Εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της η σύζυγος του Τζέντι Όσμαν στις διακοπές τους στην Τουρκία, βίντεο
SPORTS
Τζέντι Όσμαν Εμπρού Σαχίν

Εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της η σύζυγος του Τζέντι Όσμαν στις διακοπές τους στην Τουρκία, βίντεο

Η Εμπρού Σαχίν ξεχωρίζει με το εντυπωσιακό μπικίνι που επέλεξε να βάλει, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της

Εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της η σύζυγος του Τζέντι Όσμαν στις διακοπές τους στην Τουρκία, βίντεο
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Χαλαρές στιγμές περνάει το μεταγραφικό απόκτημα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, Τζέντι Όσμαν, που απολαμβάνει τις διακοπές του στο πλευρό της συζύγου του, Εμπρού Σαχίν.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου κι έχει δημοσιεύσει το τουρκικό μέσο Gazete, φαίνεται ο Όσμαν σε παραλία του Τσεσμέ να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα χαλαρώνοντας μαζί με την πανέμορφη ηθοποιό και μοντέλο, περνώντας ευχάριστα, ενώ φέτος το καλοκαίρι οι δυο τους ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η φυσική κατάσταση και των δύο, με την καλλίπυγο Σαχίν ειδικά να κλέβει τις εντυπώσεις φορώντας ένα μπικίνι που τονίζει την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

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