Συνετρίβη πυροσβεστικό ελικόπτερο ενώ επιχειρούσε σε μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Γιούτα
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Πυρκαγιά Γιούτα Συντριβή ελικοπτέρου

Συνετρίβη πυροσβεστικό ελικόπτερο ενώ επιχειρούσε σε μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Γιούτα

Το ελικόπτερο επιχειρούσε κοντά στη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από κεραυνό στις 27 Ιουλίου και έχει ήδη κάψει περίπου 425.000 στρέμματα

Συνετρίβη πυροσβεστικό ελικόπτερο ενώ επιχειρούσε σε μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Γιούτα
Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Sikorsky S-64, με δύο άτομα επιβαίνοντες, συνετρίβη σε απομακρυσμένη περιοχή της κεντρικής Γιούτα, ενώ συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.

Το ελικόπτερο επιχειρούσε κοντά στη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από κεραυνό στις 27 Ιουλίου και έχει ήδη κάψει περίπου 425.000 στρέμματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 632 άτομα και επτά ελικόπτερα.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για την κατάσταση των δύο επιβαινόντων. Η πρόσβαση στο σημείο της συντριβής είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το έδαφος είναι δύσβατο, ενώ από την πτώση του ελικοπτέρου ξέσπασε και νέα φωτιά.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης