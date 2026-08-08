Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
GALA
Δούκισσα Νομικού Γαλλική Πολυνησία Διακοπές Παιδιά

Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της

Το μοντέλο πόζαρε μεταξύ άλλων με ένα κόκκινο μαγιό στη θάλασσα

Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Διακοπές στη Γαλλική Πολυνησία κάνει η Δούκισσα Νομικού, με το μοντέλο να δημοσιεύει στα social media εικόνες από εξωτικούς προορισμούς, όπου επισκέφτηκε με τα παιδιά της.

Το μοντέλο προχώρησε το Σάββατο 8 Αυγούστου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας μοιράστηκε φωτογραφίες της, μεταξύ άλλων με ένα κόκκινο μπικίνι μέσα στο νερό.

Η Δούκισσα Νομικού έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά της εκεί, η οποία περιλάμβανε μπάνια στη θάλασσα, προπόνηση σε γυμναστήριο, ανάγνωση βιβλίων και βόλτες στην παραλία με τον γιο και την κόρη της.

Δείτε την ανάρτησή της


Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της


Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Οι διακοπές της Δούκισσας Νομικού στην Πολυνησία με τα παιδιά της
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης