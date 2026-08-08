Η Βάλια Χατζηθεοδώρου κάνει διακοπές στη Μύκονο, οι πόζες της με μαγιό στη θάλασσα
Η Βάλια Χατζηθεοδώρου κάνει διακοπές στη Μύκονο, οι πόζες της με μαγιό στη θάλασσα
Σε ανάρτησή της στο Instagram έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί των ανέμων
Στη Μύκονο κάνει διακοπές η Βάλια Χατζηθεοδώρου και μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media, εμφανίστηκε να ποζάρει με μαγιό σε παραλίες του νησιού.
Μέσα από τη δημοσίευσή της, το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους ακολούθους της στιγμές από την απόδρασή της στο νησί των ανέμων.
Η Βάλια Χατζηθεοδώρου κοινοποίησε στιγμιότυπά της στη θάλασσα με πολύχρωμα μπικίνι, ενώ πρόσθεσε και φωτογραφίες από βραδινές εξόδους της, φορώντας σε μία από αυτές ένα λευκό μίνι φόρεμα.
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσα από τη δημοσίευσή της, το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους ακολούθους της στιγμές από την απόδρασή της στο νησί των ανέμων.
Η Βάλια Χατζηθεοδώρου κοινοποίησε στιγμιότυπά της στη θάλασσα με πολύχρωμα μπικίνι, ενώ πρόσθεσε και φωτογραφίες από βραδινές εξόδους της, φορώντας σε μία από αυτές ένα λευκό μίνι φόρεμα.
Δείτε την ανάρτησή της
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