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Συνετρίβη πυροσβεστικό ελικόπτερο ενώ επιχειρούσε σε μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Γιούτα
Συνετρίβη πυροσβεστικό ελικόπτερο ενώ επιχειρούσε σε μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Γιούτα
Το ελικόπτερο επιχειρούσε κοντά στη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από κεραυνό στις 27 Ιουλίου και έχει ήδη κάψει περίπου 425.000 στρέμματα
Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Sikorsky S-64, με δύο άτομα επιβαίνοντες, συνετρίβη σε απομακρυσμένη περιοχή της κεντρικής Γιούτα, ενώ συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.
Το ελικόπτερο επιχειρούσε κοντά στη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από κεραυνό στις 27 Ιουλίου και έχει ήδη κάψει περίπου 425.000 στρέμματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 632 άτομα και επτά ελικόπτερα.
Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για την κατάσταση των δύο επιβαινόντων. Η πρόσβαση στο σημείο της συντριβής είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το έδαφος είναι δύσβατο, ενώ από την πτώση του ελικοπτέρου ξέσπασε και νέα φωτιά.
Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).
Το ελικόπτερο επιχειρούσε κοντά στη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από κεραυνό στις 27 Ιουλίου και έχει ήδη κάψει περίπου 425.000 στρέμματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 632 άτομα και επτά ελικόπτερα.
Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για την κατάσταση των δύο επιβαινόντων. Η πρόσβαση στο σημείο της συντριβής είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το έδαφος είναι δύσβατο, ενώ από την πτώση του ελικοπτέρου ξέσπασε και νέα φωτιά.
Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).
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