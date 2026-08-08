Ρούχα και αξεσουάρ από το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» βγαίνουν σε διαδικτυακή δημοπρασία
Ρούχα και αξεσουάρ από το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» βγαίνουν σε διαδικτυακή δημοπρασία
Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται δημιουργίες υψηλής ραπτικής και πολυτελή αξεσουάρ που εμφανίζονται στο φιλμ
Σε διαδικτυακή δημοπρασία βγαίνουν ρούχα και αξεσουάρ που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου Christie's και των κινηματογραφικών στούντιο 20th Century Studios, η δημοπρασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την πρωταγωνίστρια του φιλμ, Μέριλ Στριπ, και θα διεξαχθεί αποκλειστικά online από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2026.
Τα έσοδα θα διατεθούν στην Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ), που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, καθώς και στο Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA). Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται δημιουργίες υψηλής ραπτικής και πολυτελή αξεσουάρ που εμφανίζονται στην ταινία και έχουν φορεθεί από τους Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Σιμόν Άσλεϊ και Lady Gaga.
Μεταξύ των αντικειμένων που ξεχωρίζουν είναι ένα υπογεγραμμένο αυθεντικό ζευγάρι κόκκινες γόβες Valentino Garavani Rockstud, τις οποίες φόρεσε η Μέριλ Στριπ ως Μιράντα Πρίστλι. Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης ένα παλτό με φούντες Dries Van Noten από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, καθώς και ένα ασπρόμαυρο σακάκι Schiaparelli.
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Ανάμεσα στα υπόλοιπα κομμάτια της δημοπρασίας βρίσκονται ένα φόρεμα Gabriela Hearst Niki που φόρεσε η Αν Χάθαγουεϊ, μια χειροπέδα Elsa Peretti που έβαλε η Έμιλι Μπλαντ, αλλά και ένα μάξι φόρεμα με φτερά Bad Binch TongTong του Terrence Zhou, το οποίο φόρεσε η Lady Gaga στο μουσικό βίντεο «RUNWAY».
Στη διαδικτυακή πώληση περιλαμβάνονται ακόμη δημιουργίες των Dolce & Gabbana, Dior, Elie Saab, Vhernier και Fendi, καθώς και το κλασικό γαλαζοπράσινο πουλόβερ της J.Crew. Η συλλογή από το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» θα παρουσιαστεί και με φυσική έκθεση στον οίκο Christie's στη Νέα Υόρκη, από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου Christie's και των κινηματογραφικών στούντιο 20th Century Studios, η δημοπρασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την πρωταγωνίστρια του φιλμ, Μέριλ Στριπ, και θα διεξαχθεί αποκλειστικά online από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2026.
Τα έσοδα θα διατεθούν στην Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ), που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, καθώς και στο Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA). Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται δημιουργίες υψηλής ραπτικής και πολυτελή αξεσουάρ που εμφανίζονται στην ταινία και έχουν φορεθεί από τους Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Σιμόν Άσλεϊ και Lady Gaga.
'Devil Wears Prada 2' Costumes Being Auction for Fundraiser https://t.co/U859uNZU9c— The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 6, 2026
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Ανάμεσα στα υπόλοιπα κομμάτια της δημοπρασίας βρίσκονται ένα φόρεμα Gabriela Hearst Niki που φόρεσε η Αν Χάθαγουεϊ, μια χειροπέδα Elsa Peretti που έβαλε η Έμιλι Μπλαντ, αλλά και ένα μάξι φόρεμα με φτερά Bad Binch TongTong του Terrence Zhou, το οποίο φόρεσε η Lady Gaga στο μουσικό βίντεο «RUNWAY».
Στη διαδικτυακή πώληση περιλαμβάνονται ακόμη δημιουργίες των Dolce & Gabbana, Dior, Elie Saab, Vhernier και Fendi, καθώς και το κλασικό γαλαζοπράσινο πουλόβερ της J.Crew. Η συλλογή από το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» θα παρουσιαστεί και με φυσική έκθεση στον οίκο Christie's στη Νέα Υόρκη, από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
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