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Αργεντινή, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησαν τον πατέρα του Λιονέλ Μέσι
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Χόρχε Μέσι Μπαρτσελόνα Αργεντινή Ρεάλ Μαδρίτης

Αργεντινή, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησαν τον πατέρα του Λιονέλ Μέσι

Όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου συμπεριλαμβανομένου και μεγάλων αντιπάλων αποχαιρέτησαν τον πατέρα του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών

Αργεντινή, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησαν τον πατέρα του Λιονέλ Μέσι
Ο Χόρχε Μέσι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών σε νοσοκομείο του Ροζάριο, βυθίζοντας στο πένθος τον γιό του, Λιονέλ, αλλά και ολόκληρη την οικογένειά του.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσε να μείνει ατάραχος μπροστά στα τραγικά νέα, με τις πρώτες συλλυπητήριες ανακοινώσεις να κάνουν τον γύρο του κόσμου για τον Χόρχε Μέσι.

Νιούελς Ολντ Μπόις και Ρίβερ Πλέιτ έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του Μέσι, ενώ λίγο αργότερα σειρά πήραν η Μπαρτσελόνα, η ομοσπονδία της Αργεντινής αλλά και η μεγάλη αντίπαλος, Ρεάλ Μαδρίτης. 

Η Μπαρτσελόνα έστειλε το δικό της μήνυμα: «Η Μπαρτσελόνα ευχαριστεί τον Χόρχε Μέσι για την αφοσίωσή του στην ομάδα μας και για την εμπιστοσύνη του σε εμάς στα πρώτα στάδια της ποδοσφαιρικής καριέρας του Λέο και στα χρόνια που η καριέρα του έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα», πριν ολοκληρώσει την ανακοίνωση με τη φράση: «Αναπαύσου εν ειρήνη».


Η ομοσπονδία της Αργεντινής με ανάρτησή της στο X ανέφερε: «Στέλνουμε όλη μας τη δύναμη στον Λέο Μέσι και την οικογένειά του.

Στεκόμαστε στο πλευρό σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και σας στέλνουμε τη θερμότερη αγκαλιά μας».

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Η μεγάλη αντίπαλος, Ρεάλ Μαδρίτης μέσω του X στάθηκε στο πλευρό του Μέσι: «Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Χόρχε Μέσι, πατέρα του Λιονέλ Μέσι.

Η ομάδα μας θέλει να εκφράσει τα συλλυπητήριά της προς τον Λίο, την οικογένειά του και τους αγαπημένους τους. Ας αναπαυτεί εν ειρήνη» τονίζεται χαρακτηριστικά.


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