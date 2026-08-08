Η Νατάσα Εξηνταβελώνη επισκέφτηκε τη Λίλα Μπακλέση στο μαιευτήριο: Ελπίδα για τον κόσμο τούτο, οι φίλοι μου κάνουν παιδιά
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Νατάσα Εξηνταβελώνη Λίλα Μπακλέση Μαιευτήριο

Η Νατάσα Εξηνταβελώνη επισκέφτηκε τη Λίλα Μπακλέση στο μαιευτήριο: Ελπίδα για τον κόσμο τούτο, οι φίλοι μου κάνουν παιδιά

Η ηθοποιός έγινε μητέρα για πρώτη φορά

Η Νατάσα Εξηνταβελώνη επισκέφτηκε τη Λίλα Μπακλέση στο μαιευτήριο: Ελπίδα για τον κόσμο τούτο, οι φίλοι μου κάνουν παιδιά
Ιωάννα Μαρίνου
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Τη Λίλα Μπακλέση, στο μαιευτήριο όπου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, επισκέφτηκε η Νατάσα Εξηνταβελώνη.

Η ηθοποιός μοιράστηκε την Παρασκευή 7 Αυγούστου ένα κοινό στιγμιότυπό τους στα social media, με τις δύο ηθοποιούς να ποζάρουν μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου και τη Λίλα Μπακλέση να εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι.

«Ελπίδα για τον κόσμο τούτο: οι φίλοι μου κάνουν παιδιά, άρα τα καλύτερα παιδιά έρχονται» έγραψε η Νατάσα Εξηνταβελώνη πάνω στην εικόνα που κοινοποίησε, εκφράζοντας τα συναισθήματά της για τη γέννηση του γιου της φίλης και συναδέλφου της.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Νατάσα Εξηνταβελώνη επισκέφτηκε τη Λίλα Μπακλέση στο μαιευτήριο: Ελπίδα για τον κόσμο τούτο, οι φίλοι μου κάνουν παιδιά

Η ηθοποιός ανακοίνωσε τον Απρίλιο μέσα από τα social media ότι περίμενε το πρώτο της παιδί, ενώ την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο σύντροφός της, Παναγιώτης Μαρκεζίνης έκανε γνωστό ότι η ηθοποιός γέννησε.

Πιο αναλυτικά, έγραψε σε δημοσίευσή του: «Μικρέ, Κυρίως είναι σκ@τ@ εδώ. Σορι γι’ αυτο. Αξίζει ωστόσο. Αξίζει για τα λίγα. Αξίζει για τα γέλια μετά από κάποιο ξενύχτι με τους ανθρώπους που θα έρθουν στη ζωή σου. Αξίζει για εκείνες τις πρώτες μέρες ενός έρωτα που το στομάχι φτάνει στην πλάτη και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο στη Γη εκτός από εκείνη. Αξίζει για την περηφάνια που θα νιώσεις στις λίγες μάχες που θα κερδίσεις. Αξίζει και για όταν ο λαός πάρει την εξουσία αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε γι' αυτά».

Στα όποια αδιέξοδα, μη σκας πολύ. Πεπατημένη δεν υπάρχει. Εγώ είμαι περίπου στη μέση και δεν έχω βγάλει άκρη. Και κανείς δηλαδή, απλώς πολλοί αρέσκονται να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά. Στα πολλά λάθη που θα κάνω μην είσαι αυστηρός. Δεν το έχω ξανακάνει. Όσο μπορώ κι όσο έχω, θα το δώσω. Το υπόσχομαι! Αν δεν σου φτάνει, θα φταίει η μάνα σου που σε έκανε κακομαθημένο, αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά. Καλές θάλασσες νέε Μεγανησιώτη. Κάπου εκεί θα είμαι και θα σε χαζεύω».

Η Νατάσα Εξηνταβελώνη επισκέφτηκε τη Λίλα Μπακλέση στο μαιευτήριο: Ελπίδα για τον κόσμο τούτο, οι φίλοι μου κάνουν παιδιά
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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