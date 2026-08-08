Ένας άλλος Τζον Γκούντμαν: H νέα φωτογραφία στα 74 του στην οποία φαίνεται ακόμα πιο αδυνατισμένος

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Από τα 180 κιλά στη μεγάλη αλλαγή

Μια νέα φωτογραφία τουπροκάλεσε έκπληξη στους θαυμαστές του, καθώς ο 74χρονος ηθοποιός εμφανίζεται εντυπωσιακά αδυνατισμένος, έχοντας καταφέρει να χάσει περίπου 90 κιλά σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.Τη φωτογραφία δημοσίευσε στο Instagram ο ηθοποιός Ντέιβιντ ΝτεΛουίζ, γνωστός από τη σειρά «Wizards of Waverly Place», ο οποίος συνάντησε τον Γκούντμαν σε σούπερ μάρκετ και φωτογραφήθηκε μαζί του.«Ήταν τα παιδικά μου χρόνια! Θρύλος!», έγραψε μεταξύ άλλων ο ΝτεΛουίζ στη λεζάντα της φωτογραφίας.Η εμφάνιση του Γκούντμαν δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των social media, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι δυσκολεύτηκαν αρχικά να τον αναγνωρίσουν.Πολλοί θυμήθηκαν ορισμένους από τους χαρακτηριστικότερους ρόλους της μακράς καριέρας του, από τη σειρά «Roseanne» και την ταινία «The Flintstones» μέχρι το «Raising Arizona» και το «The Big Lebowski», χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο» της αμερικανικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου.Η μεταμόρφωση του Τζον Γκούντμαν δεν συνέβη από τη μία ημέρα στην άλλη. Στα βαρύτερα χρόνια της ζωής του, ο ηθοποιός είχε φτάσει να ζυγίζει πάνω από 180 κιλά.Το 2007 αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής του. Σταμάτησε να πίνει αλκοόλ, άρχισε να συνεργάζεται με προσωπικό γυμναστή, περιόρισε τη ζάχαρη και στράφηκε σε ένα διατροφικό μοντέλο που βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή.«Ήθελα να ζήσω καλύτερα», είχε δηλώσει το 2010 στο People, περιγράφοντας την απόφασή του να αλλάξει τις καθημερινές του συνήθειες.Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά και για τις αποτυχημένες προσπάθειες που είχαν προηγηθεί. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του το 2016, στο παρελθόν έχανε γρήγορα πολλά κιλά, αλλά στη συνέχεια επέστρεφε στις παλιές συνήθειες και τα έπαιρνε ξανά.Αυτή τη φορά επέλεξε διαφορετική προσέγγιση. «Ήθελα να το κάνω αργά, να κινούμαι, να γυμνάζομαι», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι όσο μεγάλωνε συνειδητοποιούσε πως δεν μπορούσε πλέον να έχει καθιστική ζωή.