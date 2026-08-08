Στέφανος Τσιτσιπάς: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του στην Ελβετία και η βραδινή έξοδός τους για φαγητό
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του στην Ελβετία και η βραδινή έξοδός τους για φαγητό
Ο Έλληνας τενίστας είναι σε σχέση με την εικαστικό με καταγωγή από το Σικάγο, Κρίστεν Τομς
Φωτογραφίες με τη σύντροφό του, Kρίστεν Τομς μοιράστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με το ζευγάρι να ποζάρει μεταξύ άλλων στην Ελβετία.
Ο Έλληνας τενίστας και η εικαστικός με καταγωγή από το Σικάγο, περνούν χρόνο μαζί μετά τις κοινές διακοπές τους στη Σέριφο. Σε ανάρτηση που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε με τη σύντροφό του αγκαλιά στη φύση, αλλά και σε άλλες εξόδους τους.
«Απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα των ελβετικών βουνών» έγραψε, περιγράφοντας το πρώτο στιγμιότυπό τους στη δημοσίευση, ενώ μοιράστηκε και μία κοινή φωτογραφία τους, από δείπνο.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Έλληνας τενίστας και η εικαστικός με καταγωγή από το Σικάγο, περνούν χρόνο μαζί μετά τις κοινές διακοπές τους στη Σέριφο. Σε ανάρτηση που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε με τη σύντροφό του αγκαλιά στη φύση, αλλά και σε άλλες εξόδους τους.
«Απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα των ελβετικών βουνών» έγραψε, περιγράφοντας το πρώτο στιγμιότυπό τους στη δημοσίευση, ενώ μοιράστηκε και μία κοινή φωτογραφία τους, από δείπνο.
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα