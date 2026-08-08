Βίντεο: Μεθυσμένη σκότωσε νύφη λίγες ώρες μετά τον γάμο της και στο τμήμα ζητούσε κλαίγοντας τον πατέρα της
ΚΟΣΜΟΣ
Δυστύχημα Νύφη μεθυσμένη Νότια Καρολίνα ΗΠΑ

Βίντεο: Μεθυσμένη σκότωσε νύφη λίγες ώρες μετά τον γάμο της και στο τμήμα ζητούσε κλαίγοντας τον πατέρα της

«Τι έκανα; Δεν έχουν αποδείξεις, θέλω να πάω σπίτι», έλεγε στους αστυνομικούς η 34χρονη που οδηγούσε μεθυσμένη και σκότωσε την άτυχη νύφη στις ΗΠΑ

Βίντεο: Μεθυσμένη σκότωσε νύφη λίγες ώρες μετά τον γάμο της και στο τμήμα ζητούσε κλαίγοντας τον πατέρα της
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Ένα βίντεο που δεν είχε δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας έδωσε η αστυνομία, αποκαλύπτοντας τη συμπεριφορά της Τζέιμι Λι Κομορόσκι λίγη ώρα μετά το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της μια 34χρονη νύφη στις ΗΠΑ, τη νύχτα του γάμου της.

Στα πλάνα από το αστυνομικό τμήμα του Φόλι Μπιτς στη Νότια Καρολίνα, η Τζέιμι Λι Κομορόσκι εμφανίζεται να κλαίει, να διαμαρτύρεται και να ζητά επίμονα να τηλεφωνήσει στον πατέρα της, λίγη ώρα αφότου είχε προκαλέσει το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στη Σαμάνθα Χάτσινσον και τραυμάτισε σοβαρά τον σύζυγό της και δύο ακόμη ανθρώπους.



Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 28 Απριλίου 2023. Η Κομορόσκι, η οποία σήμερα είναι 27 ετών, είχε περάσει τη βραδιά πίνοντας σε μπαρ του Φόλι Μπιτς προτού μπει σε ένα αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει.

Λίγο αργότερα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν η 34χρονη νύφη, ο 36χρονος σύζυγός της Άρικ Χάτσινσον και δύο καλεσμένοι τους. Η παρέα μόλις είχε αποχωρήσει από τη γαμήλια δεξίωση.

Η Σαμάνθα Χάτσινσον σκοτώθηκε, ενώ ο σύζυγός της και οι δύο συνεπιβάτες τραυματίστηκαν.
Βίντεο: Μεθυσμένη σκότωσε νύφη λίγες ώρες μετά τον γάμο της και στο τμήμα ζητούσε κλαίγοντας τον πατέρα της
Η Τζέιμι Λι Κομορόσκι μπήκε στο νοικιασμένο Toyota Camry που οδηγούσε και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα όχημα τύπου golf cart, στο οποίο επέβαιναν η νύφη, ο γαμπρός και δύο καλεσμένοι τους, την ώρα που αποχωρούσαν από τη γαμήλια δεξίωση δίπλα στην παραλία, στις 28 Απριλίου 2023
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Τη στιγμή της σύγκρουσης η Κομορόσκι κινούνταν με περίπου 65 μίλια την ώρα (105 χλμ./ώρα) σε δρόμο όπου το όριο ήταν 25 μίλια (40 χλμ./ώρα), ενώ το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της ήταν περίπου τριπλάσιο από το νόμιμο όριο.

Βίντεο: Μεθυσμένη σκότωσε νύφη λίγες ώρες μετά τον γάμο της και στο τμήμα ζητούσε κλαίγοντας τον πατέρα της
Ο Άρικ και η Σαμάνθα Χάτσινσον περνούν ανάμεσα από αναμμένα βεγγαλικά τη νύχτα του γάμου τους

«Θέλω απλώς να τελειώσει και να πάω σπίτι»

Στο βίντεο η Κομορόσκι εμφανίζεται να κλαίει και να ζητά από τους αστυνομικούς να της επιτρέψουν να επικοινωνήσει με τον πατέρα της.

«Θέλω απλώς να τελειώσει όλο αυτό και να πάω σπίτι», ακούγεται να λέει.

Όταν ένας αστυνομικός την ενημερώνει ότι δεν μπορεί ακόμη να πραγματοποιήσει τηλεφώνημα, εκείνη αντιδρά: «Δεν μπορώ να πάρω τον πατέρα μου;».

Στη συνέχεια αμφισβητεί ακόμη και τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται υπό κράτηση. «Τι έκανα; Κανείς δεν έχει αποδείξεις για οτιδήποτε έκανα, οπότε δώστε μου το δικαίωμα να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου», ακούγεται να λέει. Κάποια στιγμή η Κομορόσκι αντιλαμβάνεται την κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στον τοίχο και αρχίζει να απευθύνεται απευθείας σε αυτή.

Λέει ότι κλαίει επειδή δεν της επιτρέπουν να επικοινωνήσει με τον πατέρα της και υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν αποδείξει τίποτα σε βάρος της. Αμέσως μετά σχολιάζει ειρωνικά τη δική της συμπεριφορά, λέγοντας: «Ω, κάνω σαν μικρό μωρό».

Καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και η Κομορόσκι δήλωσε ένοχη για σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό και ανθρωποκτονία από απερισκεψία.

Τελικά καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών για το δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής της Σαμάνθα Χάτσινσον λίγες ώρες μετά τον γάμο της.
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