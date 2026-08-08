Φιλική ήττα για την Χαλ στο ντεμπούτο του Τζολάκη, 2-0 από την Άϊντραχτ
Φιλική ήττα για την Χαλ στο ντεμπούτο του Τζολάκη, 2-0 από την Άϊντραχτ
Ο Έλληνας πορτιέρε αγωνίστηκε 91 λεπτά στη φιλική αναμέτρηση που είχε διάρκεια 120
Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, με τη νέα του ομάδα, τη Χαλ.
Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας αγωνίστηκε για 91 λεπτά στη φιλική ήττα με 2-0 από την Άϊντραχτ στη Φρανκφούρτη. Το ματς είχε διάρκεια 120 λεπτά και ο Τζολάκης έγινε αλλαγή, με τον Φίλιπς να παίρνει τη θέση του στο τελευταίο μισάωρο.
Κάτι που συνηθίζεται σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια.
Ο Τζολάκης είχε μια εξαιρετική επέμβαση στο 24' σε πλασέ του Ρίτσου Ντόαν, όταν και έβγαλε τη φάση με τα πόδια.
Επόμενο ματς για τη Χαλ είναι το Σάββατο 15 Αυγούστου με τη Νις ενώ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/8). Το παιχνίδι έχει ήδη ανακοινωθεί πως είναι sold out, μια και οι οπαδοί της ομάδες έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια.
Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας αγωνίστηκε για 91 λεπτά στη φιλική ήττα με 2-0 από την Άϊντραχτ στη Φρανκφούρτη. Το ματς είχε διάρκεια 120 λεπτά και ο Τζολάκης έγινε αλλαγή, με τον Φίλιπς να παίρνει τη θέση του στο τελευταίο μισάωρο.
Κάτι που συνηθίζεται σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια.
Ο Τζολάκης είχε μια εξαιρετική επέμβαση στο 24' σε πλασέ του Ρίτσου Ντόαν, όταν και έβγαλε τη φάση με τα πόδια.
Επόμενο ματς για τη Χαλ είναι το Σάββατο 15 Αυγούστου με τη Νις ενώ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/8). Το παιχνίδι έχει ήδη ανακοινωθεί πως είναι sold out, μια και οι οπαδοί της ομάδες έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια.
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