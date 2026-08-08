Ο 16χρονος ναυαγοσώστης που έσωσε το μικρό αγόρι στην Καλιφόρνια συνάντησε τους ηθοποιούς του «νέου» Baywatch, δείτε βίντεο
Ο 16χρονος ναυαγοσώστης που έσωσε το μικρό αγόρι στην Καλιφόρνια συνάντησε τους ηθοποιούς του «νέου» Baywatch, δείτε βίντεο
Κάλεσαν τον ίδιο και την οικογένεια του στο πλατό για να του δώσουν ένα από τα εμβληματικά κόκκινα μπουφάν, που παραδοσιακά φοράνε οι ναυαγοσώστες της σειράς, για την ηρωική του πράξη στις 25 Ιουλίου
Μία ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε τον 16χρονο ήρωα ναυαγοσώστη, ο οποίος στις 25 Ιουλίου έσωσε ένα μικρό αγόρι που είχε παρασυρθεί στην περιοχή Seabright στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια. Ο νεαρός βρέθηκε την Πέμπτη (6/8) μαζί με την οικογένειά του στα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής σειράς «Baywatch» και έλαβε ένα αναμνηστικό δώρο.
Ο Ryder Williams ρίσκαρε την ίδια τη ζωή του παλεύοντας με αφρισμένα και ορμητικά κύματα της παραλίας προκειμένου να βγάλει τον 10χρονο Nathaniel Rai. Στο βίντεο που κατέγραψε ένας λουόμενος φαίνεται ο νεαρός ναυαγοσώστης να βουτάει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει το παιδί. «Τα κύματα αιφνιδίασαν αρκετούς. Δυστυχώς το αγόρι αυτό παρασύρθηκε μέσα σε λίγα λεπτά», περιέγραψε ο Σκοτ Βάντερ Ντούσεν ο οποίος κατέγραψε το βίντεο με τη δραματική διάσωση. Τον 16χρονο βοήθησαν άλλοι λουόμενοι και ένας δεύτερος ναυαγοσώστης που βούτηξαν στα νερά για να απομακρύνουν όλοι μαζί το μικρό αγόρι.
«Το “Baywatch” έχει να κάνει ακριβώς με τη γενναιότητα και την ανιδιοτέλεια που έφερε ο Ryder στην παραλία της Σάντα Κρουζ», υπογράμμισε ο εκτελεστικός παραγωγός και showrunner, Matt Nix, στο Variety, ενώ πρόσθεσε πως «είναι τιμή μας να έχουμε έναν πραγματικό ήρωα μαζί μας στο πλατό».
Μία άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Baywatch στο Instagram ξεχώρισε, καθώς απεικονίζονται οι ηθοποιοί της σειράς να ποζάρουν με τον 16χρονο, ο οποίος φοράει το χαρακτηριστικό κόκκινο μπουφάν που του δώρισαν.
Ο ναυαγοσώστης και συνδημιουργός της αρχικής τηλεοπτικής σειράς «Baywatch», Greg Bonann, δήλωσε ότι η σειρά «πάντα τιμούσε τους πραγματικούς άνδρες και γυναίκες που αφιερώνουν τον εαυτό τους στην προστασία της ζωής των άλλων. Ο 16χρονος νεοσύλλεκτος ναυαγοσώστης Ράιντερ Γουίλιαμς μόλις υπενθύμισε σε όλους μας γιατί αυτή η αποστολή έχει σημασία», τόνισε.
Ο Ryder Williams ρίσκαρε την ίδια τη ζωή του παλεύοντας με αφρισμένα και ορμητικά κύματα της παραλίας προκειμένου να βγάλει τον 10χρονο Nathaniel Rai. Στο βίντεο που κατέγραψε ένας λουόμενος φαίνεται ο νεαρός ναυαγοσώστης να βουτάει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει το παιδί. «Τα κύματα αιφνιδίασαν αρκετούς. Δυστυχώς το αγόρι αυτό παρασύρθηκε μέσα σε λίγα λεπτά», περιέγραψε ο Σκοτ Βάντερ Ντούσεν ο οποίος κατέγραψε το βίντεο με τη δραματική διάσωση. Τον 16χρονο βοήθησαν άλλοι λουόμενοι και ένας δεύτερος ναυαγοσώστης που βούτηξαν στα νερά για να απομακρύνουν όλοι μαζί το μικρό αγόρι.
One of the most incredible lifeguard rescues you will ever see. pic.twitter.com/Uo9Y7uUTRS— Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026
«Υποδοχή ήρωα, ευχαριστούμε που μας υπενθύμισες τι συμβολίζει πραγματικά η κόκκινη στολή»Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό Instagram της σειράς φαίνεται ο ηθοποιός Stephen Amell να επαινεί τον Ryder για την «εξαιρετική γενναιότητά» του. Στη συνέχεια, έδωσε στον 16χρονο ένα από τα δικά του εμβληματικά κόκκινα μπουφάν του πληρώματος του «Baywatch», τα οποία φορούν οι ναυαγοσώστες της σειράς. Τότε όλη η αίθουσα χειροκρότησε και ζητοκραύγαζε για τον νεαρό ναυαγοσώστη. «Υποδοχή ήρωα! Στον ναυαγοσώστη Ράιντερ Γουίλιαμς, ευχαριστούμε που μας υπενθύμισες τι συμβολίζει πραγματικά η κόκκινη στολή», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης. Μάλιστα, ο ηθοποιός είπε στον Ryder πως είναι ευπρόσδεκτος να επισκεφθεί το πλατό οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί για να «τους δείξει πώς γίνονται τα πράγματα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Το “Baywatch” έχει να κάνει ακριβώς με τη γενναιότητα και την ανιδιοτέλεια που έφερε ο Ryder στην παραλία της Σάντα Κρουζ», υπογράμμισε ο εκτελεστικός παραγωγός και showrunner, Matt Nix, στο Variety, ενώ πρόσθεσε πως «είναι τιμή μας να έχουμε έναν πραγματικό ήρωα μαζί μας στο πλατό».
Μία άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Baywatch στο Instagram ξεχώρισε, καθώς απεικονίζονται οι ηθοποιοί της σειράς να ποζάρουν με τον 16χρονο, ο οποίος φοράει το χαρακτηριστικό κόκκινο μπουφάν που του δώρισαν.
Ο ναυαγοσώστης και συνδημιουργός της αρχικής τηλεοπτικής σειράς «Baywatch», Greg Bonann, δήλωσε ότι η σειρά «πάντα τιμούσε τους πραγματικούς άνδρες και γυναίκες που αφιερώνουν τον εαυτό τους στην προστασία της ζωής των άλλων. Ο 16χρονος νεοσύλλεκτος ναυαγοσώστης Ράιντερ Γουίλιαμς μόλις υπενθύμισε σε όλους μας γιατί αυτή η αποστολή έχει σημασία», τόνισε.
«Είναι υπέροχο να βγαίνω και να βοηθάω ανθρώπους κάθε μέρα»Παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες, ο 16χρονος Williams επισήμανε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δικαίωσε την επιλογή του να γίνει ναυαγοσώστης. «Η εμπειρία ήταν καταπληκτική. Είναι υπέροχο να βγαίνω και να βοηθάω ανθρώπους κάθε μέρα. Έχω μάθει πάρα πολλά για την παραλία, για το πώς να βοηθάω τους ανθρώπους και για το τι χρειάζεται για να γίνει κανείς ναυαγοσώστης».
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