Ανελέητο τρολάρισμα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ που έβρασε μακαρόνια με θαλασσινό νερό: «Μήπως τα καύσιμα του σκάφους είναι το μυστικό συστατικό;» του γράφουν

Μπρούκλιν Μπέκαμ μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε, δείχνοντας μία συνταγή για μακαρόνια, βράζοντάς τα με θαλασσινό νερό.

Η επιλογή του, ωστόσο, δεν έπεισε τους ακολούθους του, οι οποίοι εξέφρασαν την απορία τους για την καταλληλότητα του νερού, ιδιαίτερα επειδή αυτό συλλέχθηκε από το πίσω μέρος του σκάφους.

«Δεν είναι βρόμικο το θαλασσινό νερό;» σχολίασε κάποιος, ενώ ένας άλλος

αστειεύτηκε: «Μήπως τα καύσιμα του σκάφους είναι το μυστικό συστατικό;»

Την ίδια στιγμή, ένα άλλο πρόσωπο έγραψε με χιούμορ: «Νερό για τα μακαρόνια με μια δόση καμένου καυσίμου από το σκάφος, παρακαλώ, κύριε».

Τα σχόλια συνεχίστηκαν στο ίδιο ύφος, με κάποιον να σημειώνει: «Αύριο θα είναι τοστ». Άλλος ακόλουθος

ζήτησε από τον Μπρούκλιν να παρουσιάσει την επόμενη μαγειρική του δημιουργία, γράφοντας: «Μπορείς να μου δείξεις πώς να φτιάχνω τοστ με τυρί;».



Κάποιος άλλος αμφισβήτησε ευθέως την επιλογή του νερού, γράφοντας: «Όχι, δεν βάζεις θαλασσινό νερό». Ένας ακόμη σχολίασε σκωπτικά την εικόνα, γράφοντας: «Δεν ήξερα ότι τα γιοτ είχαν υπηρεσία self-service». Παράλληλα, κάποιος αναρωτήθηκε: «Χμ... τα πόδια του δεν ήταν μέσα σε αυτό το νερό;», ενώ άλλος εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή του για την επιλογή του θαλασσινού νερού: «Είναι σοβαρός με αυτό το νερό;». Τα σχόλια με διάθεση χιούμορ συνεχίστηκαν με κάποιον ακόμη να γράφει: «Έχω όλα τα υλικά, εκτός από ένα σκάφος».



Πολλοί επίσης σχολιάζουν ότι αναρωτιούνται με τι πραγματικά ασχολείται ο Μπέκαμ και ποιο είναι το επάγγελμά του, ενώ δεν λείπουν και οι συγκρίσεις με τον διάσημο μπαμπά του που στην ηλικία του είχε ήδη καταφέρει εντυπωσιακά επιτεύγματα στο ποδόσφαιρο. Κάποιοι επισημαίνουν ότι τους φαίνεται αστεία η επιλογή να δείξει μία τόσο απλή μακαρονάδα, σχολιάζοντας «τέτοια πιάτα τα μαγειρεύαμε 13 ετών».