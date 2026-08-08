Καρέ-καρέ η ανάλυση του τροχαίου στις Σέρρες με νεκρούς μητέρα και γιο: Τι λέει πραγματογνώμονας στο protothema
Καρέ-καρέ η ανάλυση του τροχαίου στις Σέρρες με νεκρούς μητέρα και γιο: Τι λέει πραγματογνώμονας στο protothema
Θρήνος για την 43χρονη και τον 21χρονο που βρήκαν τραγικό θάνατο πηγαίνοντας στη δουλειά τους – Ο ειδικός αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων Γεώργιος Καρύδας αναλύει τις συνθήκες της φονικής σύγκρουσης
Βαρύ είναι το πένθος στην Παλαιοκώμη Σερρών μετά το τραγικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε μια 46χρονη μητέρα και τον 21χρονο γιο της, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Παρασκευής (8/8) στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης.
Η 46χρονη και ο 21χρονος γιος της, με καταγωγή από την Αλβανία και μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιοκώμης, εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση, με έδρα την Παραλία Οφρυνίου. Το πρωί της Παρασκευής είχαν ξεκινήσει για την εργασία τους, όταν, περίπου στις 07:30, σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.
Το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η μητέρα και ο γιος της που ήταν και ο οδηγός του ΙΧ να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους. Από την άλλη, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
«Το ΙΧΕ, από ό,τι φαίνεται, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, αρκετά υψηλότερη από τα επιτρεπόμενα όρια της συγκεκριμένης οδού. Το ελαφρύ φορτηγό κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κατεύθυνσής του», αναφέρει αρχικά ο κ. Καρύδας. Και συνεχίζει: «Από το βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο οδηγός του ΙΧΕ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και αναπόφευκτα συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό».
Όσον αφορά τους παράγοντες που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου, ο κ. Καρύδας επισημαίνει:
Η 46χρονη και ο 21χρονος γιος της, με καταγωγή από την Αλβανία και μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιοκώμης, εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση, με έδρα την Παραλία Οφρυνίου. Το πρωί της Παρασκευής είχαν ξεκινήσει για την εργασία τους, όταν, περίπου στις 07:30, σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.
Το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η μητέρα και ο γιος της που ήταν και ο οδηγός του ΙΧ να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους. Από την άλλη, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίοΚρίσιμο για την έρευνα θεωρείται το υλικό που έχει καταγράψει η κάμερα του φορτηγού, καθώς αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές πριν από τη φονική πρόσκρουση. Οι εικόνες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην πορεία του ΙΧ και στην εξέλιξη των γεγονότων που οδήγησαν στη μετωπική σύγκρουση.
Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τη σύγκρουσηΤην ίδια ώρα, νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα έδωσε σήμερα ο Γεώργιος Καρύδας, πραγματογνώμονας και ειδικός αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων με έδρα τις Σέρρες μιλώντας στο protothema.gr.
«Το ΙΧΕ, από ό,τι φαίνεται, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, αρκετά υψηλότερη από τα επιτρεπόμενα όρια της συγκεκριμένης οδού. Το ελαφρύ φορτηγό κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κατεύθυνσής του», αναφέρει αρχικά ο κ. Καρύδας. Και συνεχίζει: «Από το βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο οδηγός του ΙΧΕ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και αναπόφευκτα συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό».
Όσον αφορά τους παράγοντες που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου, ο κ. Καρύδας επισημαίνει:
«Κύρια αιτία απώλειας ελέγχου του οχήματος είναι η υψηλή ταχύτητα, η οποία σε συνδυασμό με τη μορφή της οδού στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι τοξοειδής, και λόγω του φαινομένου της φυγόκεντρου δύναμης, το όχημα ακολούθησε πορεία που το ώθησε προς τα έξω και συγκεκριμένα στο αντίθετο ρεύμα κατεύθυνσης, με αποτέλεσμα την πρόκληση του τραγικού δυστυχήματος».
Οι έρευνες της Τροχαίας συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι παράμετροι του δυστυχήματος.
Μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθοςΗ είδηση του διπλού θανάτου έχει συγκλονίσει και την τοπική κοινωνία της Παλαιοκώμης, όπου η οικογένεια ζούσε και δραστηριοποιούνταν. Άνθρωποι που τους γνώριζαν μιλούν για δύο ανθρώπους που έφυγαν νωρίς το πρωί για το μεροκάματο, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι λίγη ώρα αργότερα η καθημερινότητά τους θα είχε μετατραπεί σε μια ανείπωτη τραγωδία.
Ο πατέρας και η κόρη της οικογένειας καλούνται πλέον να διαχειριστούν την απώλεια δύο αγαπημένων τους προσώπων, την ώρα που η Παλαιοκώμη παραμένει συγκλονισμένη από την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας.
«Έχασα και τη γυναίκα και το παιδί μου. Πήγαιναν για δουλειά, δεν ξέρω τι έγινε, τα έχασα όλα», δήλωνε χθες ο σύζυγος της 43χρονης και πατέρας του 21χρονου που έχασαν τη ζωή τους.
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