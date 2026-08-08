Βρέθηκε σορός σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό
ΕΛΛΑΔΑ
Λυκαβηττός Σορός

Βρέθηκε σορός σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό

Τη σορό εντόπισε αρχικά περαστικός και ειδοποίησε την αστυνομία - Πρόκειται για πτώμα σε προχωρημένη σήψη - Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής

Βρέθηκε σορός σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
103 ΣΧΟΛΙΑ
Σορός, πιθανότατα άντρα, σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε σε σπηλιά στον Λυκαβηττό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περαστικός κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε ότι κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων εντόπισε μια σορό.


Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και βρήκαν το πτώμα σε προχωρημένη σήψη μέσα σε σπηλιά ακριβώς δίπλα στο εκκλησάκι.

Προς το παρόν δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενώ στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής.

Η στιγμή που φτάνει ο ιατροδικαστής


Βίντεο από το σημείο

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Βρέθηκε σορός σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό
Βρέθηκε σορός σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό
Βρέθηκε σορός σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
103 ΣΧΟΛΙΑ

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