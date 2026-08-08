Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφήθηκε μέσα σε σκάφος: Μεσοπέλαγα αρμενίζω, έγραψε
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφήθηκε μέσα σε σκάφος: Μεσοπέλαγα αρμενίζω, έγραψε
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε δύο στιγμιότυπά του από τη θάλασσα
Μέσα σε σκάφος εμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media.
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, δύο εικόνες του από τη θάλασσα. «Μεσοπέλαγα αρμενίζω» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, περιγράφοντας τη στιγμή, μέσα από το τραγούδι «Αποχαιρετισμός» που κυκλοφόρησε το 1977 και έχει συνδεθεί με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, δύο εικόνες του από τη θάλασσα. «Μεσοπέλαγα αρμενίζω» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, περιγράφοντας τη στιγμή, μέσα από το τραγούδι «Αποχαιρετισμός» που κυκλοφόρησε το 1977 και έχει συνδεθεί με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.
Δείτε την ανάρτησή του
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