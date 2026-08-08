Μαρία Εκμεκτσίογλου: Ζω καθημερινά θαύματα, πρώτα είναι ο Θεός και μετά οι γιοι μου
Μαρία Εκμεκτσίογλου: Ζω καθημερινά θαύματα, πρώτα είναι ο Θεός και μετά οι γιοι μου
Η πίστη μου στον Θεό είναι το μεγαλύτερο στήριγμα μου, είπε η μαγείρισσα
Στη βαθιά πίστη της στον Θεό, αλλά και στην ξεχωριστή θέση που έχουν στη ζωή της οι γιοι της, αναφέρθηκε η Μαρία Εκμεκτσίογλου, σχολιάζοντας πως καθημερινά βιώνει στιγμές που θεωρεί ότι αποτελούν θαύματα.
Η μαγείρισσα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» μιλώντας για τη σχέση της με τον Θεό, τον οποίο θεωρεί το μεγαλύτερο στήριγμά της. Παράλληλα, περιέγραψε ένα περιστατικό που έζησε πρόσφατα στη Σύμη και το εξέλαβε ως σημάδι για να επισκεφθεί την Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου.
Όπως είπε: «Πιστεύω πάρα πολύ και καθημερινά ζω θαύματα. Η πίστη μου στον Θεό είναι το μεγαλύτερο στήριγμα μου. Πρώτα είναι ο Θεός και μετά οι γιοι μου. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Πρόσφατα ήμασταν στη Σύμη με την παρέα μου και πήγαμε στον Πανορμίτη. Όταν φτάσαμε στη Σύμη, είπαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στον Πανορμίτη για να ξεκουραστούμε. Την άλλη μέρα, όμως, κατέβηκαν 3 – 4 καράβια και πήραν όλα τα ταξί, οπότε δεν υπήρχε τίποτα διαθέσιμο για εμάς. Ξεκινήσαμε να φύγουμε για τη Ρόδο. Μας έπιασε μια θαλασσοταραχή και ο καπετάνιος μας γύρισε ξανά στη Σύμη. Νομίζω ότι ο Άγιος μου είπε με αυτόν τον τρόπο πως πρέπει να ανάψω ένα κερί. Όταν δέσαμε στο λιμάνι, πήρα ταξί και μαζί με τους δυο φίλους μου, που είναι Τούρκοι, πήγαμε στον Πανορμίτη. Μας φίλεψε ο ιερέας, μας έκανε δώρο λαδάκι και μια εικόνα του Ταξιάρχη.
Όσο για το εάν η πίστη της, τη βοήθησε να ξεπεράσει τον θάνατο του αδερφού της, η Μαρία Εκμεκτσίογλου απάντησε: «Ναι, πάντα πίστευα στον Θεό. Αν και τότε δεν είχα τόση δύναμη, γιατί ήταν απανωτές οι απώλειες, πρώτα του αδελφού μου και μετά της μητέρας μου. Είχα όμως τη φώτιση από τον Θεό και κατάφερνα να ξεπερνώ όλα τα άσχημα γεγονότα της ζωής μου».
Η μαγείρισσα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» μιλώντας για τη σχέση της με τον Θεό, τον οποίο θεωρεί το μεγαλύτερο στήριγμά της. Παράλληλα, περιέγραψε ένα περιστατικό που έζησε πρόσφατα στη Σύμη και το εξέλαβε ως σημάδι για να επισκεφθεί την Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου.
Όπως είπε: «Πιστεύω πάρα πολύ και καθημερινά ζω θαύματα. Η πίστη μου στον Θεό είναι το μεγαλύτερο στήριγμα μου. Πρώτα είναι ο Θεός και μετά οι γιοι μου. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Πρόσφατα ήμασταν στη Σύμη με την παρέα μου και πήγαμε στον Πανορμίτη. Όταν φτάσαμε στη Σύμη, είπαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στον Πανορμίτη για να ξεκουραστούμε. Την άλλη μέρα, όμως, κατέβηκαν 3 – 4 καράβια και πήραν όλα τα ταξί, οπότε δεν υπήρχε τίποτα διαθέσιμο για εμάς. Ξεκινήσαμε να φύγουμε για τη Ρόδο. Μας έπιασε μια θαλασσοταραχή και ο καπετάνιος μας γύρισε ξανά στη Σύμη. Νομίζω ότι ο Άγιος μου είπε με αυτόν τον τρόπο πως πρέπει να ανάψω ένα κερί. Όταν δέσαμε στο λιμάνι, πήρα ταξί και μαζί με τους δυο φίλους μου, που είναι Τούρκοι, πήγαμε στον Πανορμίτη. Μας φίλεψε ο ιερέας, μας έκανε δώρο λαδάκι και μια εικόνα του Ταξιάρχη.
Όσο για το εάν η πίστη της, τη βοήθησε να ξεπεράσει τον θάνατο του αδερφού της, η Μαρία Εκμεκτσίογλου απάντησε: «Ναι, πάντα πίστευα στον Θεό. Αν και τότε δεν είχα τόση δύναμη, γιατί ήταν απανωτές οι απώλειες, πρώτα του αδελφού μου και μετά της μητέρας μου. Είχα όμως τη φώτιση από τον Θεό και κατάφερνα να ξεπερνώ όλα τα άσχημα γεγονότα της ζωής μου».
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