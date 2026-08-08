Θρήνος για τον Μέσι: Πέθανε στα 68 του χρόνια ο πατέρας του, Χόρχε - Υπήρξε ο μέντορας και ατζέντης του μέχρι την τελευταία στιγμή

Ο Χόρχε Μέσι είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από σοβαρά προβλήματα υγείας





Την είδηση επιβεβαίωσε η «Ole», το σημαντικότερο αθλητικό ΜΜΕ της Αργεντινής, και η εξέλιξη φυσικά έχει σκορπίσει συγκίνηση σε όλη τη χώρα.



Falleció Jorge Messi 🕊️



A los 68 años y luego de pelear durante un largo tiempo contra una dura enfermedad



Mucha fuerza para toda la familia



Q.E.P.D. pic.twitter.com/mMcJziHiSx — Diario Olé (@DiarioOle) August 8, 2026 Ο Χόρχε Μέσι ήταν καθοδηγητής, σύμβουλος και ουσιαστικά ατζέντης του Λιονέλ Μέσι. Τον είχε ακολουθήσει σε όλη του την πορεία και την καριέρα.



Ακόμα δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ή τοποθέτηση από την οικογένεια.



Mucha fuerza, Pulga 🙏 pic.twitter.com/pENMKTQKEf — Diario Olé (@DiarioOle) August 8, 2026 Η απουσία από το Μουντιάλ



Ο Χόρχε Μέσι δεν είχε ταξιδέψει για να δει τον Λιονέλ και την Εθνική Αργεντινής στο πρόσφατο Μουντιάλ. Υπήρξαν πολλές αναφορές για την υγεία του, με αποτέλεσμα η οικογένεια να βγάλει ανακοίνωση.



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Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αναφορές, τις φήμες και τις εικασίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, η οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία για την έλλειψη ευαισθησίας.



Θα επιθυμούσαμε να γίνουν σεβαστά η ιδιωτικότητα, το απόρρητο και ο προσωπικός χώρος του Χόρχε, καθώς και ολόκληρης της οικογένειάς του, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας» ανέφεραν μεταξύ άλλων.



Η υπογραφή στην χαρτοπετσέτα



Ο Χόρχε Μέσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας του Λιονέλ Μέσι. Ήταν εκείνος, που μαζί με το γιο του έφτασαν στη Βαρκελώνη και ο 13χρονος τότε από τις ακαδημίες της Νιούελς Ολντ Μπόις υπέγραψε την πρώτη του συμφωνία με την Μπαρτσελόνα.



Θρήνος για την οικογένεια του Λιονέλ Μέσι. Ο πατέρας του Χόρχε πέθανε στην πόλη του Ροσάριο στην Αργεντινή σε ηλικία 68 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια.Την είδηση επιβεβαίωσε η «Ole», το σημαντικότερο αθλητικό ΜΜΕ της Αργεντινής, και η εξέλιξη φυσικά έχει σκορπίσει συγκίνηση σε όλη τη χώρα.Ο Χόρχε Μέσι ήταν καθοδηγητής, σύμβουλος και ουσιαστικά ατζέντης του Λιονέλ Μέσι. Τον είχε ακολουθήσει σε όλη του την πορεία και την καριέρα.Ακόμα δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ή τοποθέτηση από την οικογένεια.Ο Χόρχε Μέσι δεν είχε ταξιδέψει για να δει τον Λιονέλ και την Εθνική Αργεντινής στο πρόσφατο Μουντιάλ. Υπήρξαν πολλές αναφορές για την υγεία του, με αποτέλεσμα η οικογένεια να βγάλει ανακοίνωση.«Η οικογένεια Μέσι επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι ο Χόρχε Μέσι αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή προβλήματα υγείας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και αναρρώνει ικανοποιητικά.Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αναφορές, τις φήμες και τις εικασίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, η οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία για την έλλειψη ευαισθησίας.Θα επιθυμούσαμε να γίνουν σεβαστά η ιδιωτικότητα, το απόρρητο και ο προσωπικός χώρος του Χόρχε, καθώς και ολόκληρης της οικογένειάς του, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας» ανέφεραν μεταξύ άλλων.Ο Χόρχε Μέσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας του Λιονέλ Μέσι. Ήταν εκείνος, που μαζί με το γιο του έφτασαν στη Βαρκελώνη και ο 13χρονος τότε από τις ακαδημίες της Νιούελς Ολντ Μπόις υπέγραψε την πρώτη του συμφωνία με την Μπαρτσελόνα.

Έχει μείνει στην ιστορία και συζητιέται ακόμα πως ο Χόρχε Μέσι και ο τότε αθλητικός διευθυντής των Καταλανών, Κάρλες Ρέξας υπέγραψαν εκείνη τη συμφωνία στις 14 Δεκεμβρίου 2000 σε μια χαρτοπετσέτα στο τένις κλαμπ «Πομπηία».



Ποιος ήταν ο Χόρχε Μέσι



Ο Χόρχε Οράσιο Μέσι γεννήθηκε το 1958 στο Ροσάριο της Αργεντινής. Προερχόταν από εργατική οικογένεια και πριν η ζωή της οικογένειας αλλάξει εξαιτίας της ποδοσφαιρικής εξέλιξης του Λιονέλ, εργαζόταν σε μεταλλουργική/χαλυβουργική βιομηχανία, όπου είχε φτάσει σε θέση επόπτη. Ο ίδιος ο Λιονέλ έχει περιγράψει την οικογένειά του ως εργατική και τη ζωή τους στο Ροσάριο ως σχετικά απλή.



Ήταν παντρεμένος με τη Σέλια Κουτσιτίνι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Ροντρίγκο, τον Ματίας, τον Λιονέλ και τη Μαρία Σολ.



Πριν αναλάβει τον Λιονέλ, ο Χόρχε Μέσι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία ως ατζέντης. Έμαθε όμως σταδιακά τον χώρο και έγινε ο άνθρωπος που χειριζόταν τις σημαντικότερες επαγγελματικές υποθέσεις του γιου του. Σύμφωνα με βιογραφικές πηγές, λειτουργούσε ως εκπρόσωπός του ήδη από την εφηβεία του Λιονέλ.



Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο του «Messi clan»: συμβόλαια, διαπραγματεύσεις, εμπορικές συμφωνίες και σημαντικές αποφάσεις της καριέρας του Λιονέλ περνούσαν σε μεγάλο βαθμό από εκείνον.



Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και όταν ο Μέσι είχε γίνει παγκόσμιο brand εκατοντάδων εκατομμυρίων, η σχέση τους παρέμενε ασυνήθιστα στενή: ο Λιονέλ είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον πατέρα του και δεν τον αντικατέστησε με κάποιον από τους πανίσχυρους διεθνείς ατζέντηδες.



Το τελευταίο διάστημα υπήρχε έντονη ανησυχία για την υγεία του Χόρχε Μέσι. Το ζήτημα είχε συνδεθεί και με τη μεγάλη συναισθηματική φόρτιση του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ.