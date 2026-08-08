ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Για αμύθητο συμβόλαιο του Σαλάχ γράφουν στην Τουρκία: Θα παίρνει 30 εκατομμύρια τον χρόνο, προβλέπονται έξοδα για κομμωτήρια και... χαρτί υγείας
SPORTS
Μοχάμεντ Σαλάχ Τραμπζονσπόρ

Για αμύθητο συμβόλαιο του Σαλάχ γράφουν στην Τουρκία: Θα παίρνει 30 εκατομμύρια τον χρόνο, προβλέπονται έξοδα για κομμωτήρια και... χαρτί υγείας

Οι Τούρκοί αναφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής του Αιγύπτιου σταρ στην Τραμπζονσπόρ και τα νούμερα που βγάζουν, προκαλούν ίλιγγο

Για αμύθητο συμβόλαιο του Σαλάχ γράφουν στην Τουρκία: Θα παίρνει 30 εκατομμύρια τον χρόνο, προβλέπονται έξοδα για κομμωτήρια και... χαρτί υγείας
43 ΣΧΟΛΙΑ
Η μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραμπζονσπόρ είναι η είδηση του καλοκαιριού μέχρι στιγμής. 

Ο 35χρονος Αιγύπτιος σούπερ σταρ άφησε τη Λίβερπουλ μετά από μια δεκαετία και συνεχίζει στην Τραπεζούντα, σε μια κίνηση-έκπληξη, που έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις. 

Όπως είναι λογικό μια τέτοια μεταγραφή προκαλεί και πολλές αναφορές. Σύμφωνα με τους Τούρκους, η μεταγραφή του Σαλάχ συνοδεύεται από τρελά μπόνους και οφέλη. Όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τα μέλη της οικογένειάς του. Γίνεται λόγος για μπόνους που αφορά κομμωτήρια αλλά και... χαρτί υγείας. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής του Σαλάχ ζαλίζουν:  

Ετήσιος μισθός: 30 εκατ. ευρώ
Μπόνους υπογραφής: 20 εκατ. ευρώ
Προμήθεια μάνατζερ: 14 εκατ. ευρώ
Πολυτελής βίλα στο Ντουμπάι
Πολυτελής βίλα στο Ουζουνγκιόλ
Κλείσιμο
Πολυτελής BMW για τον πατέρα του
Πολυτελής BMW για τη μητέρα του
Πολυτελής BMW για αδελφό/αδελφή του
Πολυτελής BMW για τη σύζυγό του
Κάλυψη ιδιωτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά του
Επίδομα 10.000 ευρώ τον μήνα για το κομμωτήριο της συζύγου του
Επίδομα για προϊόντα κουζίνας 20.000 ευρώ τον μήνα
Επίδομα για χαρτί υγείας 5.000 ευρώ τον μήνα

Υποδοχή από 25.000 οπαδούς 

Περισσότεροι από 25.000 οπαδοί της έσπευσαν στο «Papara Park» για να αποθεώσουν τον Σαλάχ και να του ζητήσουν το πρωτάθλημα.

Ο Αιγύπτιος έκανε τον γύρο του θριάμβου για να τον αποθεώσει ο κόσμος και είπε: «Ειλικρινά, δεν θυμάμαι καν αν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Υπάρχουν περίπου 25.000 οπαδοί εδώ για να με καλωσορίσουν. Είναι απίστευτο».

Όπως είναι λογικό, στην Τραπεζούντα επικρατεί η απόλυτη ποδοσφαιρική τρέλα, μια και ο στόχος είναι το πρώτο πρωτάθλημα από το 2022. Τότε η Τραμπζονσπόρ είχε κατακτήσει τον τίτλο με πρωταγωνιστές τον Τάσο Μπακασέτα και τον Μανώλη Σιώπη.


43 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης