Αντόνιο Μπαντέρας: Ήξερα ότι δεν θα πέρναγα όλη μου τη ζωή στο Χόλιγουντ, δεν ήταν γραφτό να βρίσκομαι εκεί, αλλά στην πατρίδα μου
Αντόνιο Μπαντέρας: Ήξερα ότι δεν θα πέρναγα όλη μου τη ζωή στο Χόλιγουντ, δεν ήταν γραφτό να βρίσκομαι εκεί, αλλά στην πατρίδα μου
Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2017 στάθηκε αφορμή για τον Ισπανό ηθοποιό να επιστρέψει στη γενέτειρά του, τη Μάλαγα
Στην περίοδο που έζησε στο Χόλιγουντ και στην πεποίθησή του ότι δεν θα περνούσε εκεί ολόκληρη τη ζωή του, καθώς αισθανόταν πως κάποια στιγμή θα επέστρεφε στην πατρίδα του, στην Ισπανία, αναφέρθηκε ο Αντόνιο Μπαντέρας.
Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2017 στάθηκε αφορμή για τον ηθοποιό να επανεξετάσει τη ζωή του και να επιστρέψει στη γενέτειρά του, τη Μάλαγα. Ο Μπαντέρας μετακόμισε στο Χόλιγουντ το 1995, μετά τον έρωτά του με την πρώην σύζυγό του, Μέλανι Γκρίφιθ, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα της ρομαντικής κωμωδίας «Two Much». Στις ΗΠΑ η καριέρα του απογειώθηκε, με πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «Desperado» και «The Mask of Zorro», αλλά και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην «Evita».
Σε συνέντευξή του στο People, ο ηθοποιός εξήγησε ότι, παρά την επιτυχία που γνώρισε στην Αμερική, είχε πάντα την αίσθηση πως η παραμονή του εκεί θα ήταν προσωρινή και πως κάποια στιγμή θα επέστρεφε στην πατρίδα του. « Αυτά τα χρόνια ήταν όμορφα και συναρπαστικά. Αλλά πάντα είχα αυτή την αίσθηση της προσωρινότητας, ότι δεν θα πέρναγα όλη μου τη ζωή εκεί. Ήξερα ότι η Μάλαγα ήταν εκεί, η γενέτειρά μου. Δεν ήταν γραφτό να βρίσκομαι στο Μαλιμπού, αλλά στη Μάλαγα» δήλωσε.
Μετά το έμφραγμα και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, κατά τη διάρκεια της οποίας τοποθετήθηκαν τρία στεντ, ο ηθοποιός συνειδητοποίησε ακόμη πιο έντονα ότι έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ζούσε, αλλά και τον τόπο στον οποίο είχε επιλέξει να κατοικεί.
Ο ίδιος χαρακτήρισε μάλιστα το έμφραγμα ως μια εμπειρία που, παρά τη σοβαρότητά της, άλλαξε προς το καλύτερο τη ζωή του, καθώς τον έκανε να δει διαφορετικά την πραγματικότητα και να επικεντρωθεί περισσότερο στο παρόν. Όπως είπε: «Ήταν το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ στη ζωή μου. Ήταν σαν κάποιος να μου έβαλε γυαλιά για να μπορέσω να δω την πραγματικότητα που δεν έβλεπα πριν. Ανησυχούσα υπερβολικά για ανόητα πράγματα. Μερικές φορές ξεχνάμε ότι πρόκειται να πεθάνουμε. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει τώρα είναι η εμπειρία του να ζεις».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2017 στάθηκε αφορμή για τον ηθοποιό να επανεξετάσει τη ζωή του και να επιστρέψει στη γενέτειρά του, τη Μάλαγα. Ο Μπαντέρας μετακόμισε στο Χόλιγουντ το 1995, μετά τον έρωτά του με την πρώην σύζυγό του, Μέλανι Γκρίφιθ, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα της ρομαντικής κωμωδίας «Two Much». Στις ΗΠΑ η καριέρα του απογειώθηκε, με πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «Desperado» και «The Mask of Zorro», αλλά και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην «Evita».
Σε συνέντευξή του στο People, ο ηθοποιός εξήγησε ότι, παρά την επιτυχία που γνώρισε στην Αμερική, είχε πάντα την αίσθηση πως η παραμονή του εκεί θα ήταν προσωρινή και πως κάποια στιγμή θα επέστρεφε στην πατρίδα του. « Αυτά τα χρόνια ήταν όμορφα και συναρπαστικά. Αλλά πάντα είχα αυτή την αίσθηση της προσωρινότητας, ότι δεν θα πέρναγα όλη μου τη ζωή εκεί. Ήξερα ότι η Μάλαγα ήταν εκεί, η γενέτειρά μου. Δεν ήταν γραφτό να βρίσκομαι στο Μαλιμπού, αλλά στη Μάλαγα» δήλωσε.
Spanish actor Antonio Banderas says he ‘always’ knew he would eventually leave Hollywood to return to his home country: ‘It was not going to last my whole life.’ https://t.co/V262YCyzi5— Entertainment Weekly (@EW) August 7, 2026
Ο ίδιος χαρακτήρισε μάλιστα το έμφραγμα ως μια εμπειρία που, παρά τη σοβαρότητά της, άλλαξε προς το καλύτερο τη ζωή του, καθώς τον έκανε να δει διαφορετικά την πραγματικότητα και να επικεντρωθεί περισσότερο στο παρόν. Όπως είπε: «Ήταν το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ στη ζωή μου. Ήταν σαν κάποιος να μου έβαλε γυαλιά για να μπορέσω να δω την πραγματικότητα που δεν έβλεπα πριν. Ανησυχούσα υπερβολικά για ανόητα πράγματα. Μερικές φορές ξεχνάμε ότι πρόκειται να πεθάνουμε. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει τώρα είναι η εμπειρία του να ζεις».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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