεταξύ άλλων στην Ελβετία.

Ο Έλληνας τενίστας και η εικαστικός με καταγωγή από το Σικάγο, περνούν χρόνο μαζί μετά τις κοινές διακοπές τους στη Σέριφο. Σε ανάρτηση που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε με τη σύντροφό του αγκαλιά στη φύση, αλλά και σε άλλες εξόδους τους.

«Απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα των ελβετικών βουνών» έγραψε, περιγράφοντας το πρώτο στιγμιότυπό τους στη δημοσίευση, ενώ μοιράστηκε και μία κοινή φωτογραφία τους, από δείπνο.

Δείτε την ανάρτησή του


Στέφανος Τσιτσιπάς: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του στην Ελβετία και η βραδινή έξοδός τους για φαγητό
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του στην Ελβετία και η βραδινή έξοδός τους για φαγητό
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του στην Ελβετία και η βραδινή έξοδός τους για φαγητό
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του στην Ελβετία και η βραδινή έξοδός τους για φαγητό
Ιωάννα Μαρίνου
108 ΣΧΟΛΙΑ

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