Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ' ευχαριστώ που υπάρχεις
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Ανδρομάχη Γιος

Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ' ευχαριστώ που υπάρχεις

Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε αγκαλιά με το παιδί της στη θάλασσα

Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ' ευχαριστώ που υπάρχεις
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα μήνυμα για τον γιο της μοιράστηκε η Ανδρομάχη, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του στη ζωή της.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες τους αγκαλιά στη θάλασσα. Μέσα από τη δημοσίευση που έκανε το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτήρισε το δύο ετών παιδί της «φως στη ζωή της».

Αναφερόμενη στη σχέση τους και στα συναισθήματά της για εκείνον, η Ανδρομάχη έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Είσαι το φως στην ζωή μου παιδάκι μου καλό. Είσαι κάθε ηλιοβασίλεμα και κάθε ανατολή. Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις Τζεράκο μου. Σε λατρεύω φασολάκι».

Δείτε την ανάρτησή της


Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ' ευχαριστώ που υπάρχεις
Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ' ευχαριστώ που υπάρχεις
Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ' ευχαριστώ που υπάρχεις
Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ' ευχαριστώ που υπάρχεις
Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ' ευχαριστώ που υπάρχεις

Η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, τον Γεράσιμο. Η είδηση για τη γέννηση του γιου τους έγινε γνωστή στις 12 Σεπτεμβρίου του 2024. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2025 στη Βαρυμπόμπη, ενώ παράλληλα βαφτίστηκε και ο γιος του.
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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