Η Άννα Βίσση απόλαυσε μπάντα που έπαιξε Τσιτσάνη σε δρόμο στο Φισκάρδο, δείτε βίντεο
GALA
Άννα Βίσση Κεφαλονιά Μπάντα

Η Άννα Βίσση απόλαυσε μπάντα που έπαιξε Τσιτσάνη σε δρόμο στο Φισκάρδο, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια μίλησε με τους μουσικούς και τους συνεχάρη - «Κάτι θα κάνουμε στην Αθήνα, το αισθάνομαι» τους είπε

Η Άννα Βίσση απόλαυσε μπάντα που έπαιξε Τσιτσάνη σε δρόμο στο Φισκάρδο, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο Φισκάρδο βρέθηκε η Άννα Βίσση, όπου είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια διαφορετική μουσική στιγμή, μία πάντα που έπαιξε το «Αργοσβήνεις μόνη» του Βασίλη Τσιτσάνη

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να παρακολουθεί όρθια την μπάντα «Αγία Φανφάρα». Η Άννα Βίσση πλησίασε τους μουσικούς, στάθηκε για λίγο απέναντί τους και παρακολουθώντας το παίξιμό τους χαμογελώντας, έδειξε να απολαμβάνει τη μουσική.

Αφού ολοκλήρωσαν το κομμάτι, η τραγουδίστρια μίλησε με τους μουσικούς, τους συνεχάρη και πήρε μία κάρτα της μπάντας, λέγοντάς τους «μπράβο, έχετε φοβερή παρουσίασηκάτι θα κάνουμε στην Αθήνα, το αισθάνομαι».

Δείτε  βίντεο

@av__fans

Last night in Kefallonia 🇬🇷🌊 Video @marianna_armaou | instagram #annavissi #kefalonia #fiskardo #foryou #greece

♬ πρωτότυπος ήχος - AVFans

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης