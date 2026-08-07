«Πόλεμος» Σάντσεθ - Μελόνι λόγω της Θέουτα: Η Ισπανία επιβάλλει και αυτή ελέγχους στα σύνορα σε πτήσεις και πλοία από Ιταλία

Η απόφαση της Ρώμης την περασμένη εβδομάδα αν αναστείλει την ισχύ της Συνθήκης Σένγκεν για τις αφίξεις από την Ισπανία, άρα να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, εκνεύρισε τη Μαδρίτη - Ως τις 15 Αυγούστου τα μέτρα της Ρώμης, ως τις 7 Σεπτεμβρίου αυτά της Μαδρίτης





Η απόφαση της Ρώμης την περασμένη εβδομάδα αν αναστείλει την ισχύ της Συνθήκης Σένγκεν για τις αφίξεις από την Ισπανία, άρα να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, εκνεύρισε τη Μαδρίτη.







Μέσα σε δύο ημέρες, την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή, πέρασαν στο ισπανικό έδαφος της Θέουτα περίπου 78.000 μετανάστες, Μαροκινοί αλλά και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Στην συντριπτική τους πλειονότητα έχουν απομακρυνθεί από τη Θέουτα, αλλά σχεδόν 1.400 ανήλικοι, μερικοί από τους οποίους «πολύ μικρά αγόρια και κορίτσια», παραμένουν ακόμη στη Θέουτα. Περίπου 100 έχασαν τη ζωή τους.



Η Ισπανία έδωσε σήμερα διορία ως την Κυριακή 9 Αυγούστου και πρόσθεσε ότι θα λάβει «αναλογικά μέτρα» (τα οποία δεν διευκρίνισε ποια είναι) εάν η Ιταλία δεν ανακαλέσει την απόφασή της.







Αργά το βράδυ, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας, για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη.



Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, «λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης» που αντιμετωπίζει η Ιταλία.



Κλείσιμο θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.



Ερωτήματα που ζητούν απάντηση Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα νέο χαμηλό σημείο στις σχέσεις μεταξύ του Ισπανού πρωθυπουργού



Αλλά παραμένει και αναπάντητο το ερώτημα: Γιατί δεκάδες χιλιάδες μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν στη Θέουτα;



Ο Ευρωπαίος επίτροπος για τη Μετανάστευση, Μάγκνους Μπρούνερ, υπαινίχθηκε ότι ευθύνονται εγκληματικά δίκτυα που διαδίδουν παραπληροφόρηση, μια θέση με την οποία συμφωνεί η ισπανική κυβέρνηση. Οι διαβάσεις έλαβαν χώρα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που συλλαμβάνονται εν πλω ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν αμέσως στο Μαρόκο.



Ακόμη και αν η κρίση στη Θέουτα μοιάζει -πιθανόν μόνο για την ώρα- μοιάζει να εκτονώνεται, η Ισπανία και η Ιταλία διατηρούν υψηλούς τους τόνους με εκατέρωθεν απειλές για αντίποινα.Η απόφαση της Ρώμης την περασμένη εβδομάδα αν αναστείλει την ισχύ της Συνθήκης Σένγκεν για τις αφίξεις από την Ισπανία, άρα να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, εκνεύρισε τη Μαδρίτη.Σήμερα, Παρασκευή, η Ισπανία απείλησε την Ιταλία με την επιβολή αντιποίνων αν δεν αρθούν άμεσα οι συνοριακοί έλεγχοι.Μέσα σε δύο ημέρες, την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή, πέρασαν στο ισπανικό έδαφος της Θέουτα περίπου 78.000 μετανάστες, Μαροκινοί αλλά και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Στην συντριπτική τους πλειονότητα έχουν απομακρυνθεί από τη Θέουτα, αλλά σχεδόν 1.400 ανήλικοι, μερικοί από τους οποίους «πολύ μικρά αγόρια και κορίτσια», παραμένουν ακόμη στη Θέουτα. Περίπου 100 έχασαν τη ζωή τους.Η Ισπανία έδωσε σήμερα διορία ως την Κυριακή 9 Αυγούστου και πρόσθεσε ότιεάν η Ιταλία δεν ανακαλέσει την απόφασή της.Η απάντηση της Ισπανίας ήλθε άμεσα: αφενός τόνισε ότι δεν δέχεται «τελεσίγραφα ή επιβολές» από τη Μαδρίτη , αφετέρου ότι τα μέτρα διατηρούνται τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία, όπως αναφέρει, η Ισπανία «αναμένει ένα νέο κύμα μετανάστευσης» στη Θέουτα. Διαμήνυσε δε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει αυτήν την απόφαση «μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας».Αργά το βράδυ,, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας, για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη.Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, «λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης» που αντιμετωπίζει η Ιταλία.Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Θα τεθούν σε ισχύ τα μεσάνυχτα απόψε, τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας) καιΣε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα νέο χαμηλό σημείο στις σχέσεις μεταξύ του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και της ομολόγου του της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι , η οποία γενικά ζητά αυστηρότερους κανόνες για τη μετανάστευση στην ΕΕ.Αλλά παραμένει και αναπάντητο το ερώτημα:Ο Ευρωπαίος επίτροπος για τη Μετανάστευση, Μάγκνους Μπρούνερ, υπαινίχθηκε ότι ευθύνονται εγκληματικά δίκτυα που διαδίδουν παραπληροφόρηση, μια θέση με την οποία συμφωνεί η ισπανική κυβέρνηση. Οι διαβάσεις έλαβαν χώρα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που συλλαμβάνονται εν πλω ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν αμέσως στο Μαρόκο.

Το Μαρόκο, από την πλευρά του, απέδωσε την ευθύνη για την κρίση στο δικαστήριο, με ανώνυμη κυβερνητική πηγή να δηλώνει σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι «το αποτρεπτικό στοιχείο του συστήματος κατέρρευσε και το φράγμα έσπασε, όχι υπό το βάρος των εγκληματιών, αλλά υπό το βάρος της απόφασης ενός δικαστή».



Ασαφές είναι και γιατί οι συνοριοφύλακες του Μαρόκου δεν προσπάθησαν να σταματήσουν τους μετανάστες.



Εν τω μεταξύ, η κρίση στη Θέουτα είχε και ευρωπαϊκή διάσταση.



Την απόφαση της Ιταλίας να αναστείλει τη συμφωνία υποστήριξε η Φινλανδία και η Δανία, ενώ η Τσεχική Δημοκρατία ζήτησε την προσωρινή αναστολή της ιδιότητας μέλους της Ισπανίας.



Η Ρώμη τόνισε μεν ότι οι Ισπανοί πολίτες εξαιρούνται από πρόσθετους ελέγχους κατά την άφιξή τους στην Ιταλία, καθώς τα επιπλέον αυτά μέτρα αφορούν μόνο τους μη κατοίκους της ΕΕ, ωστόσο η El País ανέφερε ότι σε αρκετούς σταθμούς άφιξης παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες μεγάλες ουρές και χρόνοι αναμονής, με τους επιβάτες που έφταναν από την Ισπανία να κατευθύνονται σε ειδική ουρά για ελέγχους.