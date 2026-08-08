Για αμύθητο συμβόλαιο του Σαλάχ γράφουν στην Τουρκία: Θα παίρνει 30 εκατομμύρια τον χρόνο, προβλέπονται έξοδα για κομμωτήρια και... χαρτί υγείας

🚨 The reported total package for Mohamed Salah to join Trabzonspor is absolutely insane. 😳



💶 €30M annual salary

💶 €20M signing bonus

💶 €14M agent fee



🏡 Luxury villa in Dubai

🏠 Luxury villa in Uzungöl



🚘 Luxury BMW for his father

🚘 Luxury BMW for his mother

🚘 Luxury… pic.twitter.com/wRe5AswJBW — Transfer News (@TransferNews) August 7, 2026

Κάλυψη ιδιωτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά τουΕπίδομα 10.000 ευρώ τον μήνα για το κομμωτήριο της συζύγου τουΕπίδομα για προϊόντα κουζίνας 20.000 ευρώ τον μήναΕπίδομα για χαρτί υγείας 5.000 ευρώ τον μήναΠερισσότεροι από 25.000 οπαδοί της έσπευσαν στο «Papara Park» για να αποθεώσουν τον Σαλάχ και να του ζητήσουν το πρωτάθλημα.Ο Αιγύπτιος έκανε τον γύρο του θριάμβου για να τον αποθεώσει ο κόσμος και είπε: «Ειλικρινά, δεν θυμάμαι καν αν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Υπάρχουν περίπου 25.000 οπαδοί εδώ για να με καλωσορίσουν. Είναι απίστευτο».Όπως είναι λογικό, στην Τραπεζούντα επικρατεί η απόλυτη ποδοσφαιρική τρέλα, μια και ο στόχος είναι το πρώτο πρωτάθλημα από το 2022. Τότε η Τραμπζονσπόρ είχε κατακτήσει τον τίτλο με πρωταγωνιστές τον Τάσο Μπακασέτα και τον Μανώλη Σιώπη.