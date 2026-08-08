Συμπληρώθηκαν 22 χρόνια από τον θάνατο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για το «γοητευτικό λεβεντόπαιδο του ελληνικού σινεμά»
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Δημήτρης Παπαμιχαήλ Φίνος Φιλμ

Συμπληρώθηκαν 22 χρόνια από τον θάνατο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για το «γοητευτικό λεβεντόπαιδο του ελληνικού σινεμά»

Τον θυμόμαστε ως σπουδαίο ηθοποιό και έναν καλλιτέχνη που υπήρξε μαζί με την Αλίκη, αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οικογένειας της Φίνος Φιλμ, σημειώνεται

Συμπληρώθηκαν 22 χρόνια από τον θάνατο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για το «γοητευτικό λεβεντόπαιδο του ελληνικού σινεμά»
Ιωάννα Μαρίνου
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22 χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, με τη Φίνος Φιλμ να τιμά τη μνήμη του ηθοποιού μέσα από μια ανάρτηση, χαρακτηρίζοντάς τον «γοητευτικό λεβεντόπαιδο του ελληνικού σινεμά».

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου του 2004, σε ηλικία 69 ετών από καρδιακή προσβολή. Το Σάββατο, η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές του εκλιπόντος στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Όπως αναφέρεται, ξεκίνησε τη διαδρομή του στη Φίνος Φιλμ το 1957, μέσα από έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Θεία από το Σικάγο», ενώ δύο χρόνια αργότερα έπαιξε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην «Αστέρω».

Πιο αναλυτικά, αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης: «Το γοητευτικό "λεβεντόπαιδο" του ελληνικού σινεμά ξεκίνησε την κινηματογραφική του διαδρομή στη Φίνος Φιλμ το 1957 με ένα μικρό ρόλο στη "Θεία από το Σικάγο" δίπλα στη μοναδική Γεωργία Βασιλειάδου, προαναγγέλοντας την άφιξη ενός νέου μεγάλου αστέρα. Μόλις δυο χρόνια αργότερα, ο Φιλοποίμην Φίνος διέκρινε αμέσως τη δυναμική ενός ζευγαριού που έμελλε να γράψει ιστορία και ένωσε κινηματογραφικά τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην "Αστέρω" (1959). Η χημεία τους ήταν ακαριαία και την ίδια χρονιά απογειώθηκε με το "Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο", μια από τις πιο εμπορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Σήμερα, 22 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας, θυμόμαστε τον Δημήτρη, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα καλλιτέχνη που υπήρξε, μαζί με την Αλίκη, αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οικογένειας της Φίνος Φιλμ».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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