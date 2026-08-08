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Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μικρή Βίγλα της Νάξου, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Νάξος

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μικρή Βίγλα της Νάξου, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μικρή Βίγλα της Νάξου, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
UPD:
Καλύτερη είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στη Μικρή Βίγλα της Νάξου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικίες.
UPD:

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