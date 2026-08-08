Συνέντευξη ποταμός του Χάντερ Μπάιντεν: Ο πατέρας μου έχει μεταστάσεις στα οστά - Έπινα 4 λίτρα βότκα τη μέρα, κάπνιζα κρακ κάθε 15 λεπτά

Αναφέρθηκε και στη χάρη που του είχε απονείμει ο πατέρας τους λέγοντας ότι «δεν ήταν καλό για τους Δημοκρατικούς, ούτε για την Αμερική» - Πολύ σοβαρή η επιδείνωση της υγείας του Τζο Μπάιντεν