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Τραγωδία στην Πάρο: Πνίγηκε 4χρονος σε πισίνα beach bar, βούτηξε ο μπάρμαν για να τον σώσει
Τραγωδία στην Πάρο: Πνίγηκε 4χρονος σε πισίνα beach bar, βούτηξε ο μπάρμαν για να τον σώσει
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του beach bar και των γονιών οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρίσκονταν εκείνη την ώρα κοντά στο παιδί
Τραγωδία στην Πάρο με 4χρονο παιδί να αφήνει την τελευταία του πνοή σε πισίνα beach bar.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύο νεαρές και στην πισίνα βούτηξε ο μπάρμαν, ο οποίος και το ανέσυρε. Κατά τις ίδιες πηγές, οι γονείς ήταν στον χώρο του beach bar, αλλά όχι κοντά στο παιδί, ενώ δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στο κατάστημα είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σύμφωνα με το cyclades24.gr.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του beach bar και των γονιών του παιδιού.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύο νεαρές και στην πισίνα βούτηξε ο μπάρμαν, ο οποίος και το ανέσυρε. Κατά τις ίδιες πηγές, οι γονείς ήταν στον χώρο του beach bar, αλλά όχι κοντά στο παιδί, ενώ δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στο κατάστημα είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σύμφωνα με το cyclades24.gr.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του beach bar και των γονιών του παιδιού.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
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