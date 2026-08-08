Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Το μοντέλο πόζαρε μεταξύ άλλων με ένα κόκκινο μαγιό στη θάλασσα
Διακοπές στη Γαλλική Πολυνησία κάνει η Δούκισσα Νομικού, με το μοντέλο να δημοσιεύει στα social media εικόνες από εξωτικούς προορισμούς, όπου επισκέφτηκε με τα παιδιά της.
Το μοντέλο προχώρησε το Σάββατο 8 Αυγούστου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας μοιράστηκε φωτογραφίες της, μεταξύ άλλων με ένα κόκκινο μπικίνι μέσα στο νερό.
Η Δούκισσα Νομικού έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά της εκεί, η οποία περιλάμβανε μπάνια στη θάλασσα, προπόνηση σε γυμναστήριο, ανάγνωση βιβλίων και βόλτες στην παραλία με τον γιο και την κόρη της.
Δείτε την ανάρτησή της
Το μοντέλο προχώρησε το Σάββατο 8 Αυγούστου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας μοιράστηκε φωτογραφίες της, μεταξύ άλλων με ένα κόκκινο μπικίνι μέσα στο νερό.
Η Δούκισσα Νομικού έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά της εκεί, η οποία περιλάμβανε μπάνια στη θάλασσα, προπόνηση σε γυμναστήριο, ανάγνωση βιβλίων και βόλτες στην παραλία με τον γιο και την κόρη της.
Δείτε την ανάρτησή της
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