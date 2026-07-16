Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.
Η νέα πρόταση στην ελληνική γαστρονομία που μας λύνει τα χέρια
Η νέα πρόταση στην ελληνική γαστρονομία που μας λύνει τα χέρια
Οι σπιτικές γεύσεις που αγαπάμε, τώρα έτοιμες να τις απολαύσουμε κάθε μέρα με την Αμβροσία
το γραφείο περνάμε πολλές ώρες. Κάθε editor του Marie Claire έχει το δικό της πρόγραμμα, ένα πράγμα όμως είναι αδιαπραγμάτευτο για όλες ανεξαιρέτως: το lunch break. Εκείνη την ώρα, όλα σταματούν.
Προθεσμίες, απομαγνητοφωνήσεις, τηλεφωνήματα, όλα παύουν να υφίστανται, ώστε να κάνουμε το διάλειμμά μας, το οποίο θέλουμε πάντα να είναι γευστικό, να μας δίνει ενέργεια και να διαθέτει διατροφική αξία.
Κατά μία έννοια υπάρχει το «οικογενειακό τραπέζι» του γραφείου, καθώς πολλές φορές συντονίζουμε τα διαλείμματά μας και απολαμβάνουμε το φαγητό μας δίπλα δίπλα, συζητώντας περί ανέμων, υδάτων και, φυσικά, γεύσεων.
«Τι καλό έχεις εσύ σήμερα;», είναι μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που ακούς στα γραφεία του Marie Claire. Όποια γεύση κι αν είναι «στη μόδα» κάθε σεζόν, οι επιλογές μας είναι πάντα σπιτικές.
Κι αν δεν έχουμε προλάβει να μαγειρέψουμε εμείς, εξαιτίας της πολυάσχολης καθημερινότητά μας, υπάρχει μια νέα πρόταση στην ελληνική γαστρονομία που μας λύνει τα χέρια.
Διαβάστε περισσότερα στο www.marieclaire.gr
Προθεσμίες, απομαγνητοφωνήσεις, τηλεφωνήματα, όλα παύουν να υφίστανται, ώστε να κάνουμε το διάλειμμά μας, το οποίο θέλουμε πάντα να είναι γευστικό, να μας δίνει ενέργεια και να διαθέτει διατροφική αξία.
Κατά μία έννοια υπάρχει το «οικογενειακό τραπέζι» του γραφείου, καθώς πολλές φορές συντονίζουμε τα διαλείμματά μας και απολαμβάνουμε το φαγητό μας δίπλα δίπλα, συζητώντας περί ανέμων, υδάτων και, φυσικά, γεύσεων.
«Τι καλό έχεις εσύ σήμερα;», είναι μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που ακούς στα γραφεία του Marie Claire. Όποια γεύση κι αν είναι «στη μόδα» κάθε σεζόν, οι επιλογές μας είναι πάντα σπιτικές.
Κι αν δεν έχουμε προλάβει να μαγειρέψουμε εμείς, εξαιτίας της πολυάσχολης καθημερινότητά μας, υπάρχει μια νέα πρόταση στην ελληνική γαστρονομία που μας λύνει τα χέρια.
Διαβάστε περισσότερα στο www.marieclaire.gr
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