Η φωτογραφία της 61χρονης Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ με μπικίνι
Η φωτογραφία της 61χρονης Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ με μπικίνι
Δείτε το στιγμιότυπο που δημοσίευσε η ηθοποιός στα social media
Ένα στιγμιότυπό της από την παραλία μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ μέσα από τα social media.
Η 61χρονη ηθοποιός που δημοσιεύει στα social media συχνά σέξι φωτογραφίες της, ανάρτησε ένα «καλοκαιρινό» στιγμιότυπο στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Με φόντο τη θάλασσα, η Χάρλεϊ πόζαρε, χαμογελαστή, φορώντας γαλάζιο μπικίνι και λεοπάρ κιμονό.
Η φωτογραφία που δημοσίευσε
Η 61χρονη ηθοποιός που δημοσιεύει στα social media συχνά σέξι φωτογραφίες της, ανάρτησε ένα «καλοκαιρινό» στιγμιότυπο στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Με φόντο τη θάλασσα, η Χάρλεϊ πόζαρε, χαμογελαστή, φορώντας γαλάζιο μπικίνι και λεοπάρ κιμονό.
Η φωτογραφία που δημοσίευσε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα