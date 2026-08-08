Από τη Μόρια στον γάμο, τη ΜΚΟ και την κατηγορία για φόνο: Η σκοτεινή διαδρομή του 26χρονου Αφγανού που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη
Από τη Μόρια στον γάμο, τη ΜΚΟ και την κατηγορία για φόνο: Η σκοτεινή διαδρομή του 26χρονου Αφγανού που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη
Οι μαρτυρίες φίλων της συζύγου του για τα μπαρ, την πυγμαχία και την απόσταση που είχε πάρει από την κοινή τους ζωή
Νέα στοιχεία για τη ζωή και τη συμπεριφορά του 26χρονου Αφγανού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Λίζα Ρος στην Κυψέλη φέρνουν στο φως δύο γυναίκες από το στενό περιβάλλον του ίδιου και της συζύγου του, περιγράφοντας μια σταδιακή αλλαγή που, όπως υποστηρίζουν, είχε αρχίσει να γίνεται εμφανής περίπου ενάμιση χρόνο πριν από την υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα.
Οι δύο γυναίκες, πιστές της Ευαγγελικής Εκκλησίας από τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες δραστηριοποιούνται επίσης ως εθελόντριες, μίλησαν στην Daily Mail για τον Σαρίφ Αχμαντζάι και τη σχέση του με την 28χρονη Αμερικανίδα σύζυγό του, Αλέινα Χολ.
Όπως υποστηρίζουν, η Αλέινα είχε αρχίσει να ανησυχεί ότι ο σύζυγός της απομακρυνόταν από τη χριστιανική πίστη που βρισκόταν επί χρόνια στο επίκεντρο της κοινής τους ζωής. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις φίλες της, περνούσε περισσότερο χρόνο με φίλους και στο γυμναστήριο πυγμαχίας, ενώ σύχναζε σε μπαρ της Αθήνας συμπεριφερόμενος, κατά την εκτίμησή τους, «σαν να ήταν εργένης».
«Υπήρχαν προβλήματα στον γάμο», ανέφερε μία από τις γυναίκες, προσθέτοντας ότι η Αλέινα αισθανόταν πως ο σύζυγός της είχε αρχίσει να αμφισβητεί τη πίστη του στον χριστιανισμό.
Η αλλαγή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις ίδιες, καθώς η σχέση του ζευγαριού είχε οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό γύρω από την κοινή πίστη και την εθελοντική δράση. Μόλις τέσσερις μήνες πριν από την υπόθεση, μάλιστα, το ζευγάρι είχε αποκτήσει το πρώτο του παιδί, ένα αγοράκι.
«Έγινε περισσότερο απόμακρος και έμοιαζε να ενδιαφέρεται περισσότερο για την πυγμαχία και τους φίλους του παρά για το "έργο του Θεού", όπως το έθετε η Αλέινα», ανέφερε μία από τις γυναίκες. «Νομίζω ότι πήγαινε περισσότερο στο γυμναστήριο πυγμαχίας παρά στην εκκλησία και αυτό είχε αρχίσει να την ανησυχεί», πρόσθεσε.
Οι ίδιες υποστηρίζουν ακόμη ότι η Αλέινα προβληματιζόταν επειδή ο σύζυγός της σύχναζε σε μπαρ της Αθήνας «σαν να ήταν εργένης».
Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, είχε αρχίσει να αναρωτιέται ακόμη και για τα κίνητρα της αρχικής μεταστροφής του Αχμαντζάι στον χριστιανισμό, λίγους μήνες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτιμήσεις των συγκεκριμένων προσώπων και όχι για διαπιστωμένα γεγονότα σχετικά με τα κίνητρα της θρησκευτικής μεταστροφής του.
«Η Αλέινα εκφράζει πολύ ανοιχτά τα συναισθήματά της. Τα είχε μοιραστεί μαζί μας και είμαι σίγουρη ότι θα τα είχε πει και στη Λίζα», ανέφερε μία από τις φίλες.
Οι ίδιες εκτιμούν ότι η Λίζα ενδέχεται να είχε μιλήσει στον 26χρονο για τη συμπεριφορά του ή για την απομάκρυνσή του από την πίστη. Δεν υπάρχει, ωστόσο, μέχρι στιγμής στοιχείο που να αποδεικνύει ότι συνέβη μια τέτοια αντιπαράθεση.
«Η Λίζα ήταν ευθύς και ειλικρινής άνθρωπος, από εκείνους που θα έλεγαν αυτό που σκέφτονταν», υποστήριξαν.
Οι δύο γυναίκες, πιστές της Ευαγγελικής Εκκλησίας από τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες δραστηριοποιούνται επίσης ως εθελόντριες, μίλησαν στην Daily Mail για τον Σαρίφ Αχμαντζάι και τη σχέση του με την 28χρονη Αμερικανίδα σύζυγό του, Αλέινα Χολ.
Όπως υποστηρίζουν, η Αλέινα είχε αρχίσει να ανησυχεί ότι ο σύζυγός της απομακρυνόταν από τη χριστιανική πίστη που βρισκόταν επί χρόνια στο επίκεντρο της κοινής τους ζωής. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις φίλες της, περνούσε περισσότερο χρόνο με φίλους και στο γυμναστήριο πυγμαχίας, ενώ σύχναζε σε μπαρ της Αθήνας συμπεριφερόμενος, κατά την εκτίμησή τους, «σαν να ήταν εργένης».
«Υπήρχαν προβλήματα στον γάμο», ανέφερε μία από τις γυναίκες, προσθέτοντας ότι η Αλέινα αισθανόταν πως ο σύζυγός της είχε αρχίσει να αμφισβητεί τη πίστη του στον χριστιανισμό.
Η αλλαγή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις ίδιες, καθώς η σχέση του ζευγαριού είχε οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό γύρω από την κοινή πίστη και την εθελοντική δράση. Μόλις τέσσερις μήνες πριν από την υπόθεση, μάλιστα, το ζευγάρι είχε αποκτήσει το πρώτο του παιδί, ένα αγοράκι.
«Πήγαινε περισσότερο στην πυγμαχία παρά στην εκκλησία»Σύμφωνα με τις φίλες της 28χρονης, η Αλέινα είχε μεγαλώσει σε ένα ιδιαίτερα θρησκευόμενο χριστιανικό περιβάλλον στις ΗΠΑ και παρατηρούσε ότι η στάση του συζύγου της είχε αλλάξει.
«Έγινε περισσότερο απόμακρος και έμοιαζε να ενδιαφέρεται περισσότερο για την πυγμαχία και τους φίλους του παρά για το "έργο του Θεού", όπως το έθετε η Αλέινα», ανέφερε μία από τις γυναίκες. «Νομίζω ότι πήγαινε περισσότερο στο γυμναστήριο πυγμαχίας παρά στην εκκλησία και αυτό είχε αρχίσει να την ανησυχεί», πρόσθεσε.
Οι ίδιες υποστηρίζουν ακόμη ότι η Αλέινα προβληματιζόταν επειδή ο σύζυγός της σύχναζε σε μπαρ της Αθήνας «σαν να ήταν εργένης».
Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, είχε αρχίσει να αναρωτιέται ακόμη και για τα κίνητρα της αρχικής μεταστροφής του Αχμαντζάι στον χριστιανισμό, λίγους μήνες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτιμήσεις των συγκεκριμένων προσώπων και όχι για διαπιστωμένα γεγονότα σχετικά με τα κίνητρα της θρησκευτικής μεταστροφής του.
Η Λίζα και τα προβλήματα του ζευγαριούΜέσα σε αυτό το κλίμα φέρεται να βρέθηκε η Λίζα Ρος όταν επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου. Αρχικά έμεινε στο Κερατσίνι μέχρι τις 10 Ιουλίου και στη συνέχεια μετακινήθηκε σε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε η φιλανθρωπική οργάνωση του ζευγαριού. Οι δύο γυναίκες θεωρούν πιθανό η 38χρονη, η οποία ήταν επίσης βαθιά θρησκευόμενη, να είχε πληροφορηθεί από την Αλέινα για τα προβλήματα στον γάμο της.
«Η Αλέινα εκφράζει πολύ ανοιχτά τα συναισθήματά της. Τα είχε μοιραστεί μαζί μας και είμαι σίγουρη ότι θα τα είχε πει και στη Λίζα», ανέφερε μία από τις φίλες.
Οι ίδιες εκτιμούν ότι η Λίζα ενδέχεται να είχε μιλήσει στον 26χρονο για τη συμπεριφορά του ή για την απομάκρυνσή του από την πίστη. Δεν υπάρχει, ωστόσο, μέχρι στιγμής στοιχείο που να αποδεικνύει ότι συνέβη μια τέτοια αντιπαράθεση.
«Η Λίζα ήταν ευθύς και ειλικρινής άνθρωπος, από εκείνους που θα έλεγαν αυτό που σκέφτονταν», υποστήριξαν.
Ποια ήταν η Λίζα ΡοςΗ Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, γνωστή ως Λίζα, καταγόταν από το Εδιμβούργο και είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής της σε ιεραποστολικές και εθελοντικές δράσεις σε διάφορες χώρες.
Η διάθεσή της να βοηθά άλλους είχε εκδηλωθεί ήδη από τα παιδικά της χρόνια. Φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει η Edinburgh Evening News τον Νοέμβριο του 1998 την έδειχνε, σε ηλικία δέκα ετών, ανάμεσα σε λούτρινα παιχνίδια που πωλούνταν σε φιλανθρωπική εκδήλωση εκκλησίας για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των θυμάτων του τυφώνα Μιτς στην Κεντρική Αμερική.
Μεγάλωσε μαζί με τους γονείς της, τον δικηγόρο Κεν Ρος και την εκπαιδευτικό Τζούλι, τη δίδυμη αδελφή της Τζοάν και τα μικρότερα αδέλφια της, Κέιτι και Τζέιμς, σε σπίτι στην περιοχή Κάρι, στα περίχωρα του Εδιμβούργου.
Η οικογένειά της μετά τον θάνατό της έκανε λόγο για έναν «ευγενικό, άνθρωπο με αρχές και ανιδιοτελή».
Η δράση της την είχε οδηγήσει επανειλημμένα στην Αθήνα την τελευταία δεκαετία. Είχε συνεργαστεί με τη χριστιανική οργάνωση One Heart, η οποία παρέχει μεταξύ άλλων υποστήριξη σε πρόσφυγες, καθώς και με το Melissa Network, δίκτυο υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων στην Αθήνα. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα γνώρισε την Αλέινα Χολ και τον Σαρίφ Αχμαντζάι.
Ο ίδιος έχει επίσης ισχυριστεί ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του, Σάμιουελ, απήχθη από τους Ταλιμπάν και δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά, ενώ η μητέρα, η μεγαλύτερη αδελφή και ο μικρότερος αδελφός του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας τον Νοέμβριο του 2015, αφού η οικογένεια είχε μετακομίσει στην Καμπούλ.
«Δεν υπήρχε λόγος να μείνω στην Καμπούλ. Ήταν οδυνηρό να βρίσκομαι εκεί. Πήρα τα χρήματα που είχε αφήσει η οικογένειά μου και αποφάσισα να φύγω», είχε γράψει ο ίδιος στην ιστοσελίδα της οργάνωσης που δημιούργησε αργότερα με τη σύζυγό του.
Τον Δεκέμβριο του 2015 επιχείρησε να φτάσει στο Ιράν περπατώντας μέσα από ορεινές περιοχές, αλλά σταμάτησε στα σύνορα και επέστρεψε στο Αφγανιστάν. Έναν μήνα αργότερα προσπάθησε ξανά. Πλήρωσε διακινητές, πέρασε από το Ιράν στην Τουρκία και έμεινε για περίπου δύο μήνες στην Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησαν οι προσπάθειες να περάσει με μικρό σκάφος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πρώτες απέτυχαν, καθώς τους σταμάτησε η τουρκική ακτοφυλακή. Στην τρίτη προσπάθεια έφτασε στη Λέσβο. «Επιτέλους είχα φτάσει στην Ευρώπη. Ήμουν μόλις 16 ετών και δεν είχα κανέναν», είχε γράψει αργότερα.
Στη Λέσβο γνώρισε τον Αμερικανό ιεραπόστολο Τζέρεμι Χόλομαν, συντονιστή της EuroRelief, μιας ευαγγελικής χριστιανικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη Μόρια. Ο Χόλομαν του προσέφερε δωμάτιο στο σπίτι του, ενώ η σύζυγός του, Μαριάννα, τον βοήθησε να μάθει αγγλικά. Ο Αχμαντζάι αναφερόταν αργότερα στο ζευγάρι ως «οικογένειά» του.
Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από την άφιξή του στην Ελλάδα εγκατέλειψε το Ισλάμ και ασπάστηκε τον Ευαγγελικό Χριστιανισμό. Σύντομα άρχισε να συμμετέχει ενεργά ως εθελοντής στην EuroRelief και αργότερα του χορηγήθηκε άσυλο.
Η σχέση τους εξελίχθηκε μετά τη μετακόμιση του Αχμαντζάι στην Αθήνα το 2020 και το 2023 παντρεύτηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με θεία της Αλέινα που επικαλείται η Daily Mail, οι γονείς της είχαν σοβαρές επιφυλάξεις για τη σχέση και δεν επιθυμούσαν τον γάμο. Οι φωτογραφίες που δημοσίευε το ζευγάρι στα social media τα επόμενα χρόνια έδιναν, πάντως, την εικόνα μιας ευτυχισμένης κοινής ζωής. Ταξίδεψαν σε Ρώμη, Μιλάνο, Παρίσι, Βερολίνο, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες και Σεβίλλη, ενώ είχαν κάνει και ταξίδι στην Πορτογαλία για παρατήρηση φαλαινών. Σε μία από τις φωτογραφίες του ο Αχμαντζάι είχε γράψει: «Απλώς ευγνώμων για το δώρο της ζωής».
Ο Αχμαντζάι ασχολήθηκε παράλληλα συστηματικά με την πυγμαχία και το personal training. Τον Μάρτιο κέρδισε ελληνικό τίτλο στην κατηγορία super lightweight, ενώ προσέφερε και δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας σε αγόρια.
Σε βίντεο που υπήρχε στην ιστοσελίδα της οργάνωσης και αργότερα αφαιρέθηκε, δήλωνε ότι θεωρούσε «δώρο από τον Θεό» τη δυνατότητα να διδάσκει πυγμαχία και παράλληλα να μιλά για τον Χριστό.
Μέσω της εφαρμογής Find Friends στο κινητό της είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου στην Κυψέλη όπου διέμενε η Λίζα. Όταν τον ρώτησε τι έκανε εκεί, εκείνος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ισχυρίστηκε ότι είχε βγει για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα και πέρασε από το διαμέρισμα για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.
Όπως κατέθεσε, τη νύχτα της 29ης Ιουλίου ξύπνησε με ένα «τρομερό» προαίσθημα. Το επόμενο πρωί έστειλε μήνυμα στη Λίζα και έλαβε δύο απαντήσεις που της φάνηκαν ύποπτες.
«Τα μηνύματα αυτά δεν ήταν στο ύφος της Λίζα, τόσο ως προς το επίπεδο των αγγλικών όσο και ως προς τη χρήση emoji που εκείνη δεν χρησιμοποιούσε ποτέ», είπε στους αστυνομικούς.
Η ίδια άρχισε πλέον να προβληματίζεται έντονα συνδυάζοντας τις ημερομηνίες, τα μηνύματα και τη συμπεριφορά του συζύγου της και στις 29 Ιουλίου επικοινώνησε με τις αρχές. Ο Αχμαντζάι συνελήφθη την 1η Αυγούστου.
Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη Λίζα, έχει παραδεχθεί όμως ότι απομάκρυνε τη σορό της, πήρε το κινητό της τηλέφωνο και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της, αποσπώντας χιλιάδες ευρώ. Παραδέχθηκε επίσης ότι έστειλε μηνύματα σε ανθρώπους του περιβάλλοντός της ώστε να πιστεύουν ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Μετά τη σύλληψή του ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου βρήκε τη Λίζα σε πολύ άσχημη κατάσταση μέσα στο μπάνιο.
«Έβγαζε από το στόμα της κάτι σαν νερό», φέρεται να κατέθεσε. Υποστήριξε ότι της μίλησε δύο ή τρεις φορές χωρίς να πάρει απάντηση και ότι πανικοβλήθηκε. Κατά τον ισχυρισμό του, επέστρεψε την επόμενη ημέρα και τη βρήκε νεκρή.
Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο ηλικιωμένος τού είπε να απομακρύνει τη σορό από το σπίτι, διαφορετικά θα έμπλεκε.
Ο Αχμαντζάι υποστηρίζει ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα, έβαλε τη σορό της 38χρονης σε βαλίτσα, την τοποθέτησε στο πορτμπαγκάζ του κόκκινου Peugeot της συζύγου του και κατευθύνθηκε προς εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο σπίτι του.
Εκεί, όπως ισχυρίζεται, συνάντησε ξανά τον ίδιο ηλικιωμένο, ο οποίος του είπε να αφήσει τη βαλίτσα και ότι θα αναλάμβανε τα υπόλοιπα. Ο 26χρονος υποστηρίζει ότι ο άνδρας ονομαζόταν «Νίκος». Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν θεωρούν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο υπήρξε. Ο Αχμαντζάι συνέδεσε ακόμη και τα χρήματα που πήρε από τις τραπεζικές κάρτες της Λίζα με τον υποτιθέμενο «Νίκο», ισχυριζόμενος ότι τον εκβίαζε πως θα αποκάλυπτε τα πάντα στην αστυνομία.
Ο Αχμαντζάι οδηγήθηκε αυτή την εβδομάδα στα δικαστήρια της Ευελπίδων και αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και ληστεία, καθώς και κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα.
Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα αντίγραφο πιστολιού τύπου Glock και ένα στρατιωτικού τύπου μαχαίρι.
Η 28χρονη σύζυγός του, η οποία ήταν εκείνη που ενημέρωσε την αστυνομία για τις υποψίες της, βρίσκεται πλέον μαζί με τον τεσσάρων μηνών γιο τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην Αθήνα.
Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, η ζωή του Αχμαντζάι είχε μεταμορφωθεί πλήρως: από έναν 16χρονο πρόσφυγα που έφτασε μόνος στη Λέσβο, σε αναγνωρισμένο πρόσφυγα, Ευαγγελιστή Χριστιανό, σύζυγο Αμερικανίδας ιεραποστόλου, πατέρα, πυγμάχο και συνιδρυτή φιλανθρωπικής οργάνωσης.
Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι δολοφόνησε μία γυναίκα που είχε γνωρίσει μέσα από τον ίδιο κύκλο χριστιανικής και εθελοντικής δράσης που είχε καθορίσει τη νέα του ζωή στην Ελλάδα. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται ότι αφαίρεσε τη ζωή της Λίζα Ρος.
πηγή: dailymail
Μεγάλωσε μαζί με τους γονείς της, τον δικηγόρο Κεν Ρος και την εκπαιδευτικό Τζούλι, τη δίδυμη αδελφή της Τζοάν και τα μικρότερα αδέλφια της, Κέιτι και Τζέιμς, σε σπίτι στην περιοχή Κάρι, στα περίχωρα του Εδιμβούργου.
Η οικογένειά της μετά τον θάνατό της έκανε λόγο για έναν «ευγενικό, άνθρωπο με αρχές και ανιδιοτελή».
Η δράση της την είχε οδηγήσει επανειλημμένα στην Αθήνα την τελευταία δεκαετία. Είχε συνεργαστεί με τη χριστιανική οργάνωση One Heart, η οποία παρέχει μεταξύ άλλων υποστήριξη σε πρόσφυγες, καθώς και με το Melissa Network, δίκτυο υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων στην Αθήνα. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα γνώρισε την Αλέινα Χολ και τον Σαρίφ Αχμαντζάι.
Από το Αφγανιστάν στη ΜόριαΗ ζωή του Αχμαντζάι είχε ξεκινήσει σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Γεννήθηκε στην πόλη Γκαρντέζ, στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο πατέρας του ήταν διοικητής στον αφγανικό στρατό και σκοτώθηκε από Ταλιμπάν όταν εκείνος ήταν τεσσάρων ετών.
Ο ίδιος έχει επίσης ισχυριστεί ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του, Σάμιουελ, απήχθη από τους Ταλιμπάν και δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά, ενώ η μητέρα, η μεγαλύτερη αδελφή και ο μικρότερος αδελφός του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας τον Νοέμβριο του 2015, αφού η οικογένεια είχε μετακομίσει στην Καμπούλ.
«Δεν υπήρχε λόγος να μείνω στην Καμπούλ. Ήταν οδυνηρό να βρίσκομαι εκεί. Πήρα τα χρήματα που είχε αφήσει η οικογένειά μου και αποφάσισα να φύγω», είχε γράψει ο ίδιος στην ιστοσελίδα της οργάνωσης που δημιούργησε αργότερα με τη σύζυγό του.
Τον Δεκέμβριο του 2015 επιχείρησε να φτάσει στο Ιράν περπατώντας μέσα από ορεινές περιοχές, αλλά σταμάτησε στα σύνορα και επέστρεψε στο Αφγανιστάν. Έναν μήνα αργότερα προσπάθησε ξανά. Πλήρωσε διακινητές, πέρασε από το Ιράν στην Τουρκία και έμεινε για περίπου δύο μήνες στην Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησαν οι προσπάθειες να περάσει με μικρό σκάφος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πρώτες απέτυχαν, καθώς τους σταμάτησε η τουρκική ακτοφυλακή. Στην τρίτη προσπάθεια έφτασε στη Λέσβο. «Επιτέλους είχα φτάσει στην Ευρώπη. Ήμουν μόλις 16 ετών και δεν είχα κανέναν», είχε γράψει αργότερα.
Η νέα ζωή και η μεταστροφή στον χριστιανισμόΣτη Μόρια ο Αχμαντζάι άρχισε να μαθαίνει αγγλικά και να εργάζεται ως μεταφραστής για οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στον καταυλισμό. Αρχικά, σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του, ήθελε να φτάσει στη Βρετανία, όπου ζούσε μία θεία του που είχε προσφερθεί να τον φιλοξενήσει.
Στη Λέσβο γνώρισε τον Αμερικανό ιεραπόστολο Τζέρεμι Χόλομαν, συντονιστή της EuroRelief, μιας ευαγγελικής χριστιανικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη Μόρια. Ο Χόλομαν του προσέφερε δωμάτιο στο σπίτι του, ενώ η σύζυγός του, Μαριάννα, τον βοήθησε να μάθει αγγλικά. Ο Αχμαντζάι αναφερόταν αργότερα στο ζευγάρι ως «οικογένειά» του.
Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από την άφιξή του στην Ελλάδα εγκατέλειψε το Ισλάμ και ασπάστηκε τον Ευαγγελικό Χριστιανισμό. Σύντομα άρχισε να συμμετέχει ενεργά ως εθελοντής στην EuroRelief και αργότερα του χορηγήθηκε άσυλο.
Η γνωριμία με την Αμερικανίδα που έγινε σύζυγός τουΣτη Λέσβο γνώρισε και τη μελλοντική σύζυγό του. Η Αλέινα είχε ταξιδέψει στο νησί σε ηλικία 18 ετών ως χριστιανή εθελόντρια και εργαζόταν επίσης με την EuroRelief. Μεγάλωσε στο Ρίνγκολντ της Τζόρτζια, σε οικονομικά εύρωστη και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια Βαπτιστών. Οι δυο τους έγιναν αρχικά φίλοι.
Η σχέση τους εξελίχθηκε μετά τη μετακόμιση του Αχμαντζάι στην Αθήνα το 2020 και το 2023 παντρεύτηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με θεία της Αλέινα που επικαλείται η Daily Mail, οι γονείς της είχαν σοβαρές επιφυλάξεις για τη σχέση και δεν επιθυμούσαν τον γάμο. Οι φωτογραφίες που δημοσίευε το ζευγάρι στα social media τα επόμενα χρόνια έδιναν, πάντως, την εικόνα μιας ευτυχισμένης κοινής ζωής. Ταξίδεψαν σε Ρώμη, Μιλάνο, Παρίσι, Βερολίνο, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες και Σεβίλλη, ενώ είχαν κάνει και ταξίδι στην Πορτογαλία για παρατήρηση φαλαινών. Σε μία από τις φωτογραφίες του ο Αχμαντζάι είχε γράψει: «Απλώς ευγνώμων για το δώρο της ζωής».
Η κοινή φιλανθρωπική οργάνωση και η πυγμαχίαΤο 2023 το ζευγάρι δημιούργησε τη δική του μικρή φιλανθρωπική οργάνωση, με την ονομασία «Love Every Nation». Μέσω αυτής μοίραζαν τρόφιμα, βρεφικό γάλα και φάρμακα σε οικογένειες που είχαν ανάγκη. Στην ιστοσελίδα τους δήλωναν ανοιχτά τη χριστιανική ταυτότητα της δράσης τους.
Ο Αχμαντζάι ασχολήθηκε παράλληλα συστηματικά με την πυγμαχία και το personal training. Τον Μάρτιο κέρδισε ελληνικό τίτλο στην κατηγορία super lightweight, ενώ προσέφερε και δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας σε αγόρια.
Σε βίντεο που υπήρχε στην ιστοσελίδα της οργάνωσης και αργότερα αφαιρέθηκε, δήλωνε ότι θεωρούσε «δώρο από τον Θεό» τη δυνατότητα να διδάσκει πυγμαχία και παράλληλα να μιλά για τον Χριστό.
Οι αναρτήσεις κατά ΜΚΟΤον τελευταίο χρόνο, ωστόσο, ήταν απογοητευμένος από τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνταν. Σε αναρτήσεις του στο Facebook είχε κατηγορήσει ορισμένες χριστιανικές οργανώσεις στην Ελλάδα ότι εκμεταλλεύονταν πρόσφυγες και εθελοντές για οικονομικό όφελος. Είχε κάνει λόγο για χρεώσεις προς εθελοντές, προβληματικές συνθήκες φιλοξενίας και κακή διαχείριση δωρεών, ενώ είχε κοινοποιήσει και υλικό με το σύνθημα «Boycott corrupt NGOs».
Τα μηνύματα της Λίζα και οι υποψίες της συζύγουΣύμφωνα με όσα κατέθεσε η Αλέινα στην αστυνομία, το ζευγάρι είχε γνωρίσει τη Λίζα στην Αθήνα τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης. Η ίδια περιέγραψε τη Βρετανίδα ως «πολύ ευχάριστο και γλυκό άνθρωπο, καλόκαρδο, με καλή ψυχή». Μετά από μια κοινή βόλτα των τριών, ο Αχμαντζάι παρέμεινε σε επικοινωνία με τη Λίζα, η οποία του είχε ζητήσει βοήθεια για τη μεταφορά Βίβλων. Η Αλέινα υποστήριξε ότι είδε τελευταία φορά τη Λίζα στις 12 Ιουλίου, μετά από συνάντηση μελέτης της Βίβλου. Στις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το βρετανικό δημοσίευμα, η Αλέινα είδε μήνυμα της Λίζα προς τον σύζυγό της, στο οποίο ανέφερε: «Σε ευχαριστώ για την πρόθεσή σου να έρθεις μαζί μου». Το ίδιο βράδυ ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε.
Μέσω της εφαρμογής Find Friends στο κινητό της είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου στην Κυψέλη όπου διέμενε η Λίζα. Όταν τον ρώτησε τι έκανε εκεί, εκείνος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ισχυρίστηκε ότι είχε βγει για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα και πέρασε από το διαμέρισμα για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.
Η βαλίτσα και το «κακό προαίσθημα»Η σορός της Λίζα εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου. Τις ημέρες που ακολούθησαν, σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο Αχμαντζάι έδειχνε αναστατωμένος, κάτι που απέδιδε στον θάνατο συγγενικού του προσώπου στην Ινδία. Στη συνέχεια πήρε τη σύζυγο και το μωρό τους και ταξίδεψαν στην Αράχωβα. Όταν η Αλέινα πληροφορήθηκε ότι είχε βρεθεί πτώμα μέσα σε βαλίτσα, άρχισε να συνδέει όσα είχαν προηγηθεί.
Όπως κατέθεσε, τη νύχτα της 29ης Ιουλίου ξύπνησε με ένα «τρομερό» προαίσθημα. Το επόμενο πρωί έστειλε μήνυμα στη Λίζα και έλαβε δύο απαντήσεις που της φάνηκαν ύποπτες.
«Τα μηνύματα αυτά δεν ήταν στο ύφος της Λίζα, τόσο ως προς το επίπεδο των αγγλικών όσο και ως προς τη χρήση emoji που εκείνη δεν χρησιμοποιούσε ποτέ», είπε στους αστυνομικούς.
Η ίδια άρχισε πλέον να προβληματίζεται έντονα συνδυάζοντας τις ημερομηνίες, τα μηνύματα και τη συμπεριφορά του συζύγου της και στις 29 Ιουλίου επικοινώνησε με τις αρχές. Ο Αχμαντζάι συνελήφθη την 1η Αυγούστου.
Το βίντεο με τη βαλίτσαΚατά την έρευνα οι αστυνομικοί εντόπισαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται ο 26χρονος να αποχωρεί από το διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου μεταφέροντας μια βαλίτσα.
Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη Λίζα, έχει παραδεχθεί όμως ότι απομάκρυνε τη σορό της, πήρε το κινητό της τηλέφωνο και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της, αποσπώντας χιλιάδες ευρώ. Παραδέχθηκε επίσης ότι έστειλε μηνύματα σε ανθρώπους του περιβάλλοντός της ώστε να πιστεύουν ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Μετά τη σύλληψή του ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου βρήκε τη Λίζα σε πολύ άσχημη κατάσταση μέσα στο μπάνιο.
«Έβγαζε από το στόμα της κάτι σαν νερό», φέρεται να κατέθεσε. Υποστήριξε ότι της μίλησε δύο ή τρεις φορές χωρίς να πάρει απάντηση και ότι πανικοβλήθηκε. Κατά τον ισχυρισμό του, επέστρεψε την επόμενη ημέρα και τη βρήκε νεκρή.
Ο μυστηριώδης «Νίκος» που δεν πιστεύει η αστυνομία ότι υπήρξεΗ εξήγηση που έδωσε στη συνέχεια στις αρχές είναι ακόμη πιο ασυνήθιστη. Ο 26χρονος ισχυρίστηκε ότι μετά τον θάνατο της Λίζα συνάντησε έναν ηλικιωμένο κοντά σε στάση λεωφορείου και τον ρώτησε τι θα έπρεπε να κάνει εάν είχε βρει ένα πτώμα.
Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο ηλικιωμένος τού είπε να απομακρύνει τη σορό από το σπίτι, διαφορετικά θα έμπλεκε.
Ο Αχμαντζάι υποστηρίζει ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα, έβαλε τη σορό της 38χρονης σε βαλίτσα, την τοποθέτησε στο πορτμπαγκάζ του κόκκινου Peugeot της συζύγου του και κατευθύνθηκε προς εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο σπίτι του.
Εκεί, όπως ισχυρίζεται, συνάντησε ξανά τον ίδιο ηλικιωμένο, ο οποίος του είπε να αφήσει τη βαλίτσα και ότι θα αναλάμβανε τα υπόλοιπα. Ο 26χρονος υποστηρίζει ότι ο άνδρας ονομαζόταν «Νίκος». Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν θεωρούν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο υπήρξε. Ο Αχμαντζάι συνέδεσε ακόμη και τα χρήματα που πήρε από τις τραπεζικές κάρτες της Λίζα με τον υποτιθέμενο «Νίκο», ισχυριζόμενος ότι τον εκβίαζε πως θα αποκάλυπτε τα πάντα στην αστυνομία.
Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεσηΗ αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν είχε καταφέρει να προσδιορίσει με βεβαιότητα την αιτία θανάτου της 38χρονης. Σύμφωνα, ωστόσο, με τις νεότερες εξετάσεις που επικαλείται η Daily Mail, τα ευρήματα παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, με πιθανή αιτία θανάτου την ασφυξία.
Ο Αχμαντζάι οδηγήθηκε αυτή την εβδομάδα στα δικαστήρια της Ευελπίδων και αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και ληστεία, καθώς και κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα.
Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα αντίγραφο πιστολιού τύπου Glock και ένα στρατιωτικού τύπου μαχαίρι.
Η 28χρονη σύζυγός του, η οποία ήταν εκείνη που ενημέρωσε την αστυνομία για τις υποψίες της, βρίσκεται πλέον μαζί με τον τεσσάρων μηνών γιο τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην Αθήνα.
Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, η ζωή του Αχμαντζάι είχε μεταμορφωθεί πλήρως: από έναν 16χρονο πρόσφυγα που έφτασε μόνος στη Λέσβο, σε αναγνωρισμένο πρόσφυγα, Ευαγγελιστή Χριστιανό, σύζυγο Αμερικανίδας ιεραποστόλου, πατέρα, πυγμάχο και συνιδρυτή φιλανθρωπικής οργάνωσης.
Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι δολοφόνησε μία γυναίκα που είχε γνωρίσει μέσα από τον ίδιο κύκλο χριστιανικής και εθελοντικής δράσης που είχε καθορίσει τη νέα του ζωή στην Ελλάδα. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται ότι αφαίρεσε τη ζωή της Λίζα Ρος.
πηγή: dailymail
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