Αντόνιο Μπαντέρας: Ήξερα ότι δεν θα πέρναγα όλη μου τη ζωή στο Χόλιγουντ, δεν ήταν γραφτό να βρίσκομαι εκεί, αλλά στην πατρίδα μου

Μπαντέρας

Σε συνέντευξή του στο People, ο ηθοποιός εξήγησε ότι, παρά την επιτυχία που γνώρισε στην Αμερική, είχε πάντα την αίσθηση πως η παραμονή του εκεί θα ήταν προσωρινή και πως κάποια στιγμή θα επέστρεφε στην πατρίδα του. «

» δήλωσε.