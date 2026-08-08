Ένας άλλος Τζον Γκούντμαν: H νέα φωτογραφία στα 74 του στην οποία φαίνεται ακόμα πιο αδυνατισμένος
Ένας άλλος Τζον Γκούντμαν: H νέα φωτογραφία στα 74 του στην οποία φαίνεται ακόμα πιο αδυνατισμένος
Ο πρωταγωνιστής των «Roseanne» και «The Big Lebowski» είχε φτάσει να ζυγίζει 180 κιλά - Η αλλαγή στη ζωή του που ξεκίνησε από το 2007
Μια νέα φωτογραφία του Τζον Γκούντμαν προκάλεσε έκπληξη στους θαυμαστές του, καθώς ο 74χρονος ηθοποιός εμφανίζεται εντυπωσιακά αδυνατισμένος, έχοντας καταφέρει να χάσει περίπου 90 κιλά σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.
Τη φωτογραφία δημοσίευσε στο Instagram ο ηθοποιός Ντέιβιντ ΝτεΛουίζ, γνωστός από τη σειρά «Wizards of Waverly Place», ο οποίος συνάντησε τον Γκούντμαν σε σούπερ μάρκετ και φωτογραφήθηκε μαζί του.
«Ήταν τα παιδικά μου χρόνια! Θρύλος!», έγραψε μεταξύ άλλων ο ΝτεΛουίζ στη λεζάντα της φωτογραφίας.
Η εμφάνιση του Γκούντμαν δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των social media, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι δυσκολεύτηκαν αρχικά να τον αναγνωρίσουν.
Πολλοί θυμήθηκαν ορισμένους από τους χαρακτηριστικότερους ρόλους της μακράς καριέρας του, από τη σειρά «Roseanne» και την ταινία «The Flintstones» μέχρι το «Raising Arizona» και το «The Big Lebowski», χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο» της αμερικανικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου.
Το 2007 αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής του. Σταμάτησε να πίνει αλκοόλ, άρχισε να συνεργάζεται με προσωπικό γυμναστή, περιόρισε τη ζάχαρη και στράφηκε σε ένα διατροφικό μοντέλο που βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή.
«Ήθελα να ζήσω καλύτερα», είχε δηλώσει το 2010 στο People, περιγράφοντας την απόφασή του να αλλάξει τις καθημερινές του συνήθειες.
Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά και για τις αποτυχημένες προσπάθειες που είχαν προηγηθεί. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του το 2016, στο παρελθόν έχανε γρήγορα πολλά κιλά, αλλά στη συνέχεια επέστρεφε στις παλιές συνήθειες και τα έπαιρνε ξανά.
Αυτή τη φορά επέλεξε διαφορετική προσέγγιση. «Ήθελα να το κάνω αργά, να κινούμαι, να γυμνάζομαι», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι όσο μεγάλωνε συνειδητοποιούσε πως δεν μπορούσε πλέον να έχει καθιστική ζωή.
Τη φωτογραφία δημοσίευσε στο Instagram ο ηθοποιός Ντέιβιντ ΝτεΛουίζ, γνωστός από τη σειρά «Wizards of Waverly Place», ο οποίος συνάντησε τον Γκούντμαν σε σούπερ μάρκετ και φωτογραφήθηκε μαζί του.
«Ήταν τα παιδικά μου χρόνια! Θρύλος!», έγραψε μεταξύ άλλων ο ΝτεΛουίζ στη λεζάντα της φωτογραφίας.
Η εμφάνιση του Γκούντμαν δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των social media, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι δυσκολεύτηκαν αρχικά να τον αναγνωρίσουν.
Πολλοί θυμήθηκαν ορισμένους από τους χαρακτηριστικότερους ρόλους της μακράς καριέρας του, από τη σειρά «Roseanne» και την ταινία «The Flintstones» μέχρι το «Raising Arizona» και το «The Big Lebowski», χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο» της αμερικανικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου.
Από τα 180 κιλά στη μεγάλη αλλαγήΗ μεταμόρφωση του Τζον Γκούντμαν δεν συνέβη από τη μία ημέρα στην άλλη. Στα βαρύτερα χρόνια της ζωής του, ο ηθοποιός είχε φτάσει να ζυγίζει πάνω από 180 κιλά.
Το 2007 αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής του. Σταμάτησε να πίνει αλκοόλ, άρχισε να συνεργάζεται με προσωπικό γυμναστή, περιόρισε τη ζάχαρη και στράφηκε σε ένα διατροφικό μοντέλο που βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή.
«Ήθελα να ζήσω καλύτερα», είχε δηλώσει το 2010 στο People, περιγράφοντας την απόφασή του να αλλάξει τις καθημερινές του συνήθειες.
Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά και για τις αποτυχημένες προσπάθειες που είχαν προηγηθεί. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του το 2016, στο παρελθόν έχανε γρήγορα πολλά κιλά, αλλά στη συνέχεια επέστρεφε στις παλιές συνήθειες και τα έπαιρνε ξανά.
Αυτή τη φορά επέλεξε διαφορετική προσέγγιση. «Ήθελα να το κάνω αργά, να κινούμαι, να γυμνάζομαι», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι όσο μεγάλωνε συνειδητοποιούσε πως δεν μπορούσε πλέον να έχει καθιστική ζωή.
Διατήρησε την απώλεια των 90 κιλώνΗ πανδημία του κορωνοϊού αποτέλεσε μία ακόμη δοκιμασία. Ο Γκούντμαν παραδέχθηκε το 2023 στο Rolling Stone ότι εκείνη την περίοδο είχε γίνει «τεμπέλης» και είχε αφήσει στην άκρη αρκετές από τις καλές συνήθειές του.
Παρά την προσωρινή χαλάρωση, κατάφερε να διατηρήσει σε βάθος χρόνου την εντυπωσιακή απώλεια των 91 κιλών.
Ο 74χρονος ηθοποιός παραμένει παράλληλα ενεργός επαγγελματικά. Μετά την ολοκλήρωση των επτά σεζόν του «The Conners» το 2025, συνέχισε τη δουλειά του στον κινηματογράφο και αναμένεται να εμφανιστεί στη νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, «Digger», δίπλα στον Τομ Κρουζ.
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