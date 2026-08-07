Η φωτογραφία της 61χρονης Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ με μπικίνι
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Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ Μαγιό Μπικίνι

Η φωτογραφία της 61χρονης Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ με μπικίνι

Δείτε το στιγμιότυπο που δημοσίευσε η ηθοποιός στα social media 

Η φωτογραφία της 61χρονης Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ με μπικίνι
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα στιγμιότυπό της από την παραλία μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ μέσα από τα social media.

Η 61χρονη ηθοποιός που δημοσιεύει στα social media συχνά σέξι φωτογραφίες της, ανάρτησε ένα «καλοκαιρινό» στιγμιότυπο στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Με φόντο τη θάλασσα, η Χάρλεϊ πόζαρε, χαμογελαστή, φορώντας γαλάζιο μπικίνι και λεοπάρ κιμονό.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε

10 ΣΧΟΛΙΑ

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