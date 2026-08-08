Η Άννα Βίσση απόλαυσε μπάντα που έπαιξε Τσιτσάνη σε δρόμο στο Φισκάρδο, δείτε βίντεο
Η Άννα Βίσση απόλαυσε μπάντα που έπαιξε Τσιτσάνη σε δρόμο στο Φισκάρδο, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια μίλησε με τους μουσικούς και τους συνεχάρη - «Κάτι θα κάνουμε στην Αθήνα, το αισθάνομαι» τους είπε
Στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο Φισκάρδο βρέθηκε η Άννα Βίσση, όπου είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια διαφορετική μουσική στιγμή, μία πάντα που έπαιξε το «Αργοσβήνεις μόνη» του Βασίλη Τσιτσάνη
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να παρακολουθεί όρθια την μπάντα «Αγία Φανφάρα». Η Άννα Βίσση πλησίασε τους μουσικούς, στάθηκε για λίγο απέναντί τους και παρακολουθώντας το παίξιμό τους χαμογελώντας, έδειξε να απολαμβάνει τη μουσική.
Αφού ολοκλήρωσαν το κομμάτι, η τραγουδίστρια μίλησε με τους μουσικούς, τους συνεχάρη και πήρε μία κάρτα της μπάντας, λέγοντάς τους «μπράβο, έχετε φοβερή παρουσίαση, κάτι θα κάνουμε στην Αθήνα, το αισθάνομαι».
Δείτε βίντεο
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να παρακολουθεί όρθια την μπάντα «Αγία Φανφάρα». Η Άννα Βίσση πλησίασε τους μουσικούς, στάθηκε για λίγο απέναντί τους και παρακολουθώντας το παίξιμό τους χαμογελώντας, έδειξε να απολαμβάνει τη μουσική.
Αφού ολοκλήρωσαν το κομμάτι, η τραγουδίστρια μίλησε με τους μουσικούς, τους συνεχάρη και πήρε μία κάρτα της μπάντας, λέγοντάς τους «μπράβο, έχετε φοβερή παρουσίαση, κάτι θα κάνουμε στην Αθήνα, το αισθάνομαι».
Δείτε βίντεο
@av__fans
Last night in Kefallonia 🇬🇷🌊 Video @marianna_armaou | instagram #annavissi #kefalonia #fiskardo #foryou #greece♬ πρωτότυπος ήχος - AVFans
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα