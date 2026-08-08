Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ' ευχαριστώ που υπάρχεις
Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ' ευχαριστώ που υπάρχεις
Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε αγκαλιά με το παιδί της στη θάλασσα
Ένα μήνυμα για τον γιο της μοιράστηκε η Ανδρομάχη, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του στη ζωή της.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες τους αγκαλιά στη θάλασσα. Μέσα από τη δημοσίευση που έκανε το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτήρισε το δύο ετών παιδί της «φως στη ζωή της».
Αναφερόμενη στη σχέση τους και στα συναισθήματά της για εκείνον, η Ανδρομάχη έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Είσαι το φως στην ζωή μου παιδάκι μου καλό. Είσαι κάθε ηλιοβασίλεμα και κάθε ανατολή. Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις Τζεράκο μου. Σε λατρεύω φασολάκι».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, τον Γεράσιμο. Η είδηση για τη γέννηση του γιου τους έγινε γνωστή στις 12 Σεπτεμβρίου του 2024. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2025 στη Βαρυμπόμπη, ενώ παράλληλα βαφτίστηκε και ο γιος του.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες τους αγκαλιά στη θάλασσα. Μέσα από τη δημοσίευση που έκανε το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτήρισε το δύο ετών παιδί της «φως στη ζωή της».
Αναφερόμενη στη σχέση τους και στα συναισθήματά της για εκείνον, η Ανδρομάχη έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Είσαι το φως στην ζωή μου παιδάκι μου καλό. Είσαι κάθε ηλιοβασίλεμα και κάθε ανατολή. Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις Τζεράκο μου. Σε λατρεύω φασολάκι».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, τον Γεράσιμο. Η είδηση για τη γέννηση του γιου τους έγινε γνωστή στις 12 Σεπτεμβρίου του 2024. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2025 στη Βαρυμπόμπη, ενώ παράλληλα βαφτίστηκε και ο γιος του.
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