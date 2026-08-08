Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει η σορός στον Λυκαβηττό, από πτώση ο θάνατος
ΕΛΛΑΔΑ
Λυκαβηττός Σορός

Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει η σορός στον Λυκαβηττό, από πτώση ο θάνατος

Η σορός της βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων

Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει η σορός στον Λυκαβηττό, από πτώση ο θάνατος
28 ΣΧΟΛΙΑ
Σε 57χρονη γυναίκα, η οποία είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη στις 6 Αυγούστου από την περιοχή της Κυψέλης, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε νωρίτερα σε σπηλιά στον Λυκαβηττό, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από πτώση από ύψος, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η νεκροτομή αναμένεται να δώσει πληρέστερη εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.



Η σορός, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε αρχικά από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι βρήκαν το πτώμα μέσα σε σπηλιά, σε μικρή απόσταση από το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Ακολούθησε αυτοψία από ιατροδικαστή. Η γυναίκα είχε δηλωθεί εξαφανισμένη από τον αδερφό της στις 6 Αυγούστου.



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Αρχικά, λόγω της προχωρημένης σήψης, δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν ούτε το φύλο ούτε η ταυτότητα του νεκρού, ενώ οι Αρχές εξέταζαν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.

Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει η σορός στον Λυκαβηττό, από πτώση ο θάνατος
Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει η σορός στον Λυκαβηττό, από πτώση ο θάνατος
Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει η σορός στον Λυκαβηττό, από πτώση ο θάνατος
Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει η σορός στον Λυκαβηττό, από πτώση ο θάνατος
Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει η σορός στον Λυκαβηττό, από πτώση ο θάνατος

28 ΣΧΟΛΙΑ

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