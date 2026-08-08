Ο Morrissey ακύρωσε προγραμματισμένες συναυλίες του στο Λας Βέγκας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη
Ο Morrissey ακύρωσε προγραμματισμένες συναυλίες του στο Λας Βέγκας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη
Η νέα ακύρωση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών τους τελευταίους μήνες
Την προγραμματισμένη σειρά εμφανίσεών του στο Λας Βέγκας ακύρωσε ο Morrissey, μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη.
Ο 67χρονος πρώην frontman των The Smiths επρόκειτο να πραγματοποιήσει τέσσερις συναυλίες στο Wynn Las Vegas, με την πρώτη εμφάνιση να ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 14 Αυγούστου.
Η ομάδα του ανακοίνωσε ότι οι εμφανίσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, επικαλούμενη «απρόοπτα προβλήματα στην οργάνωση». Οι ημερομηνίες έχουν πλέον αφαιρεθεί και από την επίσημη ιστοσελίδα, που είχαν αρχικά κοινοποιηθεί. Παρότι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες εξακολουθούν να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του καλλιτέχνη, ο σύνδεσμος για την αγορά εισιτηρίων οδηγεί σε σελίδα, όπου επιβεβαιώνεται η ακύρωση και δίνονται οδηγίες για την επιστροφή των χρημάτων.
Οι υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται πως παραμένουν κανονικά στο πρόγραμμα.
Η νέα ακύρωση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών τους τελευταίους μήνες, με τον Morrissey να έχει ακυρώσει αρκετές εμφανίσεις του την τελευταία στιγμή.
Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής ακύρωσε δύο συναυλίες στη Βαλένθια, λόγω αϋπνίας. Σε μήνυμα που είχε δημοσιευτεί τότε σχετικά με τις ακυρωμένες εμφανίσεις, αναφερόταν: «Έχοντας ταξιδέψει για δύο ημέρες οδικώς, ο Morrissey έφτασε στο ξενοδοχείο στη Βαλένθια αργά το βράδυ της Τετάρτης. Οποιαδήποτε προσπάθεια ύπνου ή ξεκούρασης κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αδύνατη εξαιτίας του θορύβου από το φεστιβάλ, των δυνατών ήχων, των ανακοινώσεων από μεγάφωνα».
Τον Ιανουάριο, ο καλλιτέχνης είχε ακυρώσει συναυλία στην Ατλάντα, λίγες μόλις ώρες πριν ανέβει στη σκηνή. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τότε ότι η εμφάνιση ακυρώθηκε λόγω ασθένειας και ότι όλα τα χρήματα των εισιτηρίων θα επιστρέφονταν αυτόματα. Στην ανακοίνωσή τους ανέφεραν: «Λόγω ασθένειας του καλλιτέχνη, η συναυλία του Μόρισεϊ στις 17 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, ακυρώνεται. Όλες οι αγορές εισιτηρίων θα επιστραφούν».
Ο Morrissey είχε ήδη ακυρώσει δύο συναυλίες του για το 2026, ενώ στο παρελθόν είχε αναβάλει ή ακυρώσει εμφανίσεις επικαλούμενος «ακραία εξάντληση».
Ο 67χρονος πρώην frontman των The Smiths επρόκειτο να πραγματοποιήσει τέσσερις συναυλίες στο Wynn Las Vegas, με την πρώτη εμφάνιση να ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 14 Αυγούστου.
Η ομάδα του ανακοίνωσε ότι οι εμφανίσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, επικαλούμενη «απρόοπτα προβλήματα στην οργάνωση». Οι ημερομηνίες έχουν πλέον αφαιρεθεί και από την επίσημη ιστοσελίδα, που είχαν αρχικά κοινοποιηθεί. Παρότι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες εξακολουθούν να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του καλλιτέχνη, ο σύνδεσμος για την αγορά εισιτηρίων οδηγεί σε σελίδα, όπου επιβεβαιώνεται η ακύρωση και δίνονται οδηγίες για την επιστροφή των χρημάτων.
Οι υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται πως παραμένουν κανονικά στο πρόγραμμα.
Morrissey cancels Las Vegas residency just a week before the shows kick off due to 'unforeseen logistical challenges' https://t.co/jfIa59maTl— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 8, 2026
Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής ακύρωσε δύο συναυλίες στη Βαλένθια, λόγω αϋπνίας. Σε μήνυμα που είχε δημοσιευτεί τότε σχετικά με τις ακυρωμένες εμφανίσεις, αναφερόταν: «Έχοντας ταξιδέψει για δύο ημέρες οδικώς, ο Morrissey έφτασε στο ξενοδοχείο στη Βαλένθια αργά το βράδυ της Τετάρτης. Οποιαδήποτε προσπάθεια ύπνου ή ξεκούρασης κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αδύνατη εξαιτίας του θορύβου από το φεστιβάλ, των δυνατών ήχων, των ανακοινώσεων από μεγάφωνα».
Τον Ιανουάριο, ο καλλιτέχνης είχε ακυρώσει συναυλία στην Ατλάντα, λίγες μόλις ώρες πριν ανέβει στη σκηνή. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τότε ότι η εμφάνιση ακυρώθηκε λόγω ασθένειας και ότι όλα τα χρήματα των εισιτηρίων θα επιστρέφονταν αυτόματα. Στην ανακοίνωσή τους ανέφεραν: «Λόγω ασθένειας του καλλιτέχνη, η συναυλία του Μόρισεϊ στις 17 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, ακυρώνεται. Όλες οι αγορές εισιτηρίων θα επιστραφούν».
Ο Morrissey είχε ήδη ακυρώσει δύο συναυλίες του για το 2026, ενώ στο παρελθόν είχε αναβάλει ή ακυρώσει εμφανίσεις επικαλούμενος «ακραία εξάντληση».
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