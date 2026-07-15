Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της
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Μπάγια Αντωνοπούλου Γιος

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της

Πριν από λίγες ημέρες, η δημοσιογράφος και ο Νίκος Κώτσης απέκτησαν το πρώτο τους παιδί

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της
Ιωάννα Μαρίνου
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Μια φωτογραφία του νεογέννητου γιου της αναδημοσίευσε η Μπάγια Αντωνοπούλου στα social media.

Η δημοσιογράφος απέκτησε πριν από λίγες ημέρες το πρώτο της παιδί και σε ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 14 Ιουλίου ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης μοιράστηκε μέσω Instagram ένα στιγμιότυπο με τα πόδια του μωρού. Στο story έγραψε «12/07/2026» την ημερομηνία που γεννήθηκε το παιδί τους, προσθέτοντας μια μπλε καρδιά και το όνομα της Μπάγιας Αντωνοπούλου.

Με τη σειρά της η δημοσιογράφος αναδημοσίευσε την εικόνα, συνοδεύοντας τη με το τραγούδι «Θα σ' αγαπώ αιώνια» των Γιάννη Βαρδή και Ευδοκία Καδή.

Δείτε τη φωτογραφία

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της

Η δημοσιογράφος, σύμφωνα με το Hernews.gr γέννησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 12 Ιουλίου. Η Μπάγια Αντωνοπούλου δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Νίκο Κώτση την ημέρα των γενεθλίων της, στις 12 Οκτωβρίου του 2025 και στις 22 Φεβρουαρίου το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγο πριν υποδεχτεί το παιδί του.
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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