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Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μικρή Βίγλα της Νάξου, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μικρή Βίγλα της Νάξου, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα
UPD:
Καλύτερη είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στη Μικρή Βίγλα της Νάξου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικίες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικίες.
UPD:
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